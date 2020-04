Cómo Mnuchin se convirtió en el administrador de crisis indispensable de Washington

En una cena del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, habló. Habían transcurrido 45 minutos de una conversación sobre el cambio climático y el comercio, y nadie había mencionado el problema más importante que enfrenta el mundo, dijo: El nuevo coronavirus mortal se está extendiendo por China.

Mnuchin dijo a los invitados a la cena que le preocupaba que la crisis de salud pudiera socavar el crecimiento mundial. Ese mismo día, el 23 de enero, funcionarios chinos dijeron que estaban cortando el transporte dentro y fuera de Wuhan, el epicentro de la crisis de salud pública.

Hoy, Estados Unidos es una zona pandémica caliente, y el Sr. Mnuchin se ha convertido en el negociador indispensable de Washington al tratar de evitar que la crisis arroje a la economía más grande del mundo a la peor recesión desde la Gran Depresión.

Durante el mes pasado, el Sr. Mnuchin ha dirigido un par de proyectos de ley de rescate de coronavirus a través del Congreso, incluido el paquete de ayuda de aproximadamente US$ 2 billones de la semana pasada. Ha aprovechado los fondos de emergencia para que la Reserva Federal pueda mantener el flujo de crédito a los mercados hemorrágicos.

Ahora, él está a cargo de ejecutar un aumento del gasto gubernamental sin precedentes en las próximas semanas, otorgando subvenciones y préstamos a empresas, enviando cheques a millones de hogares estadounidenses y ampliando los beneficios de desempleo en medio de los despidos.

Para hacer las cosas en el Washington partidista, Mnuchin ha confiado en la capacidad de mantener la confianza del presidente Trump mientras trabaja con los demócratas y otros de los que el Sr. Trump desconfía, particularmente la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Esas habilidades, dicen las personas que trabajan con él, serán aún más necesarias en las próximas semanas, ya que se espera que la pandemia empeore y a medida que el Congreso, Mnuchin y la Casa Blanca negocien nuevas medidas de rescate para la economía.

"Los próximos seis meses pueden ser un momento tan desafiante para ser secretario del Tesoro como cualquier otro desde la Segunda Guerra Mundial", dice el exsecretario del Tesoro de la administración Clinton, Lawrence Summers, quien ha sido muy crítico con Mnuchin por su inquebrantable respaldo al presidente.

El Sr. Mnuchin se negó a ser entrevistado. "Mi objetivo a tiempo completo en este momento es asegurarme de que esta administración haga todo lo posible para llevar este dinero a la economía rápidamente", dijo en una entrevista con Fox News Sunday.

Es probable que el rescate económico sea crítico para las perspectivas de reelección de Trump, cuyo estilo de gestión ad hoc obstaculizó la respuesta inicial del gobierno.

Trump y Mnuchin se conocen desde hace más de 15 años. Su relación a largo plazo es clave para la capacidad de este último de sobrevivir a muchos en el gabinete a pesar de las duras críticas del presidente, dicen los aliados del secretario del Tesoro. El Sr. Mnuchin dijo en una entrevista anterior que habla con el presidente "al menos una vez al día".

Mnuchin evita contradecir o eclipsar a Trump en público, lo que también ayuda a su posición con el presidente, aunque provoca críticas de fuera de la administración. El Sr. Summers llamó a Mnuchin un adulador en un tweet por apoyar los ataques de Trump contra los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol que se arrodillaron durante el himno nacional.

Trump y Mnuchin a veces no están de acuerdo. El presidente, por ejemplo, anuló repetidamente los esfuerzos de Mnuchin para encontrar una pronta resolución a la guerra comercial de China.

Trump también ha criticado duramente a Powell, a quien Mnuchin respaldó para el trabajo de la Fed, acusándolo de no hacer lo suficiente para apoyar el crecimiento económico. El Sr. Mnuchin intenta manejar los arrebatos del presidente contra Powell al explicarle a Trump la forma en que la Fed mira la economía, dicen las personas que han presenciado los intercambios.

"La opinión de Steven es, no lo tome como algo personal", dice un funcionario de Trump que ha sido testigo de los arrebatos presidenciales. "Es una tormenta. Lo sabemos y lo vemos. No interfiere con su relación ".

Independientemente de las críticas, el Sr. Mnuchin y el Sr. Powell coordinan estrechamente, según personas que conocen a ambos hombres. Tienen un desayuno semanal programado regularmente, generalmente los jueves a las 8 a.m. El mes pasado, la Fed y el Tesoro han trabajado en conjunto para poner el crédito a disposición de los mercados y los negocios. "No hay un día que pase ahora que él y yo no hablemos", dijo Mnuchin la semana pasada en CNBC. "A veces son cinco veces, a veces son 30 veces".

Antes de convertirse en secretario del Tesoro, el Sr. Mnuchin tenía poca experiencia en Washington, ya que había pasado la mayor parte de su carrera en finanzas. Aún así, a pesar de algunos pasos en falso iniciales, incluido el uso de aviones dirigidos por el gobierno que suscitaron críticas por parte de los funcionarios de ética, las personas que lo trataron como un simple y rápido aprendiz en Washington lo atribuyen a él.

