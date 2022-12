22 personalidades del mundo económico recomiendan libros para 2023

Ignacio Briones sugiere un clásico: Adam Smith

Título: La Riqueza de las Naciones

Autor: Adam Smith

El exministro de Hacienda de Sebastián Piñera entrega tres razones para su recomendación.

“1. Porque en 2023 se cumplen 300 años del natalicio de Smith. 2. Porque es un libro seminal cuyas ideas, no solo económicas, cobran renovada vigencia en el siglo 21. 3. Porque muchos hablan de este libro, pero pocos lo han leído, lo que lleva a caricaturas sobre el profundo pensamiento de Smith, padre de la economía, pero, sobre todo, un filósofo moral que reivindica la libertad y la dignidad humana”.

Jeannette Jara y el mercado del trabajo

Título: Competitividad y adaptación laboral: ¿Cómo está Chile?

Autor: Héctor Humeres

La ministra del Trabajo propone un libro del mercado del trabajo. “Es un libro que se actualizó a fines del año pasado y analiza desde el punto de vista laboral a países que están más arriba que Chile en el ranking de competitividad, analiza elementos tanto del derecho individual como del derecho colectivo del trabajo, y cuánta flexibilidad o adaptabilidad hay dentro de sus normas. Lo hace con distintos países, como Canadá, Dinamarca, Irlanda, Holanda, y Suecia”, explica.

Rodrigo Vergara mira hacia Rusia

Título: The Story of Russia

Autor: Orlando Figes

El economista y expresidente del Banco Central optó por la historia. The Story of Russia de Orlando Figes, “es una historia de Rusia desde el primer milenio hasta nuestos días, que nos ayuda a entender, en un contexto histórico, la situación actual de ese país, su tendencia a la autocracia, sus problemas y guerras con los vecinos, su permanente conflicto con occidente, entre otros aspectos”.

Mario Marcel sigue en el debate constitucional

The Gun, the Ship and the Pen

Título: The Gun, the Ship and the Pen

Autor: Linda Colley

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, mantiene su mirada en la discusión constitucional que ha marcado la agenda de los últimos tres años. “Quiero recomendar el libro The Gun, the Ship and the Pen, de Linda Colley. Este libro analiza el rol de las constituciones en diversas etapas de la historia y su relación con conflictos, cambios culturales y proyectos económicos. Nos ayuda a entender por qué el tema constitucional se ha hecho tan importante hoy en Chile y, como algunos han sugerido, nuestro proceso podría ser parte de una nueva oleada constitucional en el mundo”.

Nicolás Eyzaguirre y la década socialista

Título: La Historia Oculta de la Década Socialista

Autor: Ascanio Cavallo y Rocío Montes

El exministro de Hacienda de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet se reunió esta semana con otros siete extitulares de la misma cartera. De ahí se originó su recomendación. “Los ex ministros de Hacienda coincidíamos en lo clave que es descifrar las interrelaciones entre la política y las políticas económicas. Dos buenas referencias a ese respecto son, a un nivel anecdótico, La historia oculta de la Década Socialista, por Ascanio Cavallo y Rocío Montes y, en un nivel más teórico, El pasillo estrecho, de Daron Acemoğlu y James Robinson”.

Manola Sánchez sugiere ejemplos empresariales

Título: Net Positive

Autor: Paul Polman/Andrew Winston

La directora de empresas -BCI, Mall Plaza, CAP- recomienda un libro de este año. “De los libros de este año qué hay que poner foco es Net Positive, de Paul Polman y Andrew Winston. La mejor forma de aprender es con ejemplos reales. Net Positive abarca cómo las empresas pueden ser exitosas en el futuro entregando más a la sociedad de lo que extraen. Usan ejemplos de empresas líderes como Unilever (donde Polman fue CEO) y otras que han hecho o están haciendo esa transición. “Después de haber hecho un curso de Circularidad, me doy cuenta que entre más compañías adopten una visión como la Net Positive el impacto se potencia”.

José Miguel Ahumada y la “biografía” de Keynes

Título: El precio de la paz: Dinero, democracia y la vida de John Maynard Keynes.

Autor: Zachary D. Carter

El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, se extiende en su elección. “Este libro es particularmente interesante porque, tras la apariencia de ser una biografía del gran economista y político inglés, presenta en realidad la historia de dos fenómenos históricos claves. Primero, enseña cómo la doctrina del liberalismo económico (condensada en el régimen internacional del patrón oro y el compromiso de una limitada intervención pública en los mercados) no estaba capacitada para hacer frente a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y, a su vez, gestó internamente la gran crisis financiera de 1929. Segundo, relata cómo la ciencia económica, bajo el liderazgo de J.M. Keynes, logró, por un tiempo, sacudirse de los prejuicios decimonónicos manchesterianos e intentó devenir en una pragmática caja de herramientas para una acción pública guiada por el objetivo de resguardar a la República democrática de las inestabilidades, dislocaciones sociales y fragilidades que genera el capitalismo de laissez faire”, dice.

