Aerolíneas bajan operación al mínimo y piden reducir cobros en el aeropuerto

Una serie de medidas solicitaron las aerolíneas Latam, Sky y Jetsmart, al gobierno para hacer frente al complejo escenario que enfrenta la industria aérea, una de las más afectadas por la propagación del coronavirus. Las compañías calculan un grave impacto financiero, dado el cierre de fronteras de varios países, y su consecuente menor demanda.

Para la industria local, es fundamental que se les entregue flexibilidad en algunas materias, ante posibles problemas de liquidez. Tener caja, dicen desde el sector, es primordial para aguantar los próximos meses bajo el actual escenario.

Entre las peticiones está la suspensión de ciertos pagos que las aerolíneas hacen por el uso de los espacios de los aeropuertos. En este caso, piden que no se les cobre por aquellos aviones que estarán aparcados y sin volar, dadas las restricciones existentes. Otra tiene relación con el aplazamiento de la devolución de las tasas de embarque por viajes no realizados por los pasajeros. El año pasado el Sernac exigió a las aerolíneas restituir el dinero por las tasas de embarque a quienes no se les ha devuelto, derecho establecido en el Código Aeronáutico.

Representantes de aerolíneas se reunieron esta semana con el ministro de Economía, Lucas Palacios; con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, y con el director del Sernac, Lucas del Villar. Aunque en la instancia las autoridades manifestaron que revisarán estas solicitudes, este martes dieron luces de la posición del gobierno en estas materias.

“Tenemos que ver el cuadro completo y dónde están las principales necesidades. Dado que ya veníamos con una situación en que hay que hacer ajustes presupuestarios y aparecen necesidades muy básicas que resolver, no es un tema que esté en este momento como prioridad”, dijo la ministra Hutt.

“Ellos nos han hecho llegar todos sus planteamientos, eso es algo que también lo tenemos que revisar en el Ministerio de Hacienda, pero pensando más bien en cómo agilizar algunos pagos pendientes. Por ejemplo, el Estado es un consumidor de pasajes aéreos y se ha demorado en pagar, así que agilizar esos pagos es un alivio que, además, está ya establecido; las compras están hechas y el presupuesto existe”, explicó.

Palacios, en tanto, dijo respecto a la ayuda estatal que solicitó Latam Airlines, “me parece bastante apresurado, me parece voluntarista, pedir algo de esa naturaleza de una sola empresa”. En todo caso, esto no descarta que el gobierno esté planificando un plan de ayuda generalizado.

Operación al mínimo

Sky anunció el martes la cancelación de todos sus vuelos internacionales desde el 21 al 31 de marzo, y que la mitad de su operación doméstica se suspenderá en el mismo período. También anunció la postergación de las nuevas rutas a Bogotá, Punta Cana y Cancún. La primera de ellas partía en junio y las otras dos en abril. Reajustó su presupuesto proyectado para este año. Esto se suma al anuncio de Latam, disminuyó en 90% sus vuelos internacionales y en 40% los domésticos.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió el martes que la mayoría de las aerolíneas del mundo se enfrenta a una crisis de efectivo y que la industria podría necesitar hasta US$ 200 mil millones en ayuda de emergencia.