Atacameños exigen cita con directorios de Codelco, SQM y Corfo: “Queremos saber si lo que se ha comunicado sale de ellos”

“Nosotros mantenemos nuestra molestia y nuestra preocupación de la forma como se ha ido llevando este tema”. En forma tajante, el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Valdimir Reyes, reitera la inquietud que les generó, según indican, enterarse por la prensa del entendimiento alcanzado entre Codelco y SQM para operar en forma conjunta el salar de Atacama desde 2025 en adelante. Si bien reconoce que aún no están los detalles, se muestra escéptico sobre el real compromiso de las partes a la hora de considerar sus opiniones. Por eso, cuenta, están llamando a que todos los integrantes de los directorios, los 8 miembros de SQM –tres de ellos extranjeros- y los 8 de Codelco, además del consejo directivo de Corfo –integrado por cinco ministros- asistan a una asamblea con ellos.

“Creemos que es muy importante reunirnos no solamente con los presidentes del directorio, sino que también con los integrantes de los directorios”, dice Reyes.

¿Con todos sus integrantes?

Sí, nosotros estamos haciendo la solicitud con todos los integrantes del directorio de estas empresas. Lo importante es que el directorio sepa nuestra preocupación y realmente tengamos una mejor comunicación con respecto a las futuras acciones, o los futuros comunicados que van a salir de estas empresas, porque nosotros siempre hemos expresado que tenemos que tener un rol activo y participativo en todos estos temas que son relevantes para el Salar de Atacama. Esa preocupación se basa, principalmente, en que nosotros tenemos que saber el daño que se puede producir cuando se habla de una sobre explotación o aumentar la producción del litio.

¿Esta es una exigencia que le están realizando a las partes para volver a reunirse, o es un deseo?

Más que deseo, es una exigencia. Ya basta de que a través de los años nosotros hemos sido ignorados en todos estos procesos, en todas estas formas de poder llevar a cabo la extracción del litio, y sobre todo que en estos años el salar de Atacama y las comunidades que viven cerca, hemos ido siendo perjudicados, y no solamente en el tema medioambiental, sino que en la producción, no hemos avanzado en lo agrícola, en lo que es la supervivencia de nuestras comunidades en ese entorno.

Quieren sumar a Corfo, pero ellos no estaban presentes cuando firmaron esa mesa tripartita…

A ver, Corfo no estaba dentro de esa mesa tripartita, (…) pero en este caso Corfo va a ser también relevante, en el sentido que nosotros también vamos a tener que participar en otras mesas, en la cual también está involucrado lo que es Corfo.

VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

El vicepresidente ejecutivo, José Miguel Benavente, dijo que hay que tener en cuenta que el acuerdo que se comunicó es un memorando de entendimiento y no un contrato final…

Mire, cuando se da a conocer algunos comunicados en la cual mencionan cifras, eso es lo que nos preocupa porque a lo mejor el vicepresidente puede expresar que siempre va a haber una participación, o que no todo está dicho, pero cuando se habla de cifras de aumento de la extracción del litio de aquí al 2060, eso es lo preocupante.

Usted dice es que todos esos detalles, ¿los tienen que acordar primero con ustedes antes de comunicarlos?

Exactamente, por eso se forman todas estas mesas. Para clarificar bien, está la mesa entre Codelco y SQM, pero van a haber otras mesas en la cual interviene Corfo; otras mesas van a estar en el Ministerio de Minería y el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, son varias en la cual nosotros tenemos que tener una participación activa, y esa inquietud tiene que ser tomada en las diferentes instancias.

Benavente insiste que antes de firmar los contratos, el Consejo de Corfo va a procurar que se realice una consulta indígena, ¿eso no da garantías suficientes al trabajo de la mesa tripartita?

Se dice que no se ha firmado el contrato, y que va a haber la instancia en la cual nosotros podemos participar, pero nosotros tenemos que actuar con precaución. No se puede estar hablando, como a veces ha expresado el Presidente de la República, de ser el número uno a nivel mundial en la producción del litio. Eso nos llama un poco la atención y eso nos hace actuar con cautela y también con mayor fuerza, para que nuestro salar, nuestro pueblo atacameño sea bien considerado. Lo que siempre hemos dicho es que no queremos ser una salitrera más.

¿Pero no confían en que esa consulta indígena va a tener la injerencia final para que su voz esté reflejada en ese contrato?

Mire, la consulta indígena es una parte de lo que es el convenio 169, es un proceso -tal como dice la palabra- de consulta, pero tenemos que ir más allá de una consulta. Tenemos que ir preparando de alguna forma que no se vea vulnerado el tema medioambiental.

Usted mencionaba la falta de avances, pero ya han comenzado a recibir los aportes, de los que, al menos hasta agosto, se habían distribuido cerca de US$14 millones, y había otros US$20 millones por repartir…

Nosotros no estamos hablando de la parte monetaria, sino de lo que es la protección del medio ambiente, lo que es la flora, la fauna de los habitantes que viven cerca de las extracciones del litio, pero también ir dando solución como comuna principalmente proveedora de estos recursos que van en beneficio del país. Esta comuna tiene varias carencias, lo que es servicios básicos, salud, educación y que no se las ha dado la importancia que realmente se merece.

En los acuerdos se está buscando hacer un cambio en la tecnología para no aumentar la extracción salmueras, sino aumentar la producción, hacer más eficiente finalmente la manera de extraer el litio, ¿eso no les genera certeza tampoco del manejo ambiental?

En estos momentos, uno puede tomarse de las buenas intenciones, pero hasta el momento no hay tecnología, todavía no se ha podido conocer esa tecnología que vaya en beneficio de la extracción de las aguas. Todos son dichos, son teorías.

¿Están dispuestos a que se pueda probar esa tecnología en algunos puntos del salar?

Sí, en el fondo nosotros creemos que puede ser posible, pero hasta el momento, lo que el costo de extraer actualmente lo que es el litio es bastante económico, bastante barato, y es por eso que nosotros siempre decimos ver para creer en la implementación de nuevas tecnologías.