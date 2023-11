La “competencia” regional en la familia Ostalé: Presidente de Falabella versus gerenta de Mercado Libre

hace 15 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

Enrique Ostalé Cambiaso (63) es el presidente de Falabella, otrora la mayor cadena de retail de Sudamérica, que hoy vale en Bolsa unos US$5.700 millones. Su hija mayor, Consuelo Ostalé Cortina (33), fue nombrada en agosto gerenta senior de Cross Border Trade (comercio transfronterizo) de Mercado Libre, la mayor empresa de comercio electrónico de la región, con un valor de US$ 77.100 millones. Mercado Libre no ve conflicto en esa relación: Consuelo Ostalé Cortina, dijeron, "es parte del equipo de Mercado Libre desde antes de la designación de su padre, a cargo de una línea de negocio que no compite en forma directa".