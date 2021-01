BICE anticipa tibia recuperación en resultados de empresas IPSA y sorpresas vendrían del sector pensiones

La atención del mercado girará en torno a los resultados corporativos del 4to trimestre, pues reflejará el ritmo de reactivación de la economía local. En ese sentido, BICE Inversiones anticipa una caída en los ingresos netos del IPSA y un avance en el EBITDA respecto al mismo periodo de 2019.

Si bien las expectativas parecen poco alentadoras, la clave estará en indentificar los sectores ganadores y perdedores. Según indica un reporte de BICE, las sorpresas vendrían de aquellas compañías ligadas a los sectores de materias primas, pensiones y energía. (Ver gráfico)

En concreto, la corredora destaca que el principal motor para el IPSA será la fuerte recuperación proyectada para ILC y CAP, mientras que la industria inmobiliaria y de centros comerciales empañarán los resultados.

“Esperamos un aumento del EBITDA de 8.0% año contra año. Destacamos ILC ( alza de 223.6% año contra año en ingresos netos) relacionado con un crecimiento significativo en las utilidades de las subsidiarias Habitat y Consalud, impulsado principalmente por mayores retornos de sus carteras de inversión y baja base comparable”, indica BICE. CAP continuará mostrando un fuerte crecimiento en el EBITDA (+54% año contra año) y en ingresos netos relacionados con el aumento de los precios del mineral de hierro, la normalización del costo en efectivo en la subsidiaria “CMP” y una base comparable baja”, dice BICE.

El sector de energía también traería sorpresas según la corredora, donde destaca a Engie y AES Gener, seguido por Santander, Cencosud y Concha y Toro.

“Se espera que tanto Engie Energía Chile como AESGener registren recuperaciones significativas en los resultados finales. En el caso de Engie, se relaciona principalmente con el deterioro del 4T19 de “CTM” (US$ 70 millones), mientras que AESGener apuntará doble beneficio, considerando los US $ 164 millones en el 4T20 relacionados con la terminación anticipada del contrato de BHP. Además, también considerando el deterioro de US $ 154 millones en “Guacolda” durante la base comparable del 4T19. También destacamos resultados positivos en Santander, Cencosud y Concha y Toro”, dice el reporte.

Mayores pérdidas

En la vereda opuesta, BICE anticipa significativas caídas en Parque Arauco, Mall Plaza, Cencosud Shopping y Enel Américas.

“Destacamos que (1) Se espera que todas las empresas de la Industria Inmobiliaria o de Centros Comerciales registren importantes caídas en la utilidad neta, lideradas por Parque Arauco, Mall Plaza y Cencoshopp, afectadas principalmente por el menor GLA (área total arrendable) disponible debido a la pandemia, provisiones para insolvencias y mayores pérdidas de unidades de reajuste por la mayor inflación interanual. (2) Se espera que Enel Americas reporte una caída significativa en los ingresos netos, afectada por la fuerte apreciación del dólar estadounidense frente a las monedas regionales, pero también por una sólida base comparable, principalmente en impuestos diferidos por US $ 533 millones”, indica BICE.