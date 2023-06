Abogado de Joyvio, por querella contra Isidoro Quiroga: “Nuestros representados no están actuando con fines extorsivos”

Casi 80 días después de anunciar públicamente una ofensiva legal, el equipo que representa al grupo chino Joyvio materializó esta semana la tercera de sus acciones judiciales contra Isidoro Quiroga, su familia y su círculo cercano, a quienes acusa de haber ocultado información relevante en la venta de la salmonera Australis, en más de US$ 900 millones, en julio de 2019.

Primero fue un arbitraje iniciado por el abogado Sebastián Oddó. Luego, en abril, el abogado Jorge Bofill presentó una querella por administración desleal a nombre de Australis. Ahora, en junio, Gabriel Zaliasnik, un reconocido litigante que ha participado en casos económicos de alta complejidad, materializó la tercera acción penal: una querella por estafa en representación de Food Investment SpA, una filial de Joyvio. El equipo lo completa el abogado Alberto Eguiguren, el coordinador de toda la estrategia legal.

Zaliasnik afirma en esta entrevista que sus clientes no están actuando con una finalidad extorsiva y que su encargo no es llegar a un acuerdo; compara las querellas por injurias con las que respondió Quiroga con la estrategia empleada antes por el doctor René Orozco al mando del club deportivo de la Universidad de Chile, y recuerda que Joyvio no es cualquier empresa, sino una en la que participa el Estado chino.

¿Por qué tardó tanto la presentación de esta querella?

Creo que en un fraude de esta magnitud, de características tan inéditas en la historia de Chile, uno tiene que ser responsable y exhaustivo. En las causas en que participo soy especialmente riguroso al asumir las representaciones. En este caso se hizo una investigación diligente en distintas fases y momentos. Hubo recopilación de múltiples antecedentes. Hubo miles de correos y documentos que revisar. A la vez, una empresa de las características de la importancia e importancia como es Joyvio requiere una serie de procesos de cuidados en China. Joyvio no es cualquier empresa en China. Hay participación directa e indirecta del Estado chino.

Esta no es una pelea de particulares. No es un delito de cuello y corbata más. Se trata de una empresa con características muy particulares en China. Por lo tanto, cuando se nos pidió, hace mucho tiempo, iniciar el estudio de los antecedentes y posibles vías de acción, se decidió que todo se iba a realizar a su debido tiempo. Yo al menos lo adelanté en una entrevista que era por otro tema, citando una especie de proverbio oriental en el cual de alguna manera los ríos más profundos son más lentos, pero llegan más lejos y esta no es la excepción. Nosotros tenemos la convicción que en su debido tiempo el señor Quiroga, sus hermanas, sus hijos y los ejecutivos querellados van a enfrentar la justicia.

Cuesta creer que durante tantos años altos ejecutivos chinos estuvieran engañados, siendo personas que manejan negocios a nivel mundial.

¿Sabes lo que cuesta suponer? La magnitud del fraude, la magnitud de las maniobras. Los actos de ocultamiento y la puesta en escena sistemática y paulatina que tuvo lugar. Incluso cuesta pensar una suerte de abuso de confianza por un hecho adicional: al mantenerse estos ejecutivos en la empresa, a petición del propio señor Quiroga al negociar los bonos de retención de esta gente posterior a la compra en medio de la pandemia. China y el mundo estaba en una situación particularmente vulnerable. Por lo tanto, las personas de confianza y quiénes estaban en Chile tenían un deber de actuar con aún mayor celo en favor de los intereses de Joyvio.

Son los mismos hechos de la querella de Australis. ¿Por qué atacar por dos frentes? ¿Para ejercer más presión?

No son los mismos hechos. Hay definiciones temporales que son muy claras y distintas. Los hechos que están en la querella que lleva adelante el estudio Bofill Escobar son hechos que ocurren con posterioridad a la compra de Australis por parte de Joyvio. Los hechos descritos en esta querella presuponen un engaño que llevó a un tercero a incurrir en un error que significó un perjuicio que asciende a más de mil millones de dólares. Esto debido a supuestos completamente adulterados o con información ocultada. Son hechos que, de estar promulgada la nueva Ley de Delitos Económicos, serían inexcarcelables.

Si esto mismos hechos hubieran ocurrieran al bajo la nueva ley, el señor Quiroga enfrentaría severas consecuencias. Nuestros representados no están actuando con frivolidad. No están actuando con fines extorsivos. Ellos están haciendo lo que normalmente haría cualquier persona de estas características, que es acudir a la justicia y el Ministerio Público en ámbito penal para obtener la debida sanción de quienes los engañaron.

¿Qué arriesgan los querellados bajo la actual legislación?

Arriesgan las penas del delito de estafa que son altas, pero que naturalmente hay agravantes, pero no creo que sea la etapa procesal para discutirlas, porque sí tendrá importancia cómo se complementa con los 54 delitos de administración desleal que se le imputan en la querella de Jorge Bofill y además eventuales ilícitos que pudiera haber a la ley del mercado de valores y tributarios. Entonces, no caería en el juego de simplificar el análisis y decir matemáticamente cuál es la pena del delito de estafa. La pregunta del millón es la pena por los distintos delitos, aquellos que ya son objeto de persecución penal, van a poder establecer o determinar los tribunales de justicia. Para Chile, estas conductas son muy importantes. Para la necesaria confianza de los inversionistas, estos delitos son muy graves. Esconder, como damos cuenta en la querella, un hecho esencial, debe ser investigado.

