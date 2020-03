El coronavirus revela los límites de las herramientas de salud de Inteligencia Artificial

Las compañías de tecnología y atención médica están compitiendo para lanzar nuevas herramientas para probar y eventualmente tratar la epidemia de coronavirus que se está extendiendo por todo el mundo.

Un sector que se está frenando: los fabricantes de herramientas de diagnóstico habilitadas con inteligencia artificial, cada vez más defendidas por las empresas, los sistemas de atención médica y los gobiernos como un sustituto de las visitas de rutina al consultorio médico.

En teoría, tales herramientas, a veces llamadas "verificadores de síntomas" o robots de atención médica, parecen una solución obvia a corto plazo: Podrían usarse para ayudar a evaluar si alguien tiene Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, mientras que se mantiene a las personas infectadas alejadas de los consultorios médicos o salas de emergencias donde puedan propagarlo.

Estas herramientas varían en sofisticación. Algunos utilizan un proceso relativamente simple, como un árbol de decisión, para proporcionar asesoramiento en línea para problemas de salud básicos. Otros servicios dicen que usan tecnología más avanzada, como algoritmos basados ​​en aprendizaje automático, que pueden diagnosticar problemas con mayor precisión.

Pero algunas compañías de salud digital que hacen tales herramientas dicen que desconfían de actualizar sus algoritmos para incorporar preguntas sobre la nueva cepa de coronavirus. Su vacilación destaca tanto lo poco que se sabe sobre la propagación de Covid-19 como las limitaciones más amplias de las tecnologías de atención médica comercializadas como inteligencia artificial frente a enfermedades novedosas y de rápida propagación.

Algunas compañías dicen que no tienen suficientes datos sobre el nuevo coronavirus para conectarse a sus productos existentes. La aplicación de control de síntomas con sede en Londres Your.MD Ltd. agregó recientemente un botón de "verificador de coronavirus" que lleva a una serie de preguntas sobre los síntomas. Pero se basa en un árbol de decisión simple. La compañía dijo que no actualizará la tecnología más sofisticada que sustenta su sistema principal, que se basa en el aprendizaje automático.

“Tomamos la decisión de no hacerlo a través de la IA porque no tenemos la ciencia subyacente”, dijo Maureen Baker, directora médica de Your.MD. Ella afirmó que podrían pasar entre seis y 12 meses antes de que haya disponible suficiente literatura científica revisada por pares para ayudar a informar el rediseño de los algoritmos utilizados en los verificadores de síntomas más avanzados de la actualidad.

Los sistemas de IA autodescritos que se basan en el aprendizaje automático, que se adaptan en función de los nuevos datos que reciben, son difíciles de modificar para un nuevo virus, precisó Hugh Harvey, ex radiólogo y cofundador de Hardian Ltd., una firma de consultoría en salud digital. Esos sistemas “necesitan datos de entrenamiento precisos”, dijo. Cualquier enfermedad altamente infecciosa poco vista hasta ahora para la cual los datos son escasos podría plantear desafíos similares incluso para la más sofisticada de esas tecnologías.

El Reino Unido ha asumido un papel de liderazgo en la defensa de las herramientas automatizadas de atención médica en los últimos años. Su Servicio Nacional de Salud financiado por el estado, que ofrece atención gratuita para todos, ha respaldado una serie de chatbots disponibles en el mercado, comercializándolos a los pacientes en los consultorios médicos como una forma rentable de clasificar casos y proporcionar asesoramiento médico a bajo costo para condiciones comunes.

Pero en medio de la crisis del coronavirus, el NHS está ordenando a esos socios que le digan a las personas que llamen a la línea de atención de salud nacional del Reino Unido si creen que pueden haber contraído el virus. Los funcionarios de salud británicos habían confirmado 20 casos de Covid-19 en el país a última hora del viernes.

El NHS no respondió a las solicitudes de comentarios.

La firma de salud digital Babylon Healthcare Services Ltd. ha autorizado un chatbot al NHS que, según dice, evalúa la urgencia de una enfermedad. La compañía dice que ha retenido la actualización de ese servicio y uno más avanzado que desarrolló para detectar dolencias, que licencia a las empresas, desde que comenzó a rastrear Covid-19 a principios de este año. Babylon recomienda a los usuarios que llamen a la línea directa "111" del NHS si tienen tos o fiebre y recientemente viajaron a un área donde ha habido incidentes de infección por coronavirus.

La inteligencia artificial tiene un papel que desempeñar en el cuidado de la salud, señaló Keith Grimes, director de innovación clínica de Babylon y médico en ejercicio. “En una situación como esta, las herramientas no están listas”.

Bright.md, un inspector de salud de EEUU, señala automáticamente a los pacientes que podrían tener coronavirus, según sus respuestas a las preguntas en línea. Luego establece una videollamada con un médico.