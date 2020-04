BancoEstado llama a ampliar garantías estatales para dar créditos a empresas de mayor tamaño: “Un Fogape más potente puede hacer la gran diferencia”

El debate ya se instaló hace más de una semana: los economistas creen que el gobierno debería anunciar nuevas medidas, y el objetivo debería ser apoyar con garantías estatales a empresas de mayor tamaño. Arturo Tagle, presidente de BancoEstado, se sumó a las voces que piden este tipo de medidas, y en su rol de administrador de Fogape, cree que este es un tema que debe ser discutido rápidamente.

“Fogape es el gran instrumento que tenemos que usar en los próximos meses. Fogape estaba pensado para pequeñas empresas, hace poco se cambió el reglamento y se extendió para ventas de hasta UF 350.000, pero creo muy importante que se extienda a montos mayores, a empresas un poco más grandes”, dijo Tagle esta mañana a la Comisión de Hacienda del Senado.

Agregó que “hay que aumentar los recursos a Fogape, aumentar el tamaño del fondo, para poder también llegar a empresas medianas e incluso algunas que ya están en la categoría cercanas a grandes, que requieren garantías, y para que también la banca privada acceda a ese empuje que va a requerir la reactivación. Creo que un Fogape más potente puede hacer la gran diferencia”.

Tagle dijo que actualmente se están estudiando fórmulas más simples para acceder a Fogape, pero también dijo que “es una tarea pendiente” fortalecerlo. Detalló que uno de los temas donde se podría mejorar, y que hoy no está disponible por reglamento, es que se entregue la posibilidad para refinanciar créditos, porque actualmente sólo es para créditos nuevos. “Ampliar Fogape a refinanciamiento creo que sería un paso importante”, señaló.

El presidente de BancoEstado fue más allá, y dijo que hoy “garantías es el gran tema. Por eso enfatizo mucho fortalecer iniciativas como Fogape, que puede tener características distintas para empresas más grandes, por ejemplo, cambiar los porcentajes garantizados, y que no sