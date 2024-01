Andrea Tokman plantea que “nos queda harto camino por recorrer” respecto al pacto fiscal

En el marco del seminario del Centro de Estudios Públicos (CEP) acerca del crecimiento, progreso social y responsabilidad fiscal, la economista en jefe de Quiñenco, Andrea Tokman, se refirió al camino que debe seguir el pacto fiscal.

En concreto, habló del “círculo vicioso” del que Chile debe salir, haciendo referencia a que “hay países que quedan en este estancamiento permanente, con un proceso social que empieza a decrecer, con un fisco que se sigue endeudando y con interrelaciones entre unos y otros que hace que sea muy difícil romperlo”.

Sobre el camino actual que el país sigue, indica que “creo que las conversaciones que estamos teniendo son buenas para eso, pero nos queda harto camino por recorrer”.

Lo que indicó Tokman es que el país se encuentra en un momento importante para hacer un cambio y salir de ese círculo vicioso, pero que no ve el asunto bien instalado en la agenda pública. La economista no habló de un pacto fiscal, sino de un “pacto por el desarrollo”, que incluye responsabilidad fiscal.

29 Abril 2022 Entrevista a Andrea Tokman Foto: Andres Perez

Esto, porque “sin responsabilidad fiscal no nos desarrollamos y ese crecimiento incluye progreso social, entonces es un crecimiento con apellido”.

De esta forma, la economista se mostró positiva en cuanto al rumbo de las conversaciones. “Lo que más celebro es que no estemos hablando de pacto fiscal, estemos hablando por un pacto por el crecimiento, responsabilidad fiscal y progreso social. Porque creo que esas 3 patas tienen que ir juntas, y tenemos que mirarla como sistema, entonces no podemos avanzar solo en reforma tributaria porque ya sabemos que eso fracasó. No podemos avanzar solo en mejorar las pensiones solidarias porque eso es una pata de lo que necesitamos hacer. Necesitamos que todo junto como que se enganche de buena forma para que el círculo vicioso se transforme en virtuoso”, explicó.

El llamado de Tokman para estos momentos es ampliar la mirada, y agregó al final de su discurso que debemos “ponernos de acuerdo en una mirada más en el largo plazo, en una política mucho más sensata, me parece tremendamente necesario”.