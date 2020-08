Epic Games entra a las grandes ligas de los emprendimientos

Epic Games Inc., la compañía de videojuegos detrás de Fortnite, dijo que su negocio está valorado en US$17.300 millones después de completar una nueva ronda de financiación. El acuerdo convierte a Epic en el quinto emprendimiento tecnológico más valioso de EE.UU.

La compañía con sede en Cary, Carolina del Norte, dijo que el monto total del financiamiento fue de US$1.780 millones. Eso incluye inversiones de Baillie Gifford, fondos gestionados por BlackRock Inc., Fidelity Investments y Lightspeed Venture Partners. El número también contiene la inversión de US$250 millones de Sony Corp. el mes pasado y compras de accionistas empleados.

Bloomberg informó en abril que Epic, que también posee un conjunto ampliamente utilizado de herramientas de desarrollo de juegos llamado Unreal Engine, estaba buscando inversiones por un valor de más de US$15.000 millones. En junio, a medida que los efectos de la pandemia de coronavirus aumentaban la demanda de videojuegos, la valoración había alcanzado aproximadamente US$17.000 millones.

Con los fondos asegurados, Epic ahora es más valiosa que DoorDash Inc. e Instacart Inc., dos compañías de entrega de alimentos que también se han beneficiado de los gastos relacionados con la pandemia. Epic solo sigue a Stripe Inc., Space Exploration Technologies Corp., Palantir Technologies Inc. y Airbnb Inc. en EE.UU., según la firma de investigación de mercado tecnológico CB Insights.