1 de cada 3 trabajadores en Chile ocupa Inteligencia Artificial para el trabajo

La inteligencia artificial (IA) va adquiriendo popularidad, de forma en que un 97% de los chilenos estima que el uso de esta herramienta es útil o muy útil en el contexto laboral. Y más allá, el estudio de la plataforma de empleos Laborum, determinó que el 37% de las personas en Chile utiliza la inteligencia artificial para sus tareas laborales.

El sondeo “IA en el trabajo ¿qué tan útil es?” estudió a varios países de la región, con la participación de 3.754 trabajadores en Chile; 3.158 en Argentina; 7.927 en Ecuador; 2.622 en Panamá y 4.503 en Perú. El líder en el uso de esta herramienta para las tareas laborales es Perú, con casi el 50% de su población activa (49%). En segundo lugar se encuentra Chile, junto a Ecuador que también representa el 36%.

En los últimos lugares, como los países que menos utilizan la IA en el trabajo, se encuentra Argentina (31%) y Panamá con un 32%.

Al respecto, el director comercial de Laborum, Diego Tala, señaló que “el estudio demuestra que hay una percepción dispar respecto al uso de Inteligencia Artificial, porque mientras casi el 100% de los talentos cree que esta tecnología es útil o muy útil, en el mundo del trabajo, sólo un poco más de un tercio la utiliza. Esto nos indica que se la ve con entusiasmo, pero no se usa de manera masiva. En este sentido, es importante que en los ámbitos laborales se abran espacios de conversación y aprendizaje sobre esta herramienta para darle el mejor uso posible”, declaró.

Al consultar a los trabajadores por qué aún no incorporan la IA al contexto laboral, un tercio de los encuestados en Chile señaló que no es algo permitido en sus trabajos (33%), lo que se repite en Panamá (33%), Ecuador (35%), Argentina (37%) y Perú (38%).

Un 25% de los chilenos señaló que prefiere realizar su trabajo sin usar IA, mientras que un 23% dijo no considerar necesario el uso de esta herramienta. Un 13% argumentó que no logra acostumbrarse a la IA y un 11% que no se lleva bien con la tecnología.

Beneficios y desventajas

El estudio de Laborum también abordó las ventajas de utilizar inteligencia artificial en el trabajo. En nuestro país, el 50% señala que les permite ahorrar tiempo, mientras que el 46% dice que agiliza tareas y un 39% manifestó que automatiza tareas repetitivas.

Otros beneficios populares son el acceso rápido a información, mayor eficiencia, optimiza procesos y reduce errores humanos.

“La percepción de los talentos chilenos en este ámbito indica que existe una idea generalizada de que la IA puede ser una ayuda clara y constatable en el trabajo. Esto es un buen punto de partida para generar una relación de conveniencia al interior de las empresas, pues la idea no es demonizar a esta tecnología”, agregó Tala.

Sin embargo, también se perciben desventajas. Según Laborum, en América Latina el principal resquemor es la “pérdida de puestos laborales”, que en Panamá asciende al 52%, en Chile al 45%, en Argentina al 43% y en Ecuador al 42%. Respecto a la perspectiva del futuro de los encuestados, el 93% de los talentos chilenos consideró que la IA va a ser más común en el futuro en los lugares de trabajo y el 51% estima que este tipo de inteligencia “no va a reemplazar el trabajo humano”, versus el 49% que sí lo cree.