El Sr. Mnuchin consulta regularmente con una serie de figuras de negocios, de acuerdo con su calendario público, ninguno con mayor frecuencia que Henry Paulson, el ex secretario del Tesoro y el mentor del Sr. Mnuchin en el banco de inversión Goldman Sachs.

"Steven tiene tres atributos que son requisitos previos para el éxito: la confianza del presidente, la confianza de los líderes del Congreso en ambos lados del pasillo y la combinación correcta de experiencia y habilidades", dice Paulson, quien dirigió la respuesta a la última crisis financiera de la administración de George W. Se negó a decir qué consejo le está dando a su protegido.

A medida que las relaciones entre los funcionarios de la administración Trump y los demócratas en el Congreso se han deteriorado, las dos partes han recurrido cada vez más a Mnuchin para que sea el intermediario.

El verano pasado, cuando el gobierno se acercaba a una fecha límite para aumentar su margen de deuda y se avecinaba un enfrentamiento con el Congreso, la Sra. Pelosi dijo que solo estaba interesada en negociar con el Sr. Mnuchin. En el otoño, se unieron nuevamente en un acuerdo para financiar al gobierno durante el resto del año fiscal, evitando un cierre.

El 3 de marzo, cuando el coronavirus se extendió fuera de China hundió los mercados mundiales, Mnuchin testificó en Capitol Hill sobre los planes de la administración para expandir las pruebas y ayudar a los trabajadores y las personas afectadas. Después de su testimonio, la Sra. Pelosi invitó al Sr. Mnuchin a una reunión improvisada para comenzar a trabajar en un acuerdo para proporcionar ayuda específica a los negocios y trabajadores afectados por el virus.

Hablaron docenas de veces durante las próximas dos semanas para elaborar el proyecto de ley de vacaciones pagadas de aproximadamente US$ 100 mil millones que el Congreso aprobó a principios de este mes.

"Nos hablamos de forma abreviada entre nosotros para no perder el tiempo en sutilezas ni nada de eso", dijo la Sra. Pelosi más tarde a los periodistas.

Un alto funcionario del Tesoro dijo que el Sr. Mnuchin "ve al orador como un profesional astuto, con quien continúa teniendo una relación de trabajo constructiva y cordial y una buena relación personal".

Para lograr que el Senado apruebe el paquete de rescate gigantesco, el Sr. Mnuchin estableció un campamento en el Capitolio, trabajando en una oficina temporal en la histórica sala Lyndon Baines Johnson. Se desplazó de ida y vuelta entre el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer (D., N.Y.) y el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell (R., Ky.).

Los demócratas consideraron que el proyecto de ley republicano era demasiado favorable para las grandes empresas y querían una expansión más amplia del seguro de desempleo para los trabajadores y una mayor supervisión de un programa de préstamos de US$ 500 mil millones para las grandes corporaciones. Algunos republicanos estaban preocupados porque el Sr. Mnuchin estaba demasiado dispuesto a ceder ante las demandas demócratas.

"Mnuchin jugó al intermediario, y debe haber estado en mi oficina 20 veces en tres días", dijo el Sr. Schumer. Dijo que los demócratas sentían que podían confiar en el Sr. Mnuchin para cumplir su palabra y traer republicanos a bordo.

Varias veces, mientras intentaban concentrarse en un trato, el Sr. Mnuchin llamó al Sr. Trump y lo puso en el altavoz.

El miércoles pasado, durante la sesión informativa diaria sobre coronavirus, Trump se paró en el atril y agradeció a Mnuchin por lo que dijo que era un gran empleo trabajando "día y noche" en el acuerdo. "Él, más o menos, vivía en ese hermoso edificio".

El Sr. Mnuchin ahora está trabajando bajo plazos ajustados. Dijo que el gobierno comenzará a distribuir pagos en efectivo únicos a millones de estadounidenses en las próximas semanas y prometió un proceso de solicitud fácil para que las pequeñas empresas soliciten préstamos del gobierno, un programa que comienza el viernes.

Es probable que los US$ 500 mil millones en préstamos y garantías de préstamos para las grandes empresas estadounidenses que administrará Mnuchin se enfrenten a un intenso escrutinio por parte de los demócratas que lo ridiculizaron como un fondo de gran escala corporativo.

El Sr. Mnuchin ha reconocido que el paquete de ayuda de US$ 2 billones solo verá la economía durante las próximas ocho a 12 semanas. Los economistas generalmente están de acuerdo en que no habrá suficiente tiempo o dinero para que la economía de los Estados Unidos recupere su salud completa.

“Vamos a tener un trimestre difícil”, dijo el Sr. Mnuchin el lunes en una entrevista con Fox Business Network. Dijo que la administración está preparada para volver al Congreso para obtener más ayuda si es necesario. “Cuando volvamos a abrir, estaremos listos y la economía se recuperará”, dijo.