El cientista político agrega: “En un contexto de crisis climática, profundas desigualdades y tensiones políticas internacionales, este libro nos recuerda cómo el pragmatismo político y la creatividad intelectual, que Keynes pudo condensar en su pensamiento y acción, son hoy urgentemente necesarios para abandonar la inercia ideológica y actuar con sentido de urgencia”.

Andrea Repetto: historia económica del siglo XX

Título: Slouching Towards Utopia

Autor: J Bradford DeLong

La economista reseña Slouching Towards Utopia, de Bradford DeLong (Universidad de California, Berkeley), para justificar su elección. “Narra los desarrollos económicos de la humanidad entre 1870 y 2010, período que él denomina el largo Siglo XX. Se trata de una etapa en que el bienestar material en el mundo alcanzó niveles sin precedentes. De acuerdo al autor, el alto crecimiento subyacente se debería a tres innovaciones, las que en conjunto permitieron alcanzar grandes escalas de producción: la creación de la empresa moderna, los laboratorios de investigación industrial y la globalización”, dice.

Repetto agrega que, sin embargo, DeLong relata al mismo tiempo “cómo esta prosperidad material no se tradujo en la llegada a la utopía. Más bien, como sugiere el título del libro, se trata de un camino a paso lento hacia esa utopía, porque la abundancia no ha venido de la mano de la creación de sociedades armoniosas. En particular, post crisis de los años 2008-2009 -cuando acaba el largo siglo XX-, la productividad se ha enlentecido y el mundo se ha visto enfrentado a las urgencias del cambio climático, las demandas ciudadanas a raíz de la desigualdad y la erosión de las democracias”. Finaliza: “Se trata de un libro valioso y que es accesible para el público general. Incluso relata algunas anécdotas notables sobre diversos protagonistas de la época (Churchill, Keynes, Edison y Tesla entre varios otros). Fue presentado por el autor en la Escuela de Gobierno de la UAI y comentado por el vicepresidente del Banco Central, Pablo García, en octubre. La presentación está disponible en canal de YouTube de la UAI”.

Joaquín Cortez aconseja el cisne negro de Roubini

Título: Megathreats

Autor: Nouriel Roubini

El expresidente de la Comisión para el Mercado Financiero está leyendo Megathreats, del economista Nouriel Roubini. “Roubini argumenta que estamos en camino a una de las mayores crisis que veremos en nuestras vidas. A pesar de ser un optimista, creo que es bueno conocer los peores escenarios que puedan ocurrir. Siempre aparece un cisne negro”. Joaquín Cortez también está leyendo Unelected Power, de Paul Tucker.

Nicolás Grau revisa la experiencia de Corfo

Título: Estrategia industrial de Chile para la década de los años 70. Documentos inéditos Corfo 1969-1970

Editor: Sergio Bitar

El ministro de Economía, Nicolás Grau, está leyendo un libro asociado a uno de los organismos que dependen de su cartera: la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). El texto fue editado por Sergio Bitar. “Es un muy interesante libro, que me regaló su editor, sobre propuestas que nunca se implementaron y con una forma de entender la política industrial distinta a la actual, con objetivos e instrumentos distintos. Pero es un ejercicio interesante ver cómo se pensó la estrategia industrial en Chile, pues hay mucho que aprender de esa experiencia”, dice Grau.

Alejandra Cox llama a escuchar América Latina

Título: Listening to Latin America

Editor: Thomas Singer

“Estoy leyendo algo que cayó en mis manos y que encuentro muy interesante”, dice la economista Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFP. “Esta en inglés, pero es un libro sobre la sicología y cultura de varios países de America latina, incluyendo Chile. Se llama Listening to Latin America y es parte de una serie de estudios sobre sicología analítica y cultura, editada por Thomas Singer. Las autoras del capítulo sobre Chile son Claudia Beas y Javiera Sánchez”.

Gerardo Varela opta por la Segunda Guerra Mundial

Título: The Secod World Wars

Autor: Victor David Hanson

El abogado, exministro y director de empresas nombra dos libros. The Second World Wars, de Victor David Hanson. “Es de un historiador militar y analista político, miembro del Hoover Institute. Presenta un análisis estratégico, político y económico novedoso sobre la segunda guerra mundial”, opina. Y también recomienda Leadership, de Henry Kissinger. “Para los líderes políticos. Es un muy buen análisis de seis liderazgos distintos pero cruciales en la formación del mundo que conocemos hoy”, describe.

