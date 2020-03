Operaciones de reestructuración de empresas para ayudar en la lucha contra el coronavirus

Las empresas de todo el oeste, desde una destilería de Kentucky hasta un fabricante francés de bluejeans, se están reestructurando para producir equipos médicos para hospitales sobrecargados y frenar la propagación del nuevo coronavirus.

Christian Dior Perfumes ha comenzado a hacer desinfectante para manos. Una empresa de autopartes está produciendo máscaras higiénicas. Los hoteles de lujo se están convirtiendo en refugios improvisados de cuarentena. Un fabricante de equipos de movimiento de tierra y otros fabricantes están examinando si pueden ayudar a elaborar ventiladores, las máquinas clave de soporte vital para las personas con neumonía causada por el virus.

A medida que la pandemia se apodera de Occidente, lo que resulta en más infecciones y muertes que en China, donde comenzó el brote, la demanda global de una gama de bienes y servicios se ha debilitado, desde bolsos y turismo hasta automóviles. Eso ha liberado la capacidad de las industrias para producir equipos médicos en escasez.

Los líderes mundiales han enmarcado la crisis como una lucha en tiempos de guerra, y los nacientes cambios industriales se remontan al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones en una escala mucho mayor reutilizaron las fábricas para fabricar armas y suministros.

"Estamos en guerra", dijo el presidente francés Emmanuel Macron en un discurso el lunes. "El enemigo es invisible, esquivo y avanza. Debemos movilizarnos”.

El presidente Trump en una conferencia de prensa el miércoles dijo que la Casa Blanca invocaría la Ley de Producción de Defensa para combatir el coronavirus, "en caso de que lo necesitemos". Esa ley de la era de la Guerra de Corea le otorga al presidente poderes para exigir e incentivar a las empresas a producir bienes vinculados a la defensa nacional.

Después de discusiones con la administración Trump esta semana, General Motors Co. y Ford Motors Co. dijeron que estaban examinando si podían poner a trabajar sus fábricas inactivas para fabricar equipos médicos. El presidente ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, respondiendo a las críticas sobre sus comentarios que minimizan la crisis, tuiteó el miércoles: "Haremos ventiladores si hay escasez", y señaló que Tesla fabrica vehículos con sofisticados sistemas de filtro de aire. Tesla no respondió a una solicitud de comentarios.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, organizó una conferencia telefónica el lunes con docenas de los principales fabricantes del país, pidiéndoles que ayuden a aumentar la producción de ventiladores y otros equipos médicos. El fabricante de automóviles Vauxhall ofreció comenzar a ensamblar los dispositivos en una planta del oeste de Inglaterra.

El gobierno alemán está considerando redistribuir a los trabajadores desempleados, como los camareros, para cosechar sus campos, porque el cierre de las fronteras está bloqueando a muchos trabajadores de temporada de Europa del Este, dijo la ministra de Agricultura y Alimentación, Julia Klöckner, en una conferencia de prensa el martes.

"Desafortunadamente, hay sectores en los que las órdenes se han reducido a casi cero", dijo. "Estamos viendo cómo podríamos llevar a algunas de estas personas a la agricultura sin demasiados obstáculos burocráticos".

Los cambios en la producción se producen cuando la enfermedad ha sobrecargado a los hospitales en el norte de Italia, la ubicación del mayor brote de Occidente, dificultándolos con la falta de suministros. La escasez de ventiladores ha obligado a los médicos a reservar las máquinas para aquellos que se consideran más propensos a sobrevivir. El personal médico raciona máscaras y desinfectante.

Los centros médicos más allá de Italia se preparan para un aumento en los casos. En Francia, los hospitales alrededor de Mulhouse, cerca de la frontera alemana, están enviando pacientes con coronavirus a centros en todo el país después de quedarse sin espacio para tratarlos.

El gigante francés de artículos de lujo Louis Vuitton dijo esta semana que redirigiría la producción en tres fábricas de cosméticos y perfumes en Francia para hacer desinfectante para manos. Las plantas normalmente producen para tres de las marcas de élite de la compañía: Dior, Givenchy y Guerlain.

La compañía se dio cuenta de que tenía en existencia los ingredientes esenciales para producir desinfectante: alcohol etílico, agua purificada y glicerina, dice un funcionario de LVMH. Esos también son ingredientes clave del perfume. Desde el domingo, las fábricas de LVMH están produciendo miles de botellas de gel sin perfume para los hospitales públicos de París cada día.

Espíritus para desinfectar

El gigante francés de las bebidas espirituosas Pernod Ricard SA dice que está haciendo desinfectante en plantas en los Estados Unidos y suministrando alcohol para que otros lo hagan a partir de plantas en Europa. Eso incluye destilerías de whisky para las marcas Pernod Rabbit Hole en Kentucky, Smooth Ambler en West Virginia y TX Whiskey en Texas. En Suecia, la marca Absolut Vodka de Pernod está donando alcohol para la producción de desinfectante para manos, dice Pernod.

Bernard Nelligan, director gerente de SLE Ltd., con sede en Londres, fabricante de ventiladores para recién nacidos, dice que sus técnicos están trabajando en el asesoramiento a los hospitales sobre cómo usar sus máquinas de manera segura en adultos. Su compañía está repleta de órdenes, dice: "Todo está en manos de las bombas".

El Sr. Nelligan duda que los fabricantes en otros sectores puedan pasar a la producción de dispositivos médicos tan rápido como sea necesario a menos que los reguladores relajen los estrictos requisitos. "La supervisión reglamentaria", dice, "es un aspecto que consume mucho tiempo del proceso de diseño normal".

