LinkedIn despedirá a cerca del 6% de su fuerza laboral

LinkedIn eliminará alrededor de 960 empleos, o alrededor del 6% de su fuerza laboral, ya que el sitio de redes profesionales de Microsoft Corp. es dueño de la caída de la demanda de sus servicios de reclutamiento debido a la pandemia del Covid-19.

El presidente ejecutivo de LinkedIn, Ryan Roslansky, dijo que los recortes de empleos se realizarán en los equipos de ventas globales y adquisición de talento de la compañía. El coronavirus ha tenido un impacto sostenido en la demanda de contratación, afirmó en un mensaje publicado en el sitio web de la compañía.

“LinkedIn no es inmune a los efectos de la pandemia global”, escribió Roslansky. El negocio de servicios de reclutamiento de la compañía “continúa siendo afectado ya que cada vez menos compañías, incluida la nuestra, necesitan contratar al mismo volumen que antes”.

La compañía no tiene planes para más despidos, agregó.

LinkedIn, con sede en California, gana gran parte de su dinero a través de anuncios y tarifas pagadas por los reclutadores. La compañía dice que tiene más de 690 millones de usuarios en más de 200 países.

Con el aumento de los casos de coronavirus en EE.UU., el desempleo ha aumentado a niveles históricamente altos, situándose en el 11,1% en junio. Hasta marzo, antes de que la pandemia llevara a Estados Unidos a una profunda recesión, la tasa de desempleo rondaba el mínimo de 50 años del 3,5%.

Otros sitios de inserción laboral y reclutamiento también se han visto muy afectados. El mercado de contratación en línea ZipRecruiter Inc. en marzo despidió o suspendió a más de 400 empleados, o aproximadamente un tercio de su personal.

Microsoft notó en abril que LinkedIn había sentido los efectos de la pandemia, y que el gasto en publicidad se suavizó. Microsoft adquirió LinkedIn en 2016 por más de US$26 mil millones, su mayor acuerdo hasta la fecha. El gigante del software el miércoles informará los resultados del trimestre que finalizó en junio, con otros gigantes tecnológicos a seguir en los próximos días.

LinkedIn dijo que otorgaría a los empleados afectados un mínimo de 10 semanas de indemnización por despido y hasta 12 meses de cobertura continua de atención médica. Tiene la intención de notificar a los empleados afectados con sede en los Estados Unidos esta semana.

Los recortes de empleos siguen a otros anunciados por las grandes corporaciones en las últimas semanas debido a la débil demanda de servicios y productos en medio de la pandemia. Airbus SE dijo en junio que recortaría 15.000 empleos, la mayor reestructuración en la historia del fabricante de aviones. Macy’s Inc. está despidiendo a aproximadamente 3.900 empleados corporativos, mientras que United Airlines Holdings Inc. ha dicho que podría despedir a 36.000 empleados.

Muchas de las compañías tecnológicas más grandes han sido protegidas en gran medida del daño económico de la pandemia, y en algunos casos se han beneficiado a medida que más actividades cambian a en línea en un período de trabajo remoto y mayor comercio electrónico.

Pero otras grandes compañías tecnológicas como Uber Technologies Inc., Lyft Inc. y Airbnb Inc. han completado la reducción de la fuerza laboral.

IBM despidió a un número no especificado de trabajadores en los últimos meses con el nuevo presidente ejecutivo, Arvind Krishnaworks, para revivir el crecimiento como empresa tecnológica y navegar por la incertidumbre económica que enfrenta la pandemia.