Empresario nocturno demanda a Municipalidad de Providencia por no renovar patente de alcoholes y exige indemnización de $ 6.156 millones

El empresario nocturno Pablo Ormeño, a través de la sociedad Gastronomía Cordillera SpA presentó una demanda de indemnización de perjuicio en contra de la Municipalidad de Providencia por no renovar las patentes de alcoholes del bar Surreal, ubicado en calle Orrego Luco y exige una indemnización de $6.156 millones. La demanda se tramita en el 26 Juzgado Civil de Santiago. Hoy, en el mismo local, se encuentra otro bar llamado Cerati, perteneciente a otros propietarios.

El conflicto comenzó cuando el concejo de la Municipalidad de Providencia resolvió, el 28 de junio de 2022, rechazar la renovación de la patente de alcoholes del local. Posteriormente, el 6 de julio de 2022, a través de un decreto la alcaldesa Evelyn Matthei, confirmó la decisión del ente colegiado y posteriormente dicha resolución fue anulada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El 21 de noviembre de 2023, la Corte Suprema ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones que ordena la devolución de las patentes de alcoholes a la sociedad y entrega la posibilidad de demandar por los perjuicios ocasionados.

Pablo Ormeño Fredes, 40 años, socio del club nocturno Palomino de Vitacura, cuenta que debió cerrar el local Surreal debido a las complicaciones que le provocó el bloqueo por parte del municipio a la entrega de la patente de alcoholes. “Vendimos algunas cosas, pero debimos cerrar debido a la negativa de la municipalidad a entregarnos nuestra patente de alcoholes”, dijo a Pulso. En su escrito, dijo que “a raíz del cierre quedaron sin trabajo 40 personas”.

El local tenía su patente de alcoholes desde 2005. “La decisión del Concejo Municipal de no renovar las patentes de alcoholes de mi representada no aparece revestida de fundamento suficiente, o al menos no constaba en la notificación recibida que, en términos generales señala determinadas infracciones, sin dejar constancia de los hechos en que ellas se fundamentan. Es decir, la sanción de no renovación de las patentes no estaba debidamente justificada. En efecto, si se revisa el acta de la sesión del concejo municipal Nº43, incluyendo los documentos incorporados a ella, se observa que nada agrega sobre el caso particular”, consignó el escrito, patrocinado por el abogado Cristián Espejo.

“Se concluye de lo dicho que, a juicio de esta parte, el Acuerdo del Concejo se tomó en forma total y absolutamente arbitraria e ilegal, pues fue inmotivado, es decir, no se señala fundamento de hecho o de derecho que le permita al Concejo adoptar una decisión que priva a un particular de un derecho que está gozando dentro de los márgenes establecidos por la ley. Además, dicha decisión se extendió no sólo a la clasificación de restaurante nocturno, sino que también al diurno, sin señalar la decisión la razonabilidad de tal extensión, afectando a los tres roles de alcohol, sin fundamento alguno, cuya consecuencia era sabida o se debía saber por el municipio, esto es la insolvencia y definitiva quiebra, que en este caso ni siquiera permitía a mi representado la hoy salvadora reorganización concursal”, acotó.

Desde la Municipalidad de Providencia declinaron efectuar comentarios sobre este artículo.