Banco digital de EEUU entra a la propiedad de Sartor y trazan mayor internacionalización

En noviembre del año pasado, en pleno estallido social, la firma estadounidense Atlas Fintech Holdings inició las conversaciones con la chilena Sartor Finance Group para asociarse. “Abordamos el tema de cambios constitucionales del país, pero ellos no lo ven como algo muy complejo”, relata Pedro Pablo Larraín, director ejecutivo y socio de la empresa local.

De hecho, el socio y presidente de Atlas, Daniel Caamano, indica a PULSO que “si bien uno podría pensar, bajo la lógica tradicional, que este puede ser el peor momento para tomar una decisión así, lo cierto es que nadie puede negar que Chile sigue siendo un referente en la región. A ello se suma el hecho de que Sartor es un grupo innovador y exitoso que hemos observado hace un tiempo”.

Así, en mayo ambas puntas retomaron las conversaciones que se habían congelado por la incertidumbre del Covid-19 y en estos días se selló el ingreso al 17% de la propiedad de Sartor por parte de Atlas, a un monto no revelado, pero que no serían de miles, si no que millones de dólares. Los norteamericanos tendrán un director dentro de los seis que conformarán la mesa de la firma local.

“El paso natural que debíamos tomar era encontrar un socio estratégico en Chile, ya que nuestro modelo de fintech cuenta con una moderna tecnología de clearing (confirmación de que los clientes pueden cumplir con sus obligaciones) y settlement (liquidación o neteo de las obligaciones del cliente) con servicio a nivel mundial, y en especial en América Latina, para clientes institucionales como privados que participan en una plataforma electrónica que les ofrezca una ventaja en sus estrategias de negociación de instrumentos financieros, todo a través de una de las plataformas electrónicas más avanzadas en el mundo”, explica Caamano.

El acercamiento entre las empresas se fraguó porque Sartor hace algunos años inició inversiones en plataformas de productos digitales bancarios internacionales con Atlas, firma que hace la compensación y liquidación de las operaciones, por ejemplo del Fondo Táctico Internacional, de una manera sencilla. “Además, ellos invirtieron en el fondo y fueron testigos de nuestro crecimiento. Decidieron seguir apoyando nuestra internacionalización. Ahora tendremos un fondo en Luxemburgo. Conversamos y ambos tenemos importantes planes de expansión, así que decidieron hacerlo con nosotros”, explica Larraín.

El fondo Sartor Táctico Internacional que invierte en activos de deuda alternativa, con un tamaño de US$20 millones se espera que esté listado en Luxemburgo en septiembre, detalla el director ejecutivo de la firma, que agrega que este instrumento ya tiene posiciones en Perú, Brasil, Europa y EEUU.

El gran salto internacional

“La alianza con Atlas nos permitirá potenciar todos los productos bancarios para nuestros fondos internacionales. Nos enfocaremos a potenciar nuestra área de wealth management, brindándoles a los clientes instrumentos financieros más abiertos en sus cuentas en el extranjero, como tarjetas de crédito, depósitos a plazo y money market, con una base completamente digital y tecnológica, con biometría y enrolamiento online”, ilustra Larraín. Agrega que sus clientes podrán abrir cuentas corrientes en EEUU y Panamá, con monitoreo de todos los movimientos -como depósitos y transferencias- en línea y, además, las liquidaciones y compensaciones serán más rápidas, hechas en un solo lugar y a bajo costo.

Ambas empresas prevén apuntalar su presencia en la región, Atlas tendrá una base de clientes en Sudamérica de la mano de Sartor, y ésta tendrá a un banco digital internacional en su plataforma.

“Con esta alianza queremos seguir aumentando nuestra internacionalización, profundizar nexos en Perú y luego llegar a países como Colombia y México, no solo a través del fondo de deuda, sino que también con estrategias distintas, como renta inmobiliaria internacional”, aventura el director ejecutivo de Sartor.

¿Proyectan ahondar la relación dentro de la propiedad? “La intención es ver cómo seguimos creciendo en conjunto en la medida de cómo avancemos en la región. Dentro de las ideas está el concretar un crecimiento inorgánico (comprar empresas) en conjunto”, reconoce Larraín, mientras que Caamano dice que “esta unión se enmarca en la búsqueda de distintas alianzas que cómo Atlas estamos buscando en otros países de la región”.

Foco en activos alternativos

Casi el 25% de los alrededor de US$400 millones en activos bajo administración de Sartor están invertidos en activos internacionales. A partir de esta alianza, en la firma aspiran a que la parte foránea supere el 50% en un plazo de cinco años.

Además, Larraín reconoce: “La idea de Atlas y nuestra es democratizar las inversiones en activos alternativos, que muestran un mercado secundario muy profundo, sobre todo en Europa, donde las inversiones ya no tienen que tener un plazo mayor a 10 años”.