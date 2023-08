Abogada Marcela Godoy juró como ministra titular del Segundo Tribunal Ambiental

La abogada Marcela Godoy, juró ante el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, como ministra titular del Segundo Tribunal Ambiental, transformándose en la primera mujer en alcanzar dicho cargo en esta judicatura especializada.

Tras la ceremonia de juramento, la ministra Godoy manifestó que “es un gran desafío que lo asumo con mucha responsabilidad. Me he preparado para esto y espero cumplir a cabalidad con el rol que se me ha encomendado”.

Marcela Godoy es abogada de la Universidad de Antofagasta y posee un máster en Ciencias del Medio Ambiente, especialidad en Diagnosis Ambiental, de la Universidad de Barcelona. Además, posee un magíster en Derecho, con mención Derecho del Trabajo de la Universidad de Antofagasta, y diversos diplomados en las áreas de derecho y gestión, entre otros estudios.

A la fecha de su juramento se desempeñaba como como relatora del Primer Tribunal Ambiental.

Otros juramentos

En la ceremonia ante el presidente de la Corte Suprema también prestaron juramento los ministros del Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la ciudad de Antofagasta, Marcelo Hernández, como titular licenciado en ciencias, y el abogado Alamiro Alfaro, como ministro suplente.

El presidente Fuentes destacó que la nueva ministra y ministros “asumen una alta responsabilidad que estoy seguro la desarrollarán de forma muy satisfactoria para el bien del país y sus habitantes.

Previo a la ceremonia de juramento, el ministro presidente (s) del Segundo tribunal Ambiental, Cristián Delpiano, y el secretario abogado, Leonel Salinas, se reunieron con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, para agradecer a través suyo la disposición de la Corte de Apelaciones, así como el aporte de los ministros de esta instancia que integraron en calidad de subrogantes el Tribunal Ambiental durante el periodo en que esta judicatura lo necesitó.