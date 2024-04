América Móvil, ante crisis de WOM: “Esperamos ganar participación en Chile. Quizás el mercado se consolide en el futuro”

Sorpresivamente, en medio de la presentación de los resultados del primer trimestre del 2024 de la mexicana América Móvil (AMX), la mayor compañía de telecomunicaciones de América Latina y una de las controladoras en Chile de la fusión ClaroVTR, su presidente ejecutivo, Daniel Hajj Aboumrad, se refirió a la crisis financiera de WOM, su competidor en el mercado local y en Colombia, que el 1 de abril pasado se acogió a un proceso de reorganización judicial bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para evitar su quiebra.

En un escenario de mercado altamente competitivo en Chile, como lo llamó una analista que intervino en la presentación, la compañía controlada por el magnate mexicano Carlos Slim espera mejorar su posición.

“No sabemos qué va a hacer (WOM), pero estamos invirtiendo en una mejor calidad de red 5G, así que esperamos que podamos competir y ganar mayor participación en Chile. Quizás el mercado se consolide en el futuro. No lo sabemos. No sabemos lo que va a pasar con WOM. Se acogieron al Capítulo 11. No sé lo que va a ser el futuro, pero espero que el mercado pueda consolidarse en Chile”, dijo Hajj.

Hajj también profundizó en el avance de la fusión de Claro con VTR, de la cual AMX tiene la mitad de la propiedad, que comparte con Liberty Latin America, del estadounidense John Malone, que tiene el otro 50%.

“Creemos que la compañía está en buena forma. Nos estamos moviendo y generando mayor y mejor red de cobertura inalámbrica (5G, 4G). Llegamos a un acuerdo para hacer una gran red de vanguardia en Chile. En términos de infraestructura estamos bien”, evaluó Hajj.

Ahora, explicó, el foco de la fusión con VTR está centrado en el área comercial, luego de años en que VTR ha ido perdiendo terreno en el mercado de la internet fija y Claro se vio superado por WOM en el tercer lugar de la telefonía móvil. “Estamos siendo más agresivos”, relató el CEO de la compañía de telecomunicaciones, asegurando que están ganando terreno por el lado móvil y dejando de perder por el lado de conexiones fijas, aseguró Hajj.

“Estamos felices por la forma en la que la compañía está avanzando, y aún tenemos muchas otras cosas que hacer. Toda las sinergias que hacemos con las dos empresas. Y estamos en ese proceso. No es sólo un año, sino dos o tres para finalizar todas las sinergias que tenemos. Pero estamos en proceso, y vamos bien con eso”, expresó el CEO de la controladora.

La idea de unir ambas empresas apunta a revertir el camino de pérdidas que ha transitado Claro desde hace varios años y aprovechar las sinergias que puede obtener de la red fija desplegada por VTR. Pero para sacar adelante sus objetivos requieren recursos. Y el año pasado, AMX y Liberty se comprometieron a proveer de capital adicional a Claro Chile SpA (la matriz de la fusión) durante 2023 y hasta julio de 2024 por unos US$1.100 millones. América Móvil ya puso su parte y Liberty tiene hasta el 1 de agosto próximo para su aporte. Sin embargo, existen dudas de que la estadounidense lo haga.

“Tenemos algunos compromisos de poner algo de dinero y ellos (Liberty) pueden igualarlo, ponerse al día”, adelantó, afirmando que no tienen claro respecto a qué hará su socio. Sin embargo, abrió la duda sobre si Liberty continuará o no en la compañía.

“Ellos tienen el derecho a ponerse el día, no sabemos qué van a hacer. Estamos preparados para avanzar con ellos, y controlar la compañía juntos. Son buenos socios, y estaremos felices si se quedan. Ahora, si ellos no se quedan, estamos haciendo lo necesario para hacer que ClaroVTR sea exitosa con la inversión que requiere. Estamos preparados para ambos escenarios”, aseguró Hajj.