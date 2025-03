Mentor económico de Milei y referente mundial libertario viene a Chile y se reunirá con Kaiser

Se trata del principal referente económico del actual Presidente de Argentina, Javier Milei, y el representante más importante en habla hispana de la denominada Escuela Austriaca. El economista, abogado y escritor español Jesús Huerta de Soto arribará a Chile a fines de abril para exponer en un seminario organizado por Faro UDD y también para reunirse posteriormente con académicos, economistas y el diputado, candidato presidencial y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, entre otros.

Disruptivo y polémico, Huerta de Soto es hoy profesor en la Universidad Rey Juan Carlos en España y dirige un Máster en Economía de la Escuela Austriaca, una corriente ultraliberal que promueve que las decisiones económicas deben ser tomadas por los individuos y no por el Estado, ni cualquier otra autoridad central.

“El mercado está excesivamente intervenido y los políticos no se atreven a liberalizarlo. Los bancos centrales son otro problema. Seguimos teniendo una moneda nacionalizada y todo lo relativo al dinero lo deciden ellos, carecen de información para acertar y generan enormes distorsiones en la economía. Habría que eliminarlos y privatizar el dinero…” reza una de sus entrevistas dadas en España a propósito de los principios de la Escuela Austriaca.

“Lo único que necesita el empresario es que le dejen tranquilo. Si la libertad se deja en manos del Estado, es burocracia y funcionarios, que no están cerca de los problemas y tienden a equivocarse. En la filantropía no hay mejor empresaria que la madre Teresa de Calcuta. Concibió una idea genial: ayudar a los que no tienen nada y están muriéndose en la calle, buscó fondos, convenció a gente, construyó un hospital y movilizó voluntades”, ha dicho también el economista.

El libertario dará una conferencia el 21 de abril a las 18:00 sobre “Pensamiento económico y desafíos de la actualidad” en la sede de la Universidad del Desarrollo (UDD) en Las Condes. En la oportunidad se le entregará el reconocimiento académico “Faro de la Libertad”. Según sostienen en la UDD, no habrá invitados especiales al seminario y los interesados se pueden inscribir para asistir en la página web de Faro UDD.

Dos días después, Huerta de Soto viajará a Buenos Aires donde las autoridades de Instituto Universitario Eseade le entregarán el doctorado Honoris Causa con la presencia del Presidente Javier Milei. “Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza, la única manera de salir de la pobreza es con más libertad”, dijo Milei en su discurso de investidura como Mandatario en diciembre de 2023.

El Presidente argentino y Huerta de Soto tienen una estrecha relación. El español es uno de los principales referentes teóricos del Mandatario y del “anarcocapitalismo” libertario. “Javier Milei se ha convertido, en un modelo para todos y en especial, para los más jóvenes. Porque frente al virus más letal del estatismo que infecta el alma humana, Javier Milei tiene el mérito extraordinario de haber popularizado como nadie las ideas de la libertad, literalmente enseñando teoría económica a miles y miles de personas en calles y plazas y a través de los medios, demoliendo intelectual y moralmente las ideas estatistas que hasta ahora atenazaban (…) Javier Milei es un modelo para los más jóvenes que aún no se han contaminado del todo ni enganchado a esa droga que es el estatismo”, dijo Huerta de Soto en un viaje de Milei a Madrid, España, en junio de 2024.