El miedo global a volar genera una crisis para las aerolíneas

El coronavirus ha creado repentina e inesperadamente el mayor desafío para la industria aérea mundial desde el 11 de septiembre (de 2001).

Las reservas alrededor de todo el mundo están cayendo bruscamente. Los transportistas estadounidenses están siguiendo a las aerolíneas asiáticas y europeas en la disminución de vuelos, aterrizando aviones y promulgando reducciones de costos draconianas, como congelaciones de contratación y licencias no pagadas. Las aerolíneas extranjeras buscan ayuda de gobiernos, bancos e inversionistas. Las principales aerolíneas están tratando de tranquilizar a los pasajeros con promesas de cabinas fregadas, aire filtrado y desinfectante para manos. “Delta se ha estado preparando para tal escenario”, escribió el presidente ejecutivo de Delta Air Lines Inc., Ed Bastian, en un correo electrónico a los clientes el domingo que describió la respuesta de la aerolínea, insistiendo en que el viaje “no puede, y no debe, simplemente detenerse”.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, un organismo comercial, estima que el virus podría reducir los ingresos por pasajeros en todo el mundo este año entre US$ 63 mil millones y US$ 113 mil millones, o hasta un 20%. El coronavirus ha aterrizado 2.000 aviones en todo el mundo, prevén los analistas de Jefferies.

En comparación, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 redujeron los ingresos de las aerolíneas en un 7%, o US$ 23 mil millones, según IATA. Una erupción de un volcán islandés, que disminuyó severamente los vuelos transatlánticos y europeos durante seis días en 2010, costó a la industria US$ 1,7 mil millones en ingresos.

United Airlines Holdings Inc. dijo la semana pasada que reduciría la capacidad doméstica en un 10% en abril y los vuelos internacionales en un 20%. JetBlue Airways Corp. está reduciendo el 5% de los vuelos. El lunes, la aerolínea sostuvo que podría reducir aún más la capacidad. “Este coronavirus nos está volviendo un poco locos a todos”, dijo el presidente ejecutivo de JetBlue, Robin Hayes.

Las acciones de las aerolíneas estadounidenses han caído un 30%, en promedio, en las últimas dos semanas a medida que caen las reservas, y volvieron a descender el lunes. Los analistas estiman que las reservas para viajes de abril, realizadas durante la semana pasada, han caído un 25% respecto de los niveles del año pasado.

Los precios de los bonos de las aerolíneas estadounidenses bajaron bruscamente el lunes, una señal de inquietud de los inversores sobre su capacidad para pagar la deuda.

La fuerte caída del lunes en los precios del combustible, luego de los descensos de principios de año, ayudará a muchas aerolíneas estadounidenses, pero algunas europeas y asiáticas que habían bloqueado los precios anteriores utilizando cobertura, no se beneficiarán tanto.

En el extranjero, los gobiernos y las aerolíneas comenzaron a restringir los viajes a China y a otros países asiáticos afectados hace semanas. En China, el segundo mercado de aviación más grande del mundo, los volúmenes de pasajeros de febrero cayeron un 80% respecto al año anterior, según la Administración de Aviación Civil de China.

Las reservas de vuelos a Europa para la última semana de febrero, cuando surgió un brote del virus en Italia, cayeron un 79% respecto al mismo período del año anterior, según ForwardKeys, que rastrea los datos de viajes. Las cancelaciones en Italia han excedido las nuevas reservas durante ese tiempo, dijo la firma.

Al menos una aerolínea débil ya ha fallado. Flybe Ltd., una aerolínea regional en Gran Bretaña que representaba más de un tercio de la capacidad interna del país, se declaró en quiebra la semana pasada. Los propietarios se negaron a poner más dinero en la aerolínea que lucha desde hace mucho tiempo en medio de la epidemia.

“Se espera que ocurran numerosas insolvencias en nuestra industria”, dijo el viernes el jefe ejecutivo de Deutsche Lufthansa AG, Carsten Spohrtold, en un mensaje de video. El operador de bandera alemán organizó un nuevo financiamiento bancario en los últimos días para ayudar a resistir los próximos meses, dijo, y estaba pidiendo más apoyo en toda la industria del gobierno alemán y la Unión Europea. Lufthansa dijo que las cancelaciones el jueves de la semana pasada alcanzaron el mismo nivel que las nuevas reservas, lo que lo obligó a considerar reducciones de capacidad de hasta un 50%. Está evaluando poner en tierra indefinidamente toda su flota de aviones súper Jumbo Airbus SE A380.

Las aerolíneas están acostumbradas a ajustar la capacidad para reflejar la demanda, y la gran caída en los precios del combustible ha reducido el nivel de equilibrio para cada vuelo. Sin embargo, la escasez de pasajeros ha obligado a los transportistas a considerar poner en tierra más aviones, comenzando con los más grandes que son más difíciles de llenar, y centrándose en los aviones que ya se pagaron o no se usan como garantía para préstamos y emisiones de bonos.

Los ataques del 11 de septiembre afectaron a las flotas de las aerolíneas estadounidenses durante tres días, provocando semanas de caos en los viajes y años de turbulencia financiera. Varias aerolíneas buscaron protección por bancarrota. Aún así, el tráfico se recuperó relativamente rápido y el daño se limitó principalmente a los mercados nacionales y transatlánticos de EE. UU.

“La situación con el coronavirus es mucho más dinámica”, dijo Willie Walsh, director ejecutivo de International Consolidated Airlines Group SA de British Airways, en una conferencia de la industria en Bruselas la semana pasada.

El crecimiento del tráfico global alcanzó su punto máximo de 8% en 2018 y se desaceleró a 3,4% el año pasado, según IATA. Los analistas pronostican que caerá un 5% o más en 2020. “Teníamos demasiados aviones”, dijo Adam Pilarski, vicepresidente senior de Avitas Inc., una firma consultora de la industria.

American Airlines Group Inc. ha establecido un comité para monitorear la propagación del virus y su impacto en las operaciones, y para prepararse para escenarios potenciales como un empleado que contrae el virus.

United ha tomado la acción más agresiva de una aerolínea estadounidense hasta ahora. A medida que caen los viajes de negocios, ha reducido el servicio a algunos corredores secundarios, como su vuelo diario a San Francisco desde el Aeropuerto Regional del Noroeste de Arkansas, cerca de Bentonville. La ruta atiende a los empleados de compañías que incluyen Walmart Inc. y Tyson Foods Inc., que han restringido los viajes del personal. United también ha pedido a algunos empleados que tomen hasta seis meses de licencia no remunerada, suspendió las nuevas contrataciones hasta el 30 de junio y pospuso los aumentos para los empleados de “management” y administrativos hasta julio.

“Esperamos sinceramente que estas últimas medidas sean suficientes, pero la naturaleza dinámica de este brote requiere que seamos ágiles y flexibles para avanzar en la forma en que respondemos”, escribieron los dos principales ejecutivos de United en una carta a los empleados la semana pasada.