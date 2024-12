Presidente de la CPC por reforma de impuesto a la renta: “Gravar a esas personas es quitarle fuerza a la economía”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, se refirió este viernes al proyecto de impuesto a la renta que busca impulsar el gobierno, y rechazó la idea de aplicar un tributo al retiro de utilidades de 16%.

“Esas personas, que normalmente son profesionales, son los que invierten en viviendas, son los que hacen inversiones en el mercado de capitales, y por lo tanto gravar a esas personas es quitarle fuerza a la economía”, señaló Mewes en conversación con radio Infinita.

Asimismo, recordó que “nosotros habíamos planteado impuesto a los dividendos e impuesto a los retiros, en la fórmula que el 2 de enero le entregamos al ministro Marcel con mecanismos de compensación. (...) Nosotros vamos a volver a insistir en esos mecanismos, porque nos parece que eso es lo sensato, además de ponerle un tope para equipararnos también al inversionista extranjero”.

El dirigente además abordó la medida que bajaría la tasa de impuesto de primera categoría, o de las empresas, de 27% al 25%, el que los empresarios piden que se disminuya a 23%. “El concepto que está detrás de eso es que Chile sea competitivo tributariamente, y cuando hablamos del 23% es que estemos en el promedio de los países Ocde, con los que normalmente nos comparamos”, explicó.

Con esto, defendió que hay evidencia empírica de que la medida funciona, ya que “hay otros países que han bajado las tasas, incluso hay algunos que han llegado al 9%, y que han ido creciendo bastante por encima de lo que está creciendo Chile”.

Mewes sostuvo que “también hay que generar un espacio de modernización del Estado, que cada día se agranda más, y si nos comparamos con economías desarrolladas, uno ve que Chile tiene, no sé, tres o cuatro veces un Estado más grande que esas economías desarrolladas y que tienen además un per cápita bastante más grande”.

Según el líder de la CPC, para recuperar la senda del crecimiento hay que hablar de una política público-privada. “Oportunidades hay, lo que pasa es que necesitamos un Estado que acompañe y no que ponga trabas, y en ese sentido creo que es la única manera de que avancemos”, expresó.

Profundizó que la esencia de la colaboración público-privada se expresa en la iniciativa Empresas por Chile que han impulsado desde la CPC, que apunta a tres pilares: salud, educación y seguridad. “En salud estamos haciendo exámenes preventivos al interior de las empresas, y lo que hicimos fue hablar con la ministra de Salud, quien nos abrió las puertas y nos llevó a los Cesfam, al interior. Ya hicimos un piloto en la Municipalidad de Renca, entonces estamos haciendo exámenes preventivos a los trabajadores en una empresa en Renca”, ejemplificó.

Junto con lo anterior, Mewes se refirió a la frase del Presidente Gabriel Boric, luego de acusar de “pesimismo ideológico” al empresariado en Chile, respecto de lo cual el presidente de la CPC respondió que “eso no es tan así”.

“Hablo por mí y por muchísimos empresarios que represento: estamos aquí en Chile, tenemos nuestras empresas acá, y si no seguimos invirtiendo en las empresas, las empresas se mueren, o sea, claramente tenemos que inyectarles capital porque tenemos que además cumplir nuestras obligaciones con los trabajadores. Entonces no me digan a mí que ideológicamente no invertimos, porque si no nuestras empresas realmente quiebran”, manifestó Mewes.

En esa línea, señaló que “nosotros lo hemos dicho y repetimos un montón de veces, no nos importa el gobierno que esté, nos interesa que las cosas y las políticas públicas sean buenas para que las empresas se desarrollen”.

A lo anterior agregó que “hay inversionistas que evidentemente han invertido donde la plata les rinde más y por eso que han sacado recursos del país, porque obviamente hay países donde las platas le rinde más y buscan mayor rentabilidad, pero también hay personas que seguimos invirtiendo aquí en Chile. Entonces, claramente lo que necesitamos es que más personas inviertan aquí en Chile”.

Para cerrar el tema del “pesimismo ideológico”, Mewes indicó que “yo me quedo con la frase que dijo al día siguiente, ‘que es necesario que los empresarios estemos alineados y estemos trabajando en conjunto’”.