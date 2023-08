Andrea Moraga cofundadora de FreeMet: “Fuimos porfiadas, teníamos un propósito claro, no dudamos nunca de crear algo que hace bien”

Ver programa

“Las etapas iniciales son muy duras, porque no tienes nada, no existen espaldas financieras, no hay clientes y todo es muy inestable”, señaló Andrea Moraga, cofundadora de la startup FreeMet, dedicada a desarrollar productos de limpieza ecológicos, en el programa de conversaciones 1:1 de Pulso Startup.

Una historia que comenzó con la idea de crear un producto que evitara la contaminación de aguas por metales pesados, que además fuera hipoalergénico y no testeado en animales. Con más de dos años de investigación, se llegó a estos detergentes y limpiadores. “Nunca quisimos renunciar en lo que creíamos, fuimos porfiadas, teníamos un propósito claro, no dudamos nunca de crear algo que hace bien y en el proceso no estar dañando otra cosa”, contó Moraga, quien junto a Carolina Urrutia fundaron la startup.

La empresa tiene un fuerte componente científico para crear productos de limpieza y cuidado personal, como detergente, higenizantes, shampoo y jabón. Partió con un fondo Corfo, con dos años de investigación, “montamos un laboratorio, terminamos todo el proceso de investigación e hicimos una patente y de ahí nace esta línea de productos. Eliminamos todos los químicos que son nocivos y que se usaban por siempre en la historia de los productos de limpieza”, indicó.

Moraga compartió cómo iniciaron las ventas de pasar a un modelo B2B, que fueron mineras y hoteles a hoy en día, donde tienen presencia en la mayoría de los supermercados del país, en más de 200 tiendas naturales y más de 2.500 clientes que compran por su web, que en pandemia se incrementaron de manera exponencial, diversificando sus canales de venta. Además, contó que tuvieron un aporte de capital de Broota en el fondo growfounding que cerraron justo antes de la pandemia, a comienzos de 2020. Esto le permitió crecer en todo las ventas ecommerce durante la crisis sanitaria donde aumentó el consumo de higenizantes, pudiendo consolidar ese espacio también.

Freemet actualmente tiene 20 colaboradores, donde externalizan parte de elaboración, “por que nosotros nos dedicamos donde tenemos más capacidad, que es desarrollar nuevos productos, la investigación científica y al mismo tiempo la comercialización y desarrollo de la marca”, aclaró Moraga.

Actualmente están en una eta de escalamiento del negocio, “poder crecer en términos de facturación, en términos de mercado en general. Creemos que la sustentabilidad también tiene un impacto positivo en la medida en que podemos llegar a más personas y que más personas se suman a este carro si no se quedan algo de nicho que no tiene un impacto tan relevante. Por otro lado, vemos oportunidades en otros países, principalmente de Latinoamérica, sobre todo países que de alguna manera pueden estar como Chile antes hace un par de años, pero paso a paso también, porque obviamente cada esfuerzo requiere mucho como capital, requiere mucha, como concentración, mucho foco y los recursos son limitados en todos los sentidos.”

La emprendedora cuenta que se encuentran en un proceso de búsqueda de capital o un socio estratégico que los ayude a dar el siguiente paso, donde visualiza a Colombia y México como posible desembarco, dentro de los países de Latinoamérica.