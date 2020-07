Asociación de AFP ya tiene nuevo gerente general: Alejandro Charme asumirá en agosto

La Asociación de AFP estaba en búsqueda de un nuevo presidente y gerente general, pero uno de esos puestos ya está listo: Alejandro Charme Chávez será el nuevo gerente general del gremio desde agosto, reemplazando a Fernando Larraín en el cargo, quien dejará el puesto para irse a EEUU como consultor del Banco Mundial.

Charme hasta ahora se desempeñaba como asesor legal del Ministerio del Trabajo, pero ayer presentó su renuncia.

El ejecutivo es abogado de la Universidad Católica y Master of Laws & Certificate in Bussiness Administration de Northwestern University School of Law and Kellogg School of Management de Chicago. Además, es diplomado en Tributación de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y cuenta con especialización en Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.

El abogado se ha desempeñad en el área pública y privada, tanto en Chile como en el extranjero. En el área pública, trabajó en el Servicio de Impuestos Internos, la Contraloría General de la República, como asesor legal en el Ministerio de Transportes. Por otro lado, fue fiscal de la Superintendencia de Pensiones entre 2005 y 2014.

Antes de trabajar como asesor en el gobierno, fue gerente de Ética y Cumplimiento en ENAP. En el área privada también se ha desempeñado como abogado corporativo y asesor legal de la alta gerencia en diversas empresas, según señalaba el comunicado de la Superintendencia de Pensiones en 2005, cuando asumió como fiscal del regulador.