Downing Street pidió esta semana a las empresas que ayuden en la fabricación de dispositivos médicos y en su diseño, adquisición, montaje, pruebas y envío. El gobierno estableció el lunes una línea directa para las empresas dispuestas a ayudar y un portal en línea donde los ejecutivos pueden enumerar las capacidades de sus empresas.

Los funcionarios de salud pública del Reino Unido estiman que podrían necesitar 20.000 ventiladores adicionales. Los hospitales tienen solo alrededor de 8.000. El objetivo es diseñar y fabricar rápidamente una máquina barata pero viable, dice un funcionario involucrado en el esfuerzo. Se consultará a los reguladores para garantizar que las máquinas estén seguras, agrega el funcionario.

Cuatrocientas empresas han llamado desde que se puso en marcha la línea directa, dice Downing Street. El gobierno está buscando empresas con experiencia en la fabricación de compresores de aire, bombas, válvulas, actuadores, sensores y una serie de otros componentes que pueden reutilizarse para dispositivos médicos.

J.C.Bamford Excavators Ltd., un fabricante de equipos de movimiento de tierras de Rochester, Inglaterra, incluidos los icónicos excavadores JCB amarillos, dice que tiene equipos de investigación e ingeniería que analizan la solicitud del gobierno.

Vauxhall, una unidad de la francesa Peugeot SA, ofreció ensamblar ventiladores en su planta de Ellesmere Port en Inglaterra, dijo Helen Foord, gerente de relaciones gubernamentales de Vauxhall para el Reino Unido e Irlanda. La compañía dijo que la planta detuvo la producción de automóviles el martes después de que el virus interrumpió su cadena de suministro y disminuyó la demanda.

Vauxhall también ha ofrecido fabricar componentes de ventiladores con impresoras 3-D, dice Foord. El gobierno está considerando todas las ofertas que ha recibido, incluidas las de Vauxhall, dice una portavoz de Downing Street.

La firma de ingeniería Renishaw PLC, que fabrica herramientas de medición de precisión, sensores e implantes dentales personalizados, dijo el jueves que se ha unido a un pequeño consorcio de firmas en el sector aeroespacial que compite para cumplir con la solicitud del gobierno. "Hemos juzgado que nuestro papel más útil en este desafío", dice el portavoz Chris Pockett, "es ofrecer nuestros servicios para producir rápidamente componentes para los dispositivos".

El consorcio está liderado por Meggitt PLC, infromó la misma empresa en un anuncio de bolsa de valores el jueves. Los productos de la compañía aeroespacial incluyen sistemas de oxígeno para aviones militares y civiles. El objetivo es tener un ventilador viable para la próxima semana, dice alguien familiarizado con los planes.

Máscaras improvisadas

Un productor francés de bluejeans llamado 1083 vio caer la demanda cuando las tiendas de todo el país se vieron obligadas a cerrar a fines de la semana pasada después de un decreto gubernamental para detener el contagio, dice el fundador Thomas Huriez. Luego, el lunes, un grupo de médicos llegó con una solicitud para que produjera máscaras sanitarias improvisadas según las instrucciones que escribió un hospital en las cercanías de Grenoble.

En cuestión de horas, las máquinas de coser del taller estaban uniendo máscaras, dice el Sr. Huriez. "Es mucho más fácil hacer máscaras que jeans".

Después de anunciar que su compañía estaba haciendo máscaras, dice Huriez, fue inundado con órdenes de médicos, enfermeras y conductores de ambulancias de toda Francia en medio de una escasez nacional. Su compañía los está regalando.

El fabricante alemán de autopartes ZF Friedrichshafen AG se dio cuenta en enero de que pronto se quedarían sin máscaras faciales para sus empleados en China, donde usarlas es obligatorio, dice un portavoz de la compañía. Entonces compró una máquina para fabricarlas por su cuenta.

Desde principios de marzo, la compañía ha producido entre 90.000 y 100.000 máscaras diarias para sus 14.000 empleados en 40 fábricas chinas, dice el portavoz, y donará máscaras que no necesita a las comunidades donde se encuentran sus fábricas.

Con la caída del turismo y los viajes de negocios, algunas aerolíneas están reubicando flotas para asegurar el flujo de bienes esenciales. La carga a menudo se mueve en aviones de pasajeros ahora en tierra debido a la pandemia. Deutsche Lufthansa AG, que ha suspendido el 95% de sus vuelos, planea hacer entregas con aviones jumbo a tierra, dijo el presidente ejecutivo Carsten Spohr en una conferencia de prensa el jueves.

Con el turismo agotándose, el Ministerio de Defensa israelí ha reutilizado dos hoteles de lujo para que sirvan como refugios de cuarentena, el Dan Panorama en Tel Aviv, que tiene vistas panorámicas del Mediterráneo, y el Dan Hotel con vistas al antiguo horizonte de Jerusalén. Un portavoz de Dan Hotels Corporation Ltd. dice que la compañía compitió con otras cadenas hoteleras líderes.

Las empresas especializadas en logística también están pensando en cómo redistribuir sus fuerzas laborales para ayudar a combatir la epidemia. Los servicios de entrega de alimentos Deliveroo y Just Eat PLC han mantenido conversaciones por separado en los últimos días con funcionarios del gobierno del Reino Unido sobre el uso de sus conductores para entregar alimentos a las personas mayores o vulnerables que necesitan aislarse a medida que se propaga la epidemia, dicen personas familiarizadas con las conversaciones. Un portavoz de Deliveroo dice que la compañía está “aquí para ayudar como podamos”.