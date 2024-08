Venta de generadores y baterías se disparan por prolongado corte eléctrico en algunas comunas de Santiago

El masivo corte de electricidad que se produjo en la Región Metropolitana a partir del jueves y que todavía afecta a algunas comunas de la capital, provocó un importante incremento en las ventas de generadores, baterías, pilas y linternas en las grandes tiendas del retail, solo comparado con el periodo posterremoto de 2010.

El jueves por la noche, un evento climatológico produjo fuertes ráfagas de viento que derribaron árboles y postes de electricidad. A las pocas horas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que más de 700 mil clientes se encontraban sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana, y cerca de 1,25 millones a nivel nacional.

Este lunes por la mañana, Enel Distribución informó que 193.044 de sus clientes aún se encuentran sin suministro, principalmente en las comunas de Quilicura, Lampa, Recoleta, Maipú y Pudahuel.

Debido al corte de energía, varias estaciones del Metro, sobre todo las de la Línea 5, que cruza Santiago desde La Florida a Maipú, han visto un aumento en la cantidad de personas que acuden a cargar sus computadores y celulares en los enchufes públicos. Algunos incluso llevan alargadores para cargar múltiples dispositivos simultáneamente.

Pulso consultó a Sodimac (Falabella), Easy (Cencosud), Mercado Libre, Ripley, Yapo y Walmart Chile qué tanto subieron las ventas por la emergencia y estas fueron sus respuestas:

Ignacio Monteverde, gerente comercial de Sodimac, destacó que “la venta de generadores a gasolina y diésel creció más de 4.000% el sábado, pasado respecto a igual fecha del año anterior. No habíamos visto una demanda tan explosiva desde el terremoto de 2010. Esto no solo en la Región Metropolitana, sino también en regiones como Biobío y otras de la zona centro-sur. Lo anterior significó un tremendo desafío logístico para abastecer las tiendas en condiciones extremas, trabajando conjuntamente con nuestros proveedores, no solo para contar con estos equipos, sino también con elementos anexos para su funcionamiento como bidones y aceite. Además, la venta de herramientas como motosierras creció más de 200% y se duplicó la demanda por lámparas y otros productos de emergencia. Seguiremos esforzándonos para abastecer a los clientes que aún enfrentan cortes de luz”.

Esteban Casado, gerente comercial de Easy Chile, comentó que “a raíz del evento climático del pasado jueves y los cortes de energía asociados, en Easy hemos experimentado un importante incremento en ventas de productos como generadores eléctricos y accesorios, linternas, pilas, luces de emergencia y distintos artículos para abastecer de electricidad e iluminación los hogares de nuestros clientes. Este fenómeno lo registramos en nuestras tiendas físicas y digitales, con mayor fuerza en la Región Metropolitana y en menor medida en otras regiones del país”.

Modelos

Desde Walmart Chile dijeron que “a raíz de los cortes de energía que han afectado a diversas zonas de la Región Metropolitana, entre el jueves 1 y el domingo 4 de agosto, observamos importantes aumentos de hasta 700% en las ventas de algunos productos que se presentan como solución para este tipo de contingencias. Si comparamos con la misma semana del 2023, en el caso de la venta de velas aumentaron 400%, mientras que luces de emergencia, un 700%. En cuanto a la comercialización de generadores de electricidad a través de nuestro marketplace de Lider.cl, estos experimentaron un alza importante, ya que en promedio se venden 40 mensuales y en 5 días se vendieron 22″.

“El reciente temporal que afectó a varias regiones de Chile, con fuertes vientos y cortes de luz, ha generado un aumento notable en las búsquedas de productos relacionados con emergencias eléctricas en Yapo.cl. Las búsquedas de generadores eléctricos se dispararon en un 1.078% entre el 1 y el 4 de agosto, comparado con el periodo del 25 al 28 de julio, cuando aún había suministro eléctrico”, señaló Ambrosio Bou, director comercial de Yapo.cl.

“Además, hubo un aumento del 41% en las búsquedas de baterías externas en Yapo.cl y del 89% en linternas durante los recientes cortes de luz. Nuestra plataforma se ha convertido en un sitio clave para quienes buscan soluciones rápidas y efectivas ante imprevistos”.

Matías Herrera, gerente de categorías digitales de Falabella, explicó que cuentan con más de 180 modelos de generadores disponibles. “Entre las opciones destacan modelos bencineros o diésel y con partida eléctrica o manual. La venta de estos productos ha aumentado considerablemente desde el jueves 1 de agosto a la fecha, con un alza sobre un 60% si comparamos el mismo periodo del año anterior. Los precios van desde los $139.990 con capacidad de 800W, $379.990 para 3.500W, y generadores más potentes, que superan los 5.500W de potencia, desde $699.990. Los favoritos y más cotizados por los clientes, son los de 800W y 3.500W”, agregó.

Camila Cembrano, directora de marketplace de Mercado Libre, sostuvo que “las ventas relacionadas al temporal literalmente se dispararon. En cuanto a generadores eléctricos, las búsquedas aumentaron en un 4.400% en comparación con el periodo anterior, transformándose en la búsqueda número uno del sitio. Las ventas superaron el 11.000% respecto al mismo periodo del año pasado, pasando a ser la segunda categoría más vendida”.

Konstanza Valencia, subgerente de duros en Ripley.com, explicó que “debido al temporal de la semana pasada que afectó a gran parte de Chile, muchos ciudadanos han quedado sin luz hasta hoy. En Ripley.com hemos presenciado un aumento significativo en la compra de generadores, incrementando su venta en un 800% en comparación con la semana anterior y un 370% respecto al 2023. Los precios de estos productos varían entre $200.000 y $2.000.000, según las necesidades de cada cliente. Desde el viernes y durante toda esta semana, en Ripley.com tendremos generadores con hasta un 60% de descuento; algunos incluyen regalos y otros despacho rápido y gratis. Los productos más vendidos han sido los generadores de las marcas Hyundai, Tamahawk Power, Redbo, Daewoo y Einhell”.