Académico de Escuela de Negocios de Yale: “Inversionistas chilenos están un paso adelante del mercado de EEUU en inversiones sostenibles”

A paso firme avanza el mercado local en la tendencia global de las inversiones. Y es que a juicio de Todd Cort, profesor de Sostenibilidad en Yale School of Management y co-director del Centro de Business and the Environment (CBEY) Chile destaca entre los países de América Latina, ante el fuerte apetito de los inversionistas por firmas que cuenten con una buena gestión de riesgos sobre variables ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).

Todd Cort plantea que el mercado local cuenta con sólida data para identificar aquellas empresas que están monitoreando sus riesgos de comportamientos ASG. En esa línea, el profesor de Yale School of Management indica que uno de los principales desafíos radica en la ausencia de regulación que fomente el cumplimiento de prácticas sostenibles.

En ausencia de regulaciones, Cort destaca las iniciativas de la Bolsa de Santiago, donde destaca el Stakeholders Sustainable Index (SSindex) índice que se encuentra bajo la supervisión de profesores de Yale University. El SSindex permite identificar focos de riesgo y sostenibilidad, a través de un análisis cruzado de información de los grupos de interés de una compañía, tales como: empleados, clientes, proveedores, comunidades, inversionistas y otros.

“Uno de los desafíos es que hay poca regulación. Puede ser difícil para los inversionistas evaluar si las compañías son o no sustentables. Tenemos el mismo problema en EEUU y por eso es importante el webinar Gestión de Riesgos y Sostenibilidad junto a la Bolsa de Santiago. En ausencia de regulación la Bolsa de Santiago avanza en la entrega de datos a los inversionistas. Si los inversionistas confían en la bolsa, es mucho más sencillo elegir fondos y compañías que la bolsa de valores considera que están haciendo un buen trabajo en términos de gestión de riesgos”, dice Todd Cort.

¿Cómo evalúa el avance de Chile en inversiones sustentables? ¿Qué tan lejos podría estar el mercado local de la tendencia?

No creo que Chile se encuentre detrás de la tendencia. Hay esfuerzos voluntarios que podrían tomar las compañías y también están las expectativas de los inversionistas. En términos regulatorios, Chile está a un nivel muy similar de Estados Unidos. Pero ambos mercados sí están algo detrás de Europa. En términos de expectativas de inversionistas, Chile se ubica un paso adelante de los inversionistas de EEUU, pues existe muy pocas expectativas en inversiones sostenibles.

¿Qué esfuerzos concretos ve en Chile? ¿Cómo evalúa el avance en esta materia respecto a los países de la región?

En términos de esfuerzos voluntarios, Chile tiene fuertes esfuerzos en resguardo a los trabajadores respecto a la salud y seguridad, pero quizás no ha llegado igual de lejos en términos de protección medioambiental. Es una mezcla de cada uno de los criterios de sustentabilidad, porque las compañías podrían tener una muy buena gestión de riesgos en un aspecto mientras en otros aún resta camino por recorrer. En América Latina, Chile y Brasil destacan como los mercados con mayor avance en inversiones responsables, lo cual tiene sentido al ser las mayores economías de la región. Pero en términos de regulación Costa Rica es uno de los países más exigentes en evaluar la gestión de riesgos de las compañías.

¿Cree que las inversiones sustentables podrían ser una buena estrategia par cubrir riesgos post pandemia?

Aquellas empresas que cuentan con sólidos procesos de evaluación de riesgos de sustentabilidady procesos de evaluación de comportamiento, obtuvieron mejores resultados en las bolsas de valores durante la recesión producto de la pandemia.

¿Cómo ve el apetito de los inversionistas institucionales de Chile por invertir con criterios ASG?

Vemos mayor actividad debido a muchos fondo institucionales fondos ahora tienen políticas y mandatos internos que exigen tener un cierto porcentaje de inversiones sustentables dentro del total de sus portafolios. Entonces vemos que dicho mandatos están impulsando y empujando a las compañías a reforzar la gestión de riesgos sobre variables ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).

¿Considera que existen sólidos datos en Chile para asegurar el cumplimiento de criterios ASG?

Creo que existen sólidos datos para que los inversionistas pueden identificar si es que las compañías están llevando a cabo medidas sostenibles o si existe responsabilidad medioambiental. Sin embargo, uno de los principales desafíos es la regulación. Es un problema que también se observa en Estados Unidos, pero en el caso de Chile, la Bolsa de Santiago está realizando un buen trabajo. El foco del webinar es analizar el avance en la disposición de datos para los inversionistas. Y en ausencia de regulación, si el mercado confía en la Bolsa de Santiago, la tarea de elegir fondos y compañías que están haciendo un mejor trabajo es mucho más sencilla.