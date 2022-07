José Ramón Valente cuestiona el “voluntarismo” ecologista y refuta gasto fiscal que quema “más hidrocarburos”

Un repaso crítico a las medidas para hacer frente al cambio climático, tanto en Chile como en el mundo, realizó este jueves el exministro de Economía, José Ramón Valente, en entrevista con Radio Duna.

En su análisis, dijo que la “convicción” impulsada por diversos gobiernos alrededor del globo para hacer frente a las consecuencias ambientales del consumo de combustibles fósiles “está correcta”, pero criticó el “voluntarismo” con el que, a su juicio, diversos países han enfrentado el desafío de cambiar la matriz energética, ante los “costos de vuelta” que éstos han generado.

En esa línea, ejemplificó con la decisión que tomó Ángela Merkel, en 2011, de sacar de operación antes de 2022 las centrales nucleares. Para Valente, la medida choca hoy con el alza generalizada en el costo de la energía, y refleja la dependencia del gas ruso que hoy ha impulsado la inflación en toda Europa.

“Esa mala decisión estratégica, o ese voluntarismo de hacer cosas cuando a lo mejor todavía no estoy preparado para hacerlas, termina años después en que, con la guerra de Ucrania, al señor Putin se le abre el apetito (...) y si juntamos el aumento en el precio de los commodities energéticos, a lo que venía de los impulsos fiscales post pandemia, la inflación en el mundo crece mucho, y pasa a ser el problema político más relevante en Europa, en Estados Unidos y en Chile, y se nos olvida el cambio climático”, lanzó.

En su comentario, analizó diversas medidas adoptadas por los gobiernos en el mundo para hacer frente al alza en el costo de la vida, y planteó la posibilidad de que “estemos en esto producto de esos errores estratégicos y del voluntarismo” con que se enfrentó el cambio climático.

En esa línea, afirmó que “hay medidas que van en contra” del objetivo medioambiental, como las mayores compras de petróleo en Estados Unidos y Europa, pero también hizo la bajada al caso chileno, cuestionando los efectos que tendrían algunas medidas de apoyo aprobadas por el gobierno.

“El Presidente Boric dice ‘seremos el primer gobierno ecologista de Chile, por eso cada una de nuestras decisiones será con una perspectiva sustentable’. Esa es una declaración que hace cuando entra al gobierno y tú ves: el Bono Invierno (US$ 1.200 millones); inyección extra al Mepco, que permite que la gente gaste más gasolina, que se quemen más hidrocarburos (US$ 3.000 millones)”, sostuvo.

Sobre el punto, Valente reconoció la necesidad de tomar medidas en que “terminas eligiendo lo que es políticamente más sensible”, aludiendo al alza generalizada de los precios y la inflación, pero cuestionó otras medidas adoptadas por las autoridades para avanzar en la descarbonización de la matriz energética.

“Dar pasos acelerados, como cerrar la central Renca, por ejemplo, y después tener que reabrirla, o apurarse en cerrar Ventanas y después no cerrarlo, son cosas en las cuales uno tiene que decir cuál es el objetivo y hacerlo bien, de tal manera que después no tengamos que echar pie atrás. Aquí, claramente, el mundo entero y Chile incluido, lo ha hecho mal, en el sentido del voluntarismo de decir ‘hagámoslo cueste lo que cueste’, y finalmente ha significado retroceder en la lucha por el cambio climático, porque hacerlo cueste lo que cueste no es una opción correcta, porque termina generando costos de vuelta”, planteó.

Cabe recordar que la Generadora Metropolitana anunció en noviembre de 2021 la decisión de desconectar dos unidades de la Central Renca, que operan con turbinas diésel, antes de fines del año pasado. Sin embargo, la medida debió ser frenada por el Coordinador Eléctrico al menos hasta agosto de 2022, ante la estrechez que vivía sistema energético.

En tanto, AES Gener recibió recién esta semana la autorización final para el retiro anticipado de la Unidad 1 de la central a carbón Ventanas. El proceso para desconectar la central comenzó en junio de 2019, cuando tres grandes generadores firmaron un acuerdo con el Ministerio de Energía para cesar operaciones de unidades de carbón.

Con todo, el economista remarcó que “para las personas es importante el cambio climático, en la medida que tengan algo para comer en la casa, que tengan un techo donde resguardarse y que se puedan vestir”, por lo que el “voluntarismo puede haber llevado a que el cambio climático pueda haber sido una prioridad muy grande hace dos años, pero hoy día, al mirar las encuestas, solo un 3,2% de las personas en Chile lo considera como prioridad, está en el puesto 20 de las prioridades”.