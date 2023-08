Apicultores estiman merma cercana al 50% de la capacidad productiva en 2023

Más de 33 mil personas damnificadas, sobre 40 mil personas aisladas, cerca de 33 mil personas evacuadas y tres personas fallecidas. Ese es parte del balance que dieron a conocer las autoridades esta semana producto del sistema frontal que ocurrió en la zona centro-sur del país.

Pero los afectados han sido varios más. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) ha calculado que por el temporal de junio las pérdidas del sector ascendieron a US$300 millones y estiman que el de esta semana significará más del triple de esos daños.

Otro de los rubros que se ha visto golpeado por los dos principales frentes de mal tiempo que han ocurrido este año, así como por los incendios del verano, es la apicultura, actividad dedicada a la crianza de abejas. De momento, los apicultores están detenidos en la producción de miel y a la espera de retomarla en los próximos meses.

El presidente del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile (Monachi), Mario Flores, calcula que por los incendios del verano y el sistema frontal de junio fueron 4 mil los apicultores afectados, de un total de 12 mil que existen en el país, lo que se traduce en un daño en la cadena apícola de US$50 millones, y en “una merma de entre el 30% y el 40% de la capacidad productiva”.

¿Qué quiere decir esto?: “En Chile, según nuestros registros y base de datos, hay entre 800 mil y 900 mil colmenas. La merma a junio era del 40% de esa cantidad, tanto por destrucción directa, que nosotros calculamos que asciende a aproximadamente entre 150 mil y 200 mil colmenas afectadas, y llegaría a 300 mil colmenas al incluir la afectación indirecta de muerte por hambre. Ahora, con las inundaciones más fuertes de la década que estamos viviendo esta semana, ese panorama se agrava aún más”, asegura el líder de Monachi, movimiento que agrupa a 2.500 apicultores, que tienen unas 400 mil colmenas en el país.

No tiene la información exacta de cuántos son los afectados por los temporales de esta semana, pero estima que con ellos, la merma del año podría superar ya el 50% de la capacidad productiva, toda vez que la mayor parte de las colmenas del país se concentra principalmente en las regiones más impactadas.

“Los daños totales los vamos a ver saliendo a la primavera y ya en verano, pero está claro que van a ser aún más graves. Estos daños no los habíamos visto en al menos 40 años. A modo de ejemplo, el río Claro, en Talca, se ha llevado 500 colmenas solamente de un apicultor, y suma y sigue. Entonces, ya había un daño severo y esto es un daño gravísimo a la cadena y a la sustentación de seguridad alimentaria del país. Porque si no hay colmenas, no hay polinización, y si no hay polinización, los huertos frutícolas y todo el rendimiento del campo se frena”, asegura Flores.

Las colmenas se han visto impactadas por los desbordes de ríos que, en algunos casos, generó que el agua subiera a niveles superiores a la altura de los banquillos donde estas se ubican, lo que provocó su anegamiento y el arrastre de los cajones de madera. Ello no sólo causó la muerte de millones de abejas, sino que también la pérdida de los insumos necesarios para realizar las labores de apicultura.

Sin considerar lo ocurrido esta semana, tras el intenso sistema frontal que afectó a fines de junio la zona centro-sur del país, Seguros Sura recibió un total de 322 siniestros, los cuales ascienden hoy a más de 190 mil UF, es decir $6.800 millones. De ese total, un 41% (132 siniestros) corresponde a apicultores que sufrieron la pérdida de gran parte o de la totalidad de sus colmenas, ubicadas principalmente en las regiones de Maule y Ñuble, convirtiéndose en uno de los rubros más dañados.

Desde Seguros Sura confirman que a través de Indap se han estado contactando con los afectados, para avanzar en el proceso de evaluación y liquidación de los siniestros. “Entendemos y lamentamos profundamente la compleja situación que están enfrentando los apicultores. Es por eso que en Seguros Sura estamos comprometidos con liquidar en el menor tiempo posible los siniestros de los afectados, para que así puedan contar con los recursos necesarios para recuperar sus colmenas”, explica Carla Ballarin, gerenta de prestaciones, competitividad y hábitat de Seguros Sura.

Las cajas de las colmenas y el núcleo de abejas tienen un costo estimado de entre $100 mil y $120 mil cada uno, y en algunos casos hay apicultores que perdieron hasta 200 colmenas, lo que se traduce en cerca de $30 millones.

Bajo este escenario, Flores solicita ayuda estatal. Advierte que “estamos muy preocupados de que si el gobierno no otorga créditos blandos, capacidad de reconstrucción, de sustentación de las colmenas que se salvaron, vemos que está en riesgo la seguridad alimentaria del país, porque las colmenas no van a tener la capacidad productiva para sustentar los huertos frutícolas. Los servicios de polinización se van a ver con una merma importante, tanto en el área de semillas, como de los huertos que también pueden favorecer al forraje animal, y los huertos frutícolas de alimentación en general y de exportación. Ya estamos conversando con la SNA para poder ver una acción en conjunto”.

Según cifras del Ministerio de Agricultura, tras el sistema frontal de junio, el gobierno entregó 2.800 kilos de fructosa o azúcar a los apicultores.