Gonzalo Sanhueza lee a Henry Kissinger

Título: Leadership

Autor: Henry Kissinger

El economista y socio de Econsult y consejero de la Sofofa Gonzalo Sanhueza también recomienda, igual que Gerardo Varela, a Henry Kissinger como autor. “Fenómenos como la desglobalización, las tensiones entre China y Estados Unidos o el nuevo rol internacional de Rusia, dan cuenta de que hoy se estaría configurando un nuevo orden mundial. En el libro se analizan seis liderazgos clave que han contribuido a delinear este nuevo orden desde la Segunda Guerra Mundial al presente. Éstos son: Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon. Anwar Sadat y Lee Kuan Yew y Margaret Thatcher”.

Jeannette von Wolfersdorff elige Humanocracy

Título: Humanocracy

Autor: Gary Hamel y Michele Zanini

“Es un libro fascinante para cualquier dueño de empresa, inversionista, director o gerente que tiene interés de impulsar innovación dentro de las empresas. El libro es de 2020, y muy relevante para el momento actual y los años que vienen – cuando cada empresa deberá ir ajustando su forma de operar. Mientras la economía en el mundo está viviendo cambios acelerados y va enfrentando crisis múltiples, las empresas deben justo innovar, para no quedar atrás”.

La racionalidad de Óscar Landerretche

Título: Racionalidad, Qué es, por qué escasea y cómo promoverla

Autor: Steven Pinker

El economista Óscar Landerrtche, hoy director de la Maestría en Políticas Públicas de la FEN-Universidad de Chile, aconseja leer a Steven Pinker y su libro sobre la racionalidad. “Es un libro que permite introducirse a las modernas teorías cognitiva y de comportamiento (o behavioral como se suele decir) así que le sirve a alguien que no sabe de ese tema. Es una forma accesible y entretenida de meterse en ese tema. Por ejemplo, el libro está lleno de ejemplos que uno puede aplicar y que permiten hacer más real y menos abstracto el tema. Pero, al mismo tiempo discute la aplicabilidad de esas teorías a problemas modernos como los fenómenos de los fake news, las burbujas financieras y el sectarismo político”.

David Bravo, el origen de la riqueza y la desigualdad

Título: The Journey of Humanity. The Origins of Wealth and

Autor: Oded Galor

David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, recomienda un libro y luego se entusiasma con otros tres. “Un libro que recomiendo para el verano es el del profesor de Economía de Brown University, Oded Galor: The Journey of Humanity. The Origins of Wealth and Inequality, que fue publicado en marzo de este año. Es un intento de unificar una teoría sobre el desarrollo económico a lo largo de milenios. Utiliza la teoría económica por medio de un modelo relativamente simple, la evidencia empírica y la creatividad para llevarnos por un viaje a lo largo de la historia de la humanidad”, dice David Bravo.

Los otros libros que textos que leyó este año y que, dice, pueden ser de agrado para quienes están interesados en la toma de decisiones en base a datos y evidencia, tanto en el ámbito privado como en el de políticas públicas, son:

Uno, Becoming a Data Head, de Alex Gutman y Jordan Goldmeier. “Es un muy accesible y entretenido libro sobre lo que ahora se llama la ciencia de datos pero que usualmente ha sido el pensamiento estadístico en un contexto donde el análisis de datos está presente en todas partes”.

Dos: The Voltage Effect, del profesor de Economía de la Universidad de Chicago, John List, publicado en febrero de 2022. “Un gran libro sobre el escalamiento de ideas, con base científica y relevancia en el mundo de los negocios así como en el de los proyectos públicos”.

Tres, dice Bravo, un libro que se lee bien con el anterior: Experimentation Works, de Stefan Thomke, publicado en 2020, “que es una gran invitación sobre cómo se pueden aplicar conceptos de inferencia causal y experimentación en las empresas, aprovechando la enorme cantidad de datos disponibles”.

César Barros y la historia de las materias primas

Título: El mundo está en venta

Autor: Javier Blas/Jack Farchy

El director de empresas César Barros, también expresidente de Salmón Chile y la Bolsa de Productos, relata que el El Mundo está en Venta, de Javier Blas y Jack Farchy, “es la historia de los grandes traders de commodities. Sus orígenes. Su audacia infinita. Como se manejan. Su bajísimo perfil y su tremendo rol como financistas y como inversionistas. Se muestran sus egos, lo que temen y lo que no respetan: en tres días bien leídos uno se lo come y aprende cosas que nadie sabe de un mundo de billones y de misterios”.

