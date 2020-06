Este mercado alcista no es tan grande como crees

La brecha entre Wall Street y Main Street nunca ha parecido más amplia, pero en gran parte es una ilusión.

Desde que tocó fondo el 23 de marzo, el S&P 500 se ha disparado casi un 40%, el mayor rendimiento en un período tan corto desde 1933, según los índices D& Jones de S&P. Para el año hasta la fecha, el S&P 500 ha bajado menos del 3%, contando los dividendos. Mientras tanto, 108.000 estadounidenses han muerto en una pandemia, 21 millones están sin trabajo y el país está lleno de disturbios civiles.

Esta desconexión no es tan extrema como parece. Debajo de la superficie, gran parte del mercado de valores también está sufriendo. La mayoría de las acciones han bajado este año, muchas en un 20% o más. Algunos afortunados ganadores han generado grandes ganancias, alimentando la percepción errónea de que las pérdidas han sido mínimas. El resultado es un mercado que no es tan irracionalmente exuberante como podría parecer.

Las acciones estadounidenses en su conjunto están lejos de ser baratas según los estándares históricos, pero el mercado no está ciego ante las calamidades que nos rodean.

Sí, para el año hasta la fecha, Zoom Video Communications Inc. subió 209%, Regeneron Pharmaceuticals Inc. 59% y Amazon.com Inc. 33%. Pero industrias enteras se han visto aplastadas: a principios de esta semana, las aerolíneas cayeron un promedio de 52% en el año a la fecha; bancos, 33%; energía, 32%; autos, 30%; financiación al consumo, 27%. Incluso los servicios públicos cayeron un 5%.

En general, de las 3.470 acciones en el índice Wilshire 5000 que cotizaron entre el 31 de diciembre de 2019 y el 2 de junio, el 73% tuvo retornos negativos para el año hasta la fecha.

No es inusual que el mercado de valores se divida en unos pocos ganadores extremos y muchos perdedores. En 1973, unos pocos queridos alcanzaron valoraciones casi récord, mientras que la mayoría de las acciones cayeron miserablemente. En 1999, las acciones tecnológicas se dispararon más del 80%, incluso cuando muchas compañías en el mercado más amplio languidecieron y Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett cayó un 20%.

Raramente, sin embargo, la brecha entre los que tienen y los que no tienen ha sido tan amplia como lo es ahora.

En los primeros cinco meses de este año, las acciones de gran crecimiento aumentaron 6,1% mientras que las acciones pequeñas de “valor” de bajo precio perdieron 25,6%. Esa fue la mayor brecha en el rendimiento entre ellos en cualquier período desde principios de 1999 y la segunda más grande registrada hasta 1986, según AJO, una firma de inversión con sede en Filadelfia.

Las 50 acciones más caras en el S&P 500 al 31 de diciembre pasado subieron un promedio de 11,3% hasta el 3 de junio, según Drew Dickson, director de inversiones de Albert Bridge Capital LLP, con sede en Londres. Mientras tanto, las 50 acciones más baratas cayeron un promedio de 16,8%.

"La gente quiere pagar aún más de lo que pagaban por las acciones que ya amaban, y aún menos por las acciones que no pagaban", dice el Sr. Dickson. "No hay razón para que ese sea el caso, aparte de un mercado muy temeroso que piensa que las compañías grandes, caras y de alta calidad deben ser más seguras a cualquier precio".

Sin el favor de 2020, las acciones pequeñas y de valor sufrieron aún más a medida que los inversionistas huyeron a la seguridad percibida en medio de la pandemia y el bloqueo económico.

En los últimos días, las acciones pequeñas y de valor han comenzado a mostrar signos de recuperación a medida que las acciones más grandes y calientes han disminuido.

Después de todo, cuando las acciones de gran crecimiento tienen un "precio a la perfección, tienen que cumplir con eso solo para mantener su valoración", advierte Nili Gilbert, cofundadora y gerente de cartera de Matarin Capital Management LLC en Nueva York.

De acuerdo con FactSet, las acciones activas como Amazon, Advanced Micro Devices Inc., Netflix Inc. y Salesforce.com Inc. cotizan más de 50 veces sus ganancias anticipadas para 2020.

"Quizás ahora, ya que el mercado cree que vamos a poder recuperarnos, algunas de esas industrias más pesadas, como las cíclicas, los materiales y las industriales, liderarán la carga", dice Gilbert. "Las expectativas [para las existencias pequeñas y las existencias de valor] se han vuelto tan bajas que se han convertido en un catalizador en sí mismas".

Podrían ver un ejemplo perfecto de eso el jueves, cuando las acciones de American Airlines Group Inc. se dispararon más del 40% por las noticias de que la aerolínea restablecería más vuelos. Algunas acciones maltratadas en industrias como hoteles y recreación ya se han recuperado tan fuertemente que los inversionistas deben ser cautelosos.

Nada de esto significa que el dominio de las existencias de crecimiento esté terminando definitivamente, incluso mientras hablamos. Si tuviera un dólar por cada vez en la última década, un administrador de cartera de valores predijo que las acciones de valor estarían a punto de recuperarse, en este momento estaría hasta la cintura en efectivo.

Sin embargo, es lógico que, a la larga, las acciones más baratas superen a las más caras. Décadas, incluso siglos, de historia sugieren que el valor debe sobresalir al final, aunque la espera puede ser larga.

Los inversionistas pacientes pueden sobrevalorar las acciones de valor en sus carteras con el supuesto razonable de que su bajo rendimiento no puede durar indefinidamente. Y todos los inversionistas deberían reconocer que, si bien algunas acciones están en auge, el mercado en su conjunto no es tan ajeno a las dificultades económicas como podría parecer.