S&P rebaja nota crediticia de Corp Group

La clasificadora de riesgo S&P recortó la nota crediticia de emisor y de deuda no garantizada de Corp Group Banking (ver declaración de intereses de COPESA) a ‘CC’ de ‘CCC-’ con perspectiva negativa.

“Corp Group Banking aún tiene que cumplir con el pago de intereses semestrales de su bono. El período de gracia de 30 días finalizará el 15 de octubre de 2020, lo que podría desencadenar un incumplimiento de acuerdo con nuestros criterios”, explicó S&P.

Según indicó la agencia crediticia, Corp Group contrató consultores para reorganizar la estructura financiera y de deuda del grupo en medio del incierto escenario para la economía local.

“Todavía no tenemos una visibilidad clara de los posibles resultados de dicha reorganización. En efecto, estamos bajando nuestras calificaciones de CG Banking a ‘CC’ de ‘CCC-’ porque consideramos que el resultado de la reestructuración da como resultado un incumplimiento en nuestra opinión”, agregó S&P.

En ese sentido, S&P Global Ratings detalló que el riesgo de pago se ha incrementado “significativamente” debido a la falta de alternativas financieras para cumplir con los pagos oportunos de las obligaciones de la empresa.

“Además, la capacidad del grupo para realizar pagos en efectivo para cumplir con los pagos de intereses de CG Banking es incierta, dados los esfuerzos de la administración para renegociar los términos y condiciones de las deudas. Según nuestros criterios, consideraríamos un intercambio en dificultades como predeterminado. Esperamos que CG Banking enfrente desafíos sustanciales para realizar sus próximos tres pagos de intereses, porque no esperamos que Itaú CorpBanca, la única compañía operativa, distribuya dividendos en 2021. Además, el impacto del malestar social en Chile y el shock económico de la pandemia COVID-19 han generado perspectivas de valuación desfavorables y condiciones de financiamiento más estrictas, lo que presiona aún más la capacidad de CG Banking para cumplir con los pagos de intereses de manera oportuna, ya que continúa dependiendo del apoyo del grupo para cumplir con los pagos del servicio de la deuda”, dijo S&P.

La clasificadora de riesgo mencionó además los impactos para Itaú CorpBanca producto de la pandemia por coronavirus y la incierta recuperación de la economía local .

“La prueba de deterioro más reciente de Itaú CorpBanca incorporó la nueva perspectiva económica después del estallido global de la pandemia y la incierta recuperación económica. Como resultado, los grandes activos intangibles del banco, originados principalmente después de la fusión de la ex Itaú Chile y CorpBanca en 2016, se vieron afectados por alrededor de $448 mil millones (US$ 546 millones) en Chile y $356 mil millones (US$ 433 millones) en Colombia. Aunque el evento no tiene impacto en las métricas de liquidez y capital del banco, creemos que afecta la capacidad de distribución de dividendos de Itaú CorpBanca para 2021. Nuestro análisis de CG Banking tiene un enfoque consolidado, dado que los dividendos que recibe de Itau CorpBanca son la principal fuente recurrente de pago de deuda a nivel de la entidad y de su holding, Inversiones CorpGroup Interhold Ltda. (Interhold). La deuda de CG Banking consiste en notas de $ 500 millones con vencimiento en 2023 y con pagos de intereses semestrales el 15 de marzo y el 15 de septiembre. Según los términos y condiciones de estas notas, la empresa no puede incurrir en deudas adicionales y está sujeta a pagos restringidos. La deuda de Interhold consiste principalmente en líneas de crédito por hasta $ 1.100 millones de Itaú Unibanco S.A., que la primera obtuvo como parte de la fusión de Itaú CorpBanca con Banco Itaú Chile. La mayor parte de la deuda de Interhold se debe a Itaú Unibanco”, explicó S&P