Ricardo Caballero y los libros de historia económica

Título: Fiscal Policy under Low Interest Rates

Autor: Olivier Blanchard

El economista Ricardo Caballero no lee libros de economía. “Nunca los leo. Las ideas de frontera nunca se publican en libros. Para eso están los journals top: AER, JPE, EMA, QJE, Restud, JF...”, enumera. Sí enumera libros de historia ecómómica. Por ejemplo, Fiscal Policy under Low Interest Rates, de Olivier Blanchard. Y A Monetary and Fiscal History of the US 1961-2021, de Alan Blinder. E, igual que Andrea Repetto, menciona a Slouching Towards Utopia.

Andrés Velasco y las leyes de la economía

Título: Las leyes de la economía

Autor: Dani Rodrik

El exministro de Hacienda, Andrés Velasco, recomienda un libro de 2016: Las Leyes de la Economía, Aciertos y Errores de una ciencia en entredicho. “En este libro nos recuerda que la economía tiene leyes, pero no un solo modelo; que los que venden modelos que todo lo resuelven son malos economistas; y que en materia de asuntos públicos, la duda es una mejor consejera que la certeza”.

Sebastián Edwards, una Nobel y un exconvencional

Título: Perderse

Autor: Annie Ernaux

Los tres libros que recomienda el economista chileno Sebastián Edwards están generosamente reseñados en sus siguientes respuestas-críticas literarias.

1.- Perderse, de Annie Ernaux, la ganadora del Premio Nobel de Literatura de 2022. Una novela desgarradora sobre un affaire entre una novelista francesa y un diplomático soviético, 20 años menor que ella. El texto alterna lo erótico con lo literario de una manera admirable, con una profundidad dolorosa y un sentido de tragedia anunciada. Un libro que evita la cursilería y la habitual ramplonería del género erótico, especialmente en su versión chilensis. La mejor ficción que he leído, desde Mi Lucha de Karl Ove Knausgaard”, dice Sebastián Edwards sobre su primera recomendación.

2.- El Fracaso, de Renato Garín sobre la fallada Convención Constituyente. El autor presenta el texto como un reportaje o catastro de lo que sucedió durante ese año fatídico para los “octubristas”. Pero lo que tenemos frente a nosotros no es una crónica, es una novela. La novela de uno de los mayores fiascos en la historia de Chile. Guardando las proporciones, el narrador me recordó a Julián Sorel de El Rojo y el Negro de Stendhal. Como en toda buena historia los personajes evolucionan a medida que pasa el tiempo. Hay una villana (que no es Elisa Loncón) y varios personajes secundarios pintados con agudas y breves pinceladas. Por lejos, lo mejor que se ha escrito sobre la Convención”.

3.- Recuerdos Descabellados, de Mario Waissbluth. Un libro de memorias que es tan dulce como nostálgico. El combativo ingeniero, y agudo tuitero, aparece como un hombre bueno, generoso y comprensivo, como el hermano mayor que nunca tuvimos, o ese tío exigente, pero querendón que echamos de menos. Hay pasajes muy cómicos y recuerdos de un Chile que ya no existe, pero que los jóvenes políticos debieran conocer”.

Paulina Yazigi sobre la meritocracia

Título: La tiranía del Mérito

Autor: Michael Sandel

La exgerenta de la División de Mercados Financieros del BC, Paulina Yazigi, recomienda La Tiranía del Mérito, de Michael Sandel. “Nos invita a reflexionar sobre la meritocracia. Una de las ideas más importantes es que si los que tienen éxito creen que se lo han ganado con sus propios méritos, también se tiende a pensar que los que se han quedado atrás son responsables de estar así”. Yazigi menciona otra idea del libro: “el primer problema de la meritocracia es que las oportunidades en realidad no son iguales para todos”.

Claudia Martínez también recomienda a Bradford DeLong

La economista Claudia Martínez Alvear, profesora titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica y desde diciembre Economics Lead Specialist, en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, recomienda un texto que también sugirieron Andrea Repetto y Ricardo Caballero: Slouching Towards Utopia: An Economic History of the Twentieth Century. de J. Bradford DeLong.

“DeLong es un historiador económico, profesor de economía de UC Berkeley. En el libro relata la historia del período 1870-2010, dando cuenta de la impresionante generación de riqueza y disminución de pobreza del período, así como de la incomodidad con la que termina con desafíos como la desigualdad y crisis económicas”.