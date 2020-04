La crisis del coronavirus de Airbnb: quemando dinero en efectivo, con anfitriones enojados y un futuro incierto

Se suponía que todo vendría junto para Airbnb en 2020.

El debut bursátil más popular del año. Una valoración de más de US$50 mil millones. Riquezas para cientos de empleados con opciones que vencen a fin de año. Y la reivindicación de la decisión del cofundador y director ejecutivo Brian Chesky de no hacerse pública tempranamente.

La pandemia del coronavirus ha hecho que todos esos escenarios sean casi imposibles.

Con los viajes globales casi paralizados, se espera que el gigante de la vivienda compartida pierda US$1.000 millones durante la primera mitad del año, y su valoración del mercado privado está cayendo, según personas familiarizadas con las finanzas de la compañía. En una videoconferencia con empleados a fines de marzo, alguien preguntó si vendrían despidos. “Todo está sobre la mesa”, respondió el Sr. Chesky.

El lunes, la compañía dijo que estaba recaudando US$1.000 millones de las firmas de capital privado Silver Lake y Sixth Street Partners para reforzar su financiamiento. El que tiene un alto precio: US$1.000 millones de deuda con una tasa de interés de más del 10%, informó el martes The Wall Street Journal. Algunos inversionistas se negaron a poner dinero nuevo después de que Airbnb señaló que no reemplazaría a Chesky como director ejecutivo, mientras que otros no participaron porque no creían que los términos fueran favorables, según personas familiarizadas con los términos del acuerdo. Silver Lake y Sixth Street Partners dijeron que tenían fe en el negocio y el equipo de liderazgo existente.

Airbnb no ha abordado sus planes para una oferta pública, pero algunos de sus inversionistas no creen que suceda este año. “No hay manera”, dijo Matt Novak, socio de All Blue Capital, con sede en Londres.

Airbnb ahora está considerando los planes para recaudar hasta US$1.000 millones más en nuevas financiaciones, afirmaron personas familiarizadas con el asunto.

Mientras tanto, la confusión sobre las políticas de cancelación en sus siete millones de propiedades en todo el mundo está desgastando las relaciones con sus huéspedes y anfitriones. Después de que los invitados se quejaron de no poder obtener reembolsos completos por reservas en ciudades en cuarentena, Chesky aprobó un plan para reembolsar las estadías de huéspedes reservadas hasta mediados de mayo. Eso enfureció a los propietarios que vieron evaporarse los ingresos.

El Journal buscó comentarios de Airbnb sobre los detalles de este artículo y solicitó una entrevista con el Sr. Chesky. Nick Papas, un portavoz de Airbnb, calificó los informes del Journal como “extremadamente inexactos e incorrectos”, sin proporcionar detalles.

Después de que se publicó por primera vez una versión de este artículo, Airbnb expresó que disputaba múltiples aspectos del mismo, incluida cualquier sugerencia de que el directorio estaba dividido o que los inversionistas habían presionado por la administración o por cambios operativos importantes. “Nuestra Junta y la gerencia se han unido en nuestro camino hacia adelante”, dijo el Sr. Papas en un comunicado.

Si Airbnb puede recuperarse por completo de la catástrofe del coronavirus, y qué tan rápido, dependerá en parte de cómo se sientan los consumidores sobre viajar y quedarse en los hogares de otras personas una vez que la pandemia se alivie. Algunos analistas dicen que Airbnb podría beneficiarse si más personas deciden evitar más hoteles llenos de gente. Otros dicen que los hoteles podrían obtener una ventaja si las personas piensan que están más limpios.

Los ejecutivos e inversionistas de Airbnb expresan su confianza en que la compañía se recuperará. Chesky citó a Puerto Rico, donde los volúmenes de reservas se recuperaron rápidamente después de que un huracán devastó la isla, para tratar de persuadir a los banqueros y empleados de la resistencia de su modelo de negocios, detalló una persona familiarizada con el reciente esfuerzo de recaudación de capital. La compañía expresó el lunes que ahora se centrará más en estadías a largo plazo, como estudiantes que necesitan alojamiento o ejecutivos en viajes de trabajo.

Airbnb le dijo al Journal el mes pasado que tiene un colchón de capital de aproximadamente US$4.000 millones. Sin embargo, su junta y los inversionistas están cada vez más preocupados por lo que sucederá si la pandemia dura meses más y los ingresos de la compañía no se recuperan en la segunda mitad de este año.

