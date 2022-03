Amazon borra las pérdidas del año y vuelve a posicionarse como líder de las Big Tech

Las acciones de Amazon subían este lunes con lo que el gigante del comercio electrónico se convirtió en la primera de las acciones tecnológicas de megacapitalización en borrar las pérdidas del año.

Los títulos de la empresa de tecnología subieron hasta un 2,2% a US$3.366,63, cotizando a su nivel más alto desde el 4 de enero. Ahora no registran variación para el año después de haber caído más del 18% a principios de este mes.

Entre las otras acciones importantes de internet y tecnología, tanto Apple Inc. como Alphabet Inc. están cerca de recuperar sus pérdidas del año y registran una baja del 2% cada una, mientras que Microsoft Corp. aún está casi un 9% por debajo.

Tanto Meta Platforms Inc y Netflix Inc. han experimentado pérdidas mucho más pronunciadas, con caídas de más del 30% a medida que luhan por recuperarse de previsiones débiles. El índice Nasdaq 100 se ha desplomado alrededor de un 9% en 2022.

Amazon recuperó el título de líder el marcado después de haber estado rezagada en 2021.

Repunte en resultados

A principios de febrero, informó resultados del cuarto trimestre que fueron mucho más fuertes de lo esperado, aliviando las preocupaciones sobre sus perspectivas de crecimiento después de la pandemia y provocando la mayor ganancias en un sólo día por parte de una acción estadounidense en la historia del mercado.

Un mes después, se anunció una división de acciones de 20 por 1, lo que generó ganancias adicionales, ya que Wall Street apostó a que la medida podría generar un mayor interés de los inversionistas minoristas.

“Hemos visto un cambio hacia este tipo de nombres de crecimiento de alta calidad, con balances y posiciones de mercado sólidos, y la fortaleza de Amazon también refleja cuán fuerte sigue siendo el segmento de consumo”, dijo Randy Frederick, vicepresidente de negociación y derivados de Charles Schwab.

Más allá de esos factores, las principales acciones tecnológicas y de internet han protagonizado una recuperación en las últimas dos semanas a pesar de un aumento en los rendimientos del Tesoro, lo que indica que una mejor perspectiva de ganancias está comenzando a eclipsar las preocupaciones sobre un entorno de tasas de interés al alza y las tensiones geopolíticas.

El desempeño de Amazon en 2022 contrasta con otros nombres en el espacio del comercio electrónico. EBay Inc. ha caído casi un 13% este año, mientras que Etsy Inc. y Wayfair Inc. han bajado más de un 30%..