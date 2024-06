El ex subsecretario de Hacienda durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Alejandro Micco, respaldó que las tarifas eléctricas suban durante los próximos meses. Micco apuntó que el proceso de subidas era necesario para no distorsionar los precios de la energía.

“Es que teníamos un atraso en el ajuste de las tarifas muy grande, si no lo hacíamos era cómo hacerse trampa en solitario”, comentó Micco en entrevista con radio ADN.

Alejandro Micco respalda alza de las tafias eléctricas pese a los costos políticos que ve para el gobierno

Las tarifas de la luz eléctrica se congelaron como medida para apaciguar el malestar que originó el estallido social y luego se prolongó por motivo de la pandemia junto con la posterior alza de la inflación producto de los desequilibrios macroeconómicos. Un periodo extenso que, a juicio de Micco, debía terminar.

“En algún momento teníamos que hacerlo, si no, esta deuda iba creciendo, creciendo y creciendo. Y bueno, ya lo sabe el dicho popular, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla”, comentó.

En esa línea, pese al impacto que generará en los hogares, Micco resaltó que no es sostenible para la economía congelar las tarifas: “Al final del día no puedo gastar más de lo que generó, y eso es un poco lo que pasa cuando uno congela las tarifas, es al final del día uno empieza a gastar más de lo que tiene”.

“Uno tiene que pagar las deudas que tiene porque te las van a venir a cobrar de alguna forma, o te la cobran hoy o te la cobran mañana. Argentina se demoró muchísimo y hoy el ajuste que está haciendo Argentina no es del 50%, que es más o menos, por tirar un número redondo lo que va a hacer el alza ahora, sino que es de 150%, es tres veces más”, añadió.

Ante este contexto, Micco también resaltó la importancia de que se “transparente” el valor de la energía y se vaya en ayuda de las personas con más recursos. “Esto no es fácil para la gente, yo creo que lo correcto a hacer era hacer el sinceramiento de la tarifa y ayudar a salir en esta etapa a los hogares que lo pasan más mal. El 40% es verdad que no es el 80 o el 100%, pero la verdad es una cantidad importante de hogares que va a tener ayuda para pagarla, para empezar a repagar esta deuda”.

“Endeudándose es para cosas transitorias o para algo concreto. En este caso yo no puedo vivir consumiendo lo ordinario endeudándome porque al final me explota”, agregó.

En esa línea, el economista valoró que el gobierno del Presidente Gabriel Boric diera luz verde al descongelamiento de las tarifas eléctricas pese al costo político que pueda tener.

“Lo que está haciendo el gobierno es lo correcto. Sinceramente, es lo correcto de hacer. Y eso tiene costos políticos, un costo político que lo está pagando el ministro de Energía”, resaltó.

“No podemos vivir fiados toda la vida”, dijo Micco.