Airbnb podría haberse hecho pública en 2018 a un valor estimado por sus banqueros de entre US$50.000 millones y US$70.000 millones, según una presentación. Chesky y sus dos cofundadores, Joe Gebbia y Nate Blecharczyk, finalmente optaron por no hacerlo, según las personas que estaban allí en ese momento, creyendo que Airbnb funcionaría mejor como una empresa privada fuera del centro de atención.

En marzo, cuando la pandemia comenzó a ganar impulso en EEUU y en toda Europa, Chesky dijo a los empleados que la compañía aún planea salir a bolsa este año.

Golpe a su valoración

La valuación de Airbnb, en el mercado secundario privado de acciones de los primeros inversionistas, se redujo de US$150 por acción hace unas semanas a menos de US$90 por acción, valorando la empresa en menos de US$30 mil millones. “El avión está perdiendo altitud”, dijo Paul Maguire, socio gerente de Iron Edge VC, que realiza operaciones secundarias. “Los primeros inversionistas están tratando de ver qué tipo de equipaje pueden arrojar allí para aligerar su carga”.

Cuando la compañía estaba considerando una OPV en 2018, sus banqueros proyectaban que sería rentable en este momento. En cambio, a medida que aumentaron los costos, Airbnb perdió US$674 millones el año pasado, según documentos de la compañía.

El Sr. Chesky, ex estudiante de arte y fisioculturista aficionado, cofundó la compañía en 2008, y finalmente alistó a millones de propietarios de todo el mundo para alquilar sus casas y apartamentos. Airbnb se ha convertido en el sitio para compartir casas más grande de EEUU y en un jugador importante a nivel internacional.

A medida que creció, la compañía gastó mucho. Sus costos totales aumentaron a US$5,3 mil millones el año pasado, de US$2,6 mil millones en 2017, superando un aumento del 85% en los ingresos durante el mismo período, de US$2,6 mil millones a US$4,8 mil millones, según una copia de sus estados financieros.

Los costos administrativos aumentaron un 113% entre 2017 y 2019, ya que la compañía contrató a miles de empleados y construyó una sede corporativa en el moderno barrio de San Francisco conocido como SOMA, o “South of Market”. A medida que Airbnb luchaba contra la delincuencia en su plataforma, el gasto en seguridad también ha aumentado, informó el Journal.

A principios de este año, algunos miembros de la junta directiva de Airbnb estaban presionando al Sr. Chesky para que redujera costos, según personas familiarizadas con las discusiones.

Cuando el coronavirus golpeó a China y luego a Europa, las reservas de Airbnb se desplomaron. En Beijing, se realizaron poco más de 1.600 reservas entre el 1 y el 7 de marzo, un 96% menos que el período del 5 al 11 de enero, según AirDNA, una firma de análisis que rastrea el mercado de alquiler a corto plazo.

Internamente, el Sr. Chesky proyectó un aire de calma. En la reunión mensual de personal de la compañía el 5 de marzo, aseguró a los empleados que todo estaría bien, según dos empleados.

Los huéspedes de todo el mundo cancelaron las reservas a medida que se extendieron las restricciones de viaje y Estados Unidos aconsejó a los estadounidenses que evitaran todos los viajes.

En College Station, Texas, Alexia Hernández necesitaba cancelar una reserva de Airbnb que había hecho a mediados de marzo para una estancia de cuatro días en Málaga, España, en mayo.

Su anfitrión se negó a reembolsar el monto total, ofreciendo pagar el 50% porque, dijo, probablemente sería seguro viajar en el momento de su viaje, de acuerdo con los textos intercambiados entre ellos.

La Sra. Hernández dijo que no podía creerlo. “No sería seguro para mí ir a España”, dijo. Ella dijo que intentó cancelar a través de un portal en línea creado por Airbnb, pero su anfitrión todavía negó la solicitud. Airbnb finalmente le reembolsó el monto total después de que publicó sus frustraciones en Twitter.

El portavoz de la compañía dijo que después de que la compañía introdujo una nueva política de cancelación, “nos comunicamos de manera proactiva con esta huésped para asegurarnos de que recibiera un reembolso”.

Nueva política

Chesky aprobó la implementación de la nueva política: Airbnb reembolsará cualquier estadía reservada el 14 de marzo o antes, con una fecha de registro entre el 14 de marzo y el 14 de abril. Airbnb luego extendió la fecha de registro al 31 de mayo. fue una revisión drástica de la práctica de la compañía de permitir que los anfitriones establezcan sus propias políticas de cancelación y se adhieran a ellas, sin importar las circunstancias.

No notificó a los miembros de la junta antes de realizar el cambio, según personas familiarizadas con la situación. Algunos estaban molestos porque no los habían consultado y sentían que la decisión de pagar las tarifas de cancelación fue apresurada, dijeron estas personas.

Algunos miembros de la junta, liderados por los directores independientes Kenneth Chenault, el ex director ejecutivo de American Express y la ex ejecutiva de Disney Ann Mather, intensificaron su presión para lograr que Chesky reduzca los costos, según personas familiarizadas con la junta.

Entre los recortes que estaban presionando se encontraba un proyecto favorecido por Chesky, Airbnb Experiences, que permite a los invitados reservar salidas, según personas familiarizadas con las discusiones. Si bien se suponía que la unidad sería rentable para 2019, ha acumulado pérdidas por un total de casi US$1.000 millones, dijeron estas personas. En el anuncio de su nuevo financiamiento el lunes, Airbnb expresó que se estaba quedando con la división. El portavoz de la compañía afirmó que las pérdidas son una “pequeña fracción” de casi US$1.000 millones.

Otros recortes considerados por el directorio de Airbnb incluyen la revista impresa de la compañía.

A fines de marzo, las reservas de Airbnb en todo el país cayeron un 80% de alrededor de 500.000 a la semana el 1 de marzo a alrededor de 100.000 para fin de mes, según AirDNA.

La junta de Airbnb decidió que la compañía necesitaba recaudar más dinero y reducir costos, según personas familiarizadas con las discusiones de la junta. Los banqueros de Morgan Stanley fueron nombrados para liderar los esfuerzos de recaudación de fondos.

Algunos inversionistas señalaron que aportarían dinero solo si Chesky reducía su control de votación y renunciaba a su trabajo como CEO o trabajaba junto a un ejecutivo de reestructuración, precisaron personas familiarizadas con las negociaciones del acuerdo.

Airbnb está asumiendo la nueva deuda de US$1.000 mil millones anunciada el lunes a una tasa de interés a menudo asociada con compañías en dificultades: un punto de referencia conocido como la tasa ofrecida interbancaria de Londres, o Libor, más 10%, dijeron las personas familiarizadas con las negociaciones. Si Airbnb se hace público, los inversionistas tendrán la opción de recibir un reembolso en acciones o en efectivo, explicaron las personas.

Los inversores están obteniendo warrants que se pueden convertir en acciones en función de una valoración de Airbnb de US$18 mil millones, muy inferior a la valoración de US$31 mil millones en la última ronda de recaudación de fondos de la compañía en 2017, dijeron personas familiarizadas con las negociaciones.

En Charleston, Carolina del Sur, el anfitrión de Airbnb desde hace mucho tiempo, Travis Lee Odell, gana más de US$30.000 al año alquilando un estudio adjunto a su casa. Estaba furioso por la nueva política de cancelación porque la compañía no había consultado a los anfitriones. Afirma que intentó llamar a Airbnb, pero que le dijeron que el tiempo de espera era de aproximadamente seis horas.

El 30 de marzo, Airbnb manifestó que gastaría US$250 millones para ayudar a reembolsar a los anfitriones y lanzó un fondo de US$10 millones para ayudarlos a pagar sus hipotecas. La compañía presionó exitosamente al Congreso para incluir a los anfitriones en su paquete de estímulo.

En un video transmitido desde su residencia el mismo día, el Sr. Chesky se disculpó. Con el tiempo, dijo, la compañía se había distanciado de sus anfitriones. Se comprometió a escuchar.

“Hemos escuchado sus frustraciones”, expresó. “No somos nada sin ustedes los anfitriones. Son nuestra sangre vital".

Odell dijo que Airbnb debería haber prometido al menos US$200 millones más. Airbnb señaló que les daría a sus anfitriones el 25% de lo que habrían recibido por una reserva cancelada entre el 14 de marzo y el 31 de mayo.

“Es como poner una curita sobre una fractura expuesta”, afirmó. Vrbo, una plataforma competitiva de alquiler en línea en la que a veces cotiza, no cambió su política de cancelación, señaló, aunque en ese caso los invitados están furiosos de que la compañía no les reembolse.

El acuerdo del lunes incluyó US$5 millones más para el fondo de alivio hipotecario.

A fines de marzo, Chesky les dijo a los empleados de todo el mundo a través del servicio de transmisión AirTV que la compañía reduciría los gastos de marketing para ahorrar hasta US$800 millones, según una persona que estaba escuchando. El pago se reduciría a la mitad para los altos ejecutivos.

Chesky, de quien se dijo que a fines del año pasado valía más de US$3 mil millones, se encuentra entre los que planean renunciar a un salario durante los próximos seis meses.