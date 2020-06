Alejandro Micco valora primer paso de Hacienda con plan de emergencia pero cree que los montos fijados para el Ingreso Familiar de Emergencia son insuficientes

Para el exsubsecretario de Hacienda del gobierno de la Presidenta Bachelet Alejandro Micco, el paso que dio el ministro Briones con su plan de emergencia por US$10 mil millones es correcto, pero insuficiente si se miran los montos que se plantean para el Ingreso Familiar de Emergencia.

En este sentido, el académico apunta más bien a desembolsar mayores recursos en atención a las familias y hogares más vulnerables y así evitar se produzca un nuevo estrés social que derive en una crisis similar a la que se vivió en octubre pasado, la que según señaló, podría costarle muy caro a Chile en términos de mayor déficit fiscal.

Esta es parte la visión que mañana compartirá en el marco del seminario “Desafíos Económicos en Tiempos de Pandemia”, junto con otras exautoridades entre las que destaca el expresidente del Banco Central José de Gregorio y que fue organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile en alianza con la Otic de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

¿Qué le parece la propuesta de emergencia por US$10 mil millones que planteó el ministro Briones?

Yo tomaría esto como un primer punto. Puso las cartas sobre la mesa y tiró este número de US$10 mil millones, que es muy difícil evaluar porque no sabemos de dónde se va a sacar este dinero si es vía reasignación o qué. Pero sí creo que es un buen primer paso que da una cierta respuesta a los énfasis que se quieren tocar y que tienen que ver con la protección a los hogares y el apoyo a la actividad económica presente y futura.

¿Le parece acertado el horizonte de tiempo que propone y los énfasis que coloca, como en Ingreso Familiar de Emergencia?

Desde mi punto de vista se tienen que dar mayores soportes a las familias. En ese punto, ya el Ingreso Familiar de Emergencia se había quedado corto y con este aumento creo que sigue siendo insuficiente. Quizá la clave es que se haga en un periodo más largo sin gradualidad y con montos más altos. En cuanto al horizonte de tiempo, yo creo que está bien pero con miras a extenderlo de ser necesario.

¿Entonces este plan no es suficiente?

Va en la dirección correcta, pero no es suficiente. Yo entiendo que el ministro de Hacienda está preocupado por el déficit fiscal y por la situación de las finanzas públicas. Claramente vamos a tener un déficit fiscal del orden de 10% del PIB, pero este aumento se va explicar por caída en los ingresos tributarios y no por aumento del gasto.

Ahí es donde está en punto, porque esto no viene solo dado por el Covid-19 sino que viene de antes con el estallido social, lo que me lleva a pensar que, lo peor que podría pasarnos es tener nuevamente un rebrote de la violencia, si esto ocurriera podríamos alcanzar niveles por sobre el 13%, por eso creo que hoy día, las políticas deben ser muy rápidas y encausadas en bajar el nivel de angustia de las familias.

El CFA ve espacio fiscal para medidas adicionales ¿Comparte este diagnóstico?

El problema es que no conocemos el detalle, porque el ministro Briones dijo que parte de este plan se iba a financiar vía reasignaciones, pero al final el ingreso efectivo se ve en el detalle. No sabemos de dónde va a venir, porque si es por reasignación, no le pega al déficit fiscal y sería muy bueno que se diera así, pero si es gasto nuevo sí. Es decir, todo va a depender de la bajada.

Varios economistas han planteado que se debe avanzar a una regla fiscal basada en la deuda y no en el déficit, ¿Cuál es su visión al respecto?

Yo creo hoy día no es momento de estar pensando en eso. Creo que la discusión es válida, pero hoy en día lo que debemos pensar es cuánta es nuestra capacidad de tener un déficit o no. Al final del día, lo que importa es cómo se esté viendo el gasto.

¿Cuál es la mejor forma de financiar los mayores recursos que propone Hacienda, deuda o FEES?

A mi juicio lo más acertado sería aprovechar las bajas tasas de interés que se observan a nivel mundial. Creo que la capacidad de endeudamiento del país existe. Si a mi me dijeran deuda o FEES yo diría inmediatamente que es mejor endeudarse, porque no solo las tasas están bajas sino porque es posible que esta situación se alargue un poco más, y que los mercados mundiales se pongan más nerviosos y el riesgo país salte. De ser así es mejor tener fondos en el FEES.

¿Qué otras medidas debería incluir este plan?

Yo creo que incluir políticas que aumenten el ingreso de las personas es lo mejor, es mucho mejor que la repartición de cajas de alimentos que se está haciendo, y que al final del día esto no solo resulta lento, sino más costoso si se mide en términos de lo que cuesta logísticamente. También simplificaría mucho más el tema del proyecto de ley para los trabajadores independientes porque es muy complejo.