Banco Central mantiene tasa de interés en 0,5% y está abierto a evaluar nuevas medidas de ser necesarias

El Banco Central decidió este martes, por unanimidad de su consejo, mantener la tasa de interés en 0,5%, en línea con las expectativas del mercado y con lo que la misma entidad anunció el mes pasado, respecto de tener el tipo rector en su mínimo técnico durante los próximos dos años.

En su comunicado, el consejo del BC reiteró que “mantendrá un elevado impulso monetario por un período prolongado de tiempo, de modo de asegurar el cumplimiento de sus objetivos. En particular, estima que la TPM permanecerá en su mínimo técnico durante todo el horizonte de proyección y acordó continuar con el actual programa de compra de activos, lo que se materializará en una compra de hasta US$1.500 millones durante las próximas cuatro semanas”.

Además, la entidad subrayó que, “en caso de que la evolución de la economía así lo requiera, seguirá evaluando opciones para intensificar dicho impulso y apoyar la estabilidad financiera, a través de instrumentos no convencionales”.

Cabe recordar que en la reunión del mes pasado, el BC acordó abrir una segunda etapa de la Facilidad de Financiamiento Condicional al Incremento de Colocaciones (FCIC) que contempla un monto de US$16 mil millones y una vigencia de ocho meses, la que se sumó a los dos vigentes en ese momento, que tenían un monto total de US$24 mil millones.

Esta línea, considera el fortalecimiento de los incentivos para la entrega de crédito bancario a pequeñas y medianas empresas, y a oferentes de crédito no bancarios. Esto último no estaba contemplado hasta entonces, e incentiva que las instituciones bancarias entreguen crédito a este tipo de oferentes no bancarios. La suma de ambas FCIC totalizan US$40 mil millones.

Además, se acordó implementar un programa especial de compra de activos, por un monto de hasta US$8 mil millones, en un plazo de seis meses.

Economía

De acuerdo al instituto emisor, el escenario macroeconómico sigue condicionado por la evolución de la pandemia del Covid-19. Así, respecto del contexto interno, “las cifras disponibles del segundo trimestre confirman que la economía sufrió una significativa contracción”, señaló el organismo, refiriéndose a la fuerte caída de 15,3% registrada por el Imacec en mayo.

Asimismo, la autoridad alertó respecto de que las expectativas empresariales y de consumidores siguen en niveles muy pesimistas. Esto, en un contexto en el que las medidas de contención sanitaria más estrictas continúan afectando a una parte relevante del país, “aunque los indicadores sanitarios han tenido una evolución positiva que ha permitido iniciar procesos de desconfinamiento en algunas regiones”.

Economía internacional muestra signos de recuperación tras inicio de desconfinamientos

Respecto de la economía mundial, el instituto emisor resaltó las mejoras que muestran los datos de un grupo importante de países, de la mano de la reapertura gradual que están llevando a cabo. Ese escenario ha favorecido el desempeño de los mercados financieros y los commodities, afirmó el comunicado, destacando en particular el precio del cobre, que se ha acercado a los US$ 3 la libra, incidido también por factores de oferta. Así, el metal rojo llegó a sus mayores niveles en lo que va del año. “Aumentos adicionales de los estímulos fiscales y monetarios también respaldan estos desarrollos, observándose el refuerzo de las medidas no convencionales en economías como EE.UU., la Eurozona y Reino Unido. De todos modos, los niveles de actividad se mantienen muy por debajo de los previos a la emergencia sanitaria, al mismo tiempo que persisten riesgos importantes, en particular por los recientes rebrotes del Covid-19 en varios países -con especial fuerza en EE.UU.- y la reposición de los confinamientos en algunos de ellos”, señala el BC.

Mercado laboral deteriorado y sin mención a efectos de retiro del 10% de las AFP

Respecto de la situación del mercado laboral, el Central indicó que los datos siguen mostrando un “significativo deterioro”, con caída en el empleo, en las horas trabajadas y en los salarios. “Las medidas gubernamentales de mitigación de esta pérdida de ingresos se han ido materializando con mayor fuerza desde junio”, afirmó.

El Banco Central no se refirió al proyecto de ley para retirar el 10% de los fondos desde la AFP, el que, indican expertos tendrá impacto en la economía.

“El impacto bursátil negativo, el por ahora leve efecto apreciativo para el peso y el alza de las tasas de interés, así como otros impactos financieros del proyecto, deberían ser mencionados por el BC en el próximo IPoM o alternativamente en el Informe de Estabilidad Financiera. Las implicancias financieras del proyecto aprobado recientemente en la Cámara de Diputados (pasando ahora a trámite en el Senado) no son menores para la política monetaria, y esperamos que el BC contribuya con una visión técnica en la medida que el proyecto aún se encuentre en discusión o haya sido aprobado con modificaciones para cuando se entregue el próximo IPoM los primeros días de septiembre”, señaló Scotiabank ayer tras la reunión del Banco Central.

Colocaciones comerciales siguieron aumentando, pero caen las de consumo

Sobre el escenario financiero, el BC puntualizó que “las expectativas para la TPM se alinearon con una mantención prolongada de ella en su mínimo técnico y las tasas de interés de largo plazo -BCP 5 y 10- tuvieron descensos significativos en los días posteriores, ubicándose actualmente entre 15 y 25pb por debajo del nivel previo a la anterior Reunión. Por su lado, la bolsa siguió aumentando y el peso, con vaivenes, se encuentra en niveles similares a los vigentes al momento de la Reunión previa”.

Además, las colocaciones comerciales siguieron aumentando en junio, mientras disminuyen las de consumo. “Las tasas de interés permanecen bajas en todos los segmentos. Esto se da en un contexto donde gran parte de la banca utilizó la totalidad de los recursos disponibles en la primera etapa de la FCIC y ya está disponible el acceso a los recursos de la segunda etapa. La Encuesta de Crédito Bancario del segundo trimestre refleja condiciones de oferta más restrictivas para todos los tipos de crédito, explicado en parte por el riesgo presente en la cartera de clientes. En tanto, la demanda de créditos de los hogares disminuyó sustancialmente, tanto para consumo como vivienda. En empresas, sigue resaltando un aumento en la demanda por fondos para cubrir necesidades de capital de trabajo y una caída en los requeridos para financiar proyectos de inversión”.