Nuestras pesquisas llegan al punto de encontrar estas actas de directorio reservadas que estaban de alguna manera escondida y darnos cuenta de que no había sido puesto en conocimiento las tratativas al mercado de valores. Eso puede tener enormes consecuencias, porque hay algunas diligencias que guardar relación con indagar las operaciones que se hicieron de compra de acciones antes que se hiciera la OPA. Toda la forma en que se lleva a cabo esta OPA es bien curiosa al final del día, porque los que conocemos de temas del mercado de valores sabemos que cuando se abre en bolsa una compañía, manteniendo el 95% de las acciones, hay detrás de ello una ingeniosa forma de valorizar las compañías.

-Ustedes están persiguiendo responsabilidades penales. ¿Existe la opción de un arreglo económico?

No creo. No es posible. No es parte del encargo profesional. Aquí de lo que se trata es de perseguir responsabilidades penales. Me imagino que esa pregunta responde a esta suerte de mañosa argumentación de que aquí existiría una maniobra tendiente a presionar al señor Quiroga.

Al señor Quiroga no lo conozco: a sus abogados sí los conozco, pero no he tenido en el periodo, desde que estoy en conocimiento de esta querella, ningún contacto con ellos ni por estos hechos ni por otros. Quiero graficar con esto que está muy lejos de ser el encargo. Ahora, indudablemente para eso está el arbitraje internacional que corre en vías paralelas. Los vendedores actuaron de mala fe, suscribieron cláusulas donde aseguraban hechos que no eran ciertos y a sabiendas de que no lo eran. No me hago cargo de esa otra parte, porque nunca ha sido el encargo.

- Acusa que este es el fraude más grande de la historia. ¿Por qué usan ese lenguaje tan maximalista?

No sé si es maximalista. Creo que si uno revisa los fraudes de Lozapenco, allí eran entre particulares y no estaba el Estado, o trata de pensar en algunas situaciones de delitos económicos acaecidos en Chile, no recuerdo delitos de US$1.000 millones, sin contar otros perjuicios. Una estafa de US$1.000 millones me atrevería a suponer que uno podría equipararla a situaciones en Estados Unidos.

Las multas originales por el caso Cascadas ascendieron a cientos de millones de dólares...

El caso Cascadas es distinto, porque no hubo delito. Hubo infracciones bursátiles y hubo multas del orden de 75 mil UF, que deben ser del orden de US$ 3 millones, y aquí hablamos de US$1.000 millones. Lo que quiero graficar que una multa que impone la CMF es solo una pretensión de esa autoridad en términos de cómo se repara una infracción. En este caso, bajo esta lógica, ellos son infractores seriales. Hay un correo bastante interesante que dice que la autoridad nos percibirá como seriales, como si estuvieran haciendo un símil con los homicidas. Es difícil encontrar en Chile casos asimilables y temo que también en el extranjero. Probablemente, las multas pueden haber sido muy grandes, pero que alguien pueda haber sido engañado de esta forma, creo que puede no ser maximalista. Cuando redactamos la querella, me cuidé de no ir más lejos porque eliminé algunas consideraciones por lo grave de los hechos. Estos son los caso que quedan en la retina académica, porque es muy grave lo que aquí ocurrió.

La contraparte ha respondido con querellas por injurias. ¿En qué van esas causas?

No sé el detalle, pero naturalmente las he seguido. No tienen mucha orilla, por decirlo así. Aquí Joyvio ha actuado de frente y no trató de ocultar sus acciones. Cada cosa que ha dicho, la ha hecho. Esto tiene desventaja desde el punto de vista estratégico, porque es una empresa que cotiza en bolsa. La pregunta para el señor Quiroga es muy sencilla: ¿cómo él suscribe esas cláusulas, diciendo que no tiene contingencias ambientales y en paralelo están todos los correos entre sus propios ejecutivos?. Sólo me voy a referir a uno en el presidente del directorio y uno de sus ejecutivos, donde le sugiere no entregar información de las proyecciones de cosechas, a sabiendas que excedían las Resoluciones de Calificación Ambiental. Ellos mismos dicen: ‘nos van a pillar que somos infractores seriales’. No obstante, eso vas y firmas para cerrar el contrato y das garantía de lo que estás haciendo es fidedigno. Ahí está la esencia del dolo. Aquí se actuó en una forma flagrantemente ilícita. Entonces, ¿qué hago yo frente a una hipótesis de flagrancia, qué debe decir la defensa? Bueno, construyo un relato alternativo. Me injuriaron. Me calumniaron.

Sonará coloquial y es medio futbolera la tesis, pero esto me recuerda a los años del doctor Orozco en la presidencia de la Universidad de Chile. Cualquier cosa que pasara u ocurriera: querella por injurias. El doctor Orozco debe tener la estadística, ahora quizás lo superará el señor Quiroga, en el número de querellas por injurias.

En el imaginario público, el hecho de que tiraras una querella por injurias, un poco ayuda a contrarrestar la gran acusación de la que estás siendo objeto desde el punto de vista comunicacional. El tema es que desde el punto de vista penal, esto no funciona así. Aquí lo que importa es la investigación penal que llevará adelante un fiscal de la República respecto de las maniobras dolosas de ocultamiento, puesta en escena, y el ardid de lo que fueron objeto nuestros representados. Eso será el corazón de la causa. Entender los correos.