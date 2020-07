El costo de la mala decisión de cronometrar el mercado: un tibio 2020 se convierte en un año horrendo

Desde una derrota de 2,997 puntos del Dow Jones, hasta dos jornadas con repuntes diarios de 9% en el S&P 500, el mercado ha brindado una serie de sesiones tentadoras en 2020 para los potenciales temporizadores del mercado. Horas iban y venían en las que se podían hacer o perder años enteros.

Sin embargo, a pesar las vertiginosas turbulencias, vale la pena señalar que el S&P 500 registra un desempeño casi plano para cualquiera inversionistas que resistió el caos. Los errores se destacan en un entorno como ese, los costos descomunales de incluso unos pocos movimientos incorrectos en un mercado tan turbulento como este. Tal vez la volatilidad permite que algunos agentes del mercado brillen, pero raras ocasiones las desventajas han sido mayores.

Una estadística contundente, que destaca el riesgo, se centra en la falta en la que incurre un inversionista al excluir las mayores ganancias de un día. Por ejemplo, dejando fuera las cinco mejores jornadas de operaciones, un tibio 2020 se convierte en un año horrendo: pérdida de 30%.

El ejercicio destaca el peligro de tratar de alcanzar el peak del mercado, algo que los inversionistas se sienten tentados a hacer, mientras el S&P 500 se encamina a un nivel de 3.200 puntos. Esto, en línea con el sostenido aumento en las cifras de contagios por coronavirus y ad portas del inicio de la peor temporada de ganancias en una década.

En una encuesta realizada por Citigroup, más de dos tercios de los inversionistas ven más probable una disminución de 20% en el mercado frente a la opción de una ganancia de igual magnitud.

“Queremos ser tácticos”, dijo Yana Barton, administradora de fondos de Eaton Vance Management, en una entrevista en Bloomberg TV. “Pero el problema es que es fácil salir, pero no sabes cuándo volver a entrar”.

Por prudente que parezca, el costo de la tendencia bajista está ejemplificado por la multitud de fondos de cobertura, cuya resistencia a aceptar las ganancias de las acciones es una de las razones por las que se han quedado rezagados con respecto al mercado.

Quizás en el caso más famoso hasta la fecha, el legendario inversor Stan Druckenmiller dijo que era “demasiado cauteloso” y que había logrado “todo el 3% en la recuperación del 40%”.

En términos generales, los fondos de cobertura que se centran en acciones cayeron un 6,3% en el primer semestre, según datos de Hedge Fund Research. Eso en comparación con una disminución total del 3,1% en el S&P 500.

Aún así, la necesidad de tomar el dinero y correr es comprensible después de que el S&P 500 se haya recuperado un 40% desde su piso de marzo, un ritmo de ganancias que eclipsa a cualquiera en nueve décadas.

Se estima que las ganancias se han desplomado un 44% en el segundo trimestre, miles de millones de dólares en recompras se archivan. Pero los datos económicos están mejorando, los inversionistas minoristas se inclinan por acciones y la Reserva Federal promete apoyo indefinido.

El índice de referencia cayó más del 5% en cinco sesiones, cuatro de las cuales ocurrieron en marzo. El mismo mes también representó cuatro de las cinco mayores ganancias, totalizando más de 900 puntos.

“No hubo señales intermitentes de que esos fueran los días que iban a ver una gran ventaja”, dijo Chris Gaffney, presidente de mercados mundiales en TIAA Bank. “Si miras hacia atrás, son inesperados. Tenemos algunos de los mayores rallys en esos días inesperados y, por lo tanto, si estás cronometrando el mercado y estás fuera de ellos, realmente te has perdido todo el rally “.

Vende alto y compra bajo. Pero una decisión oportuna de hacerlo puede abrir la puerta al dolor que amenaza su carrera. Salir justo en la cima puede parecer la forma de maximizar los retornos. Pero durante el siglo pasado, el S&P 500 había sufrido 13 mercados bajistas antes de este año, y todos vieron pérdidas completamente recuperadas y el índice finalmente excedió su anterior máximo en un promedio del 68%.

"La gente siempre tiene la esperanza de poder cronometrar el mercado, y la mayoría de las personas intentan cronometrar el mercado basándose en la emoción en lugar de la lógica", dijo Olivia Engel, directora de inversiones del activo equipo de capital cuantitativo de State Street Global Advisors.

"Después de un par de décadas de inversión, diría que sincronizar el mercado es realmente difícil y si fuera fácil, todos seríamos muy ricos".

Por difícil que sea, eso no ha impedido que los inversionistas lo intenten. Los bajistas, en particular, no han renunciado a sus llamados para que el S&P 500 sufra un desplome, posiblemente revisando su mínimo de marzo. Si la historia es una guía, es posible que ese escenario no se desarrolle al considerar lo lejos que han llegado las acciones en el actual rebote.

Durante los ocho ciclos de mercado desde la Segunda Guerra Mundial, solo una vez el S&P 500 llegó al 5% de su mercado bajista después de tres meses, como es el caso ahora, según un estudio de BMO Capital Markets.

“No puede comprarlo un día y venderlo al siguiente y cree que puede superar al mercado”. No puede hacer eso “, dijo Gary Bradshaw, gerente de cartera de Hodges Capital Management en Dallas. “La forma de ganar dinero en el mercado es comprando buenas empresas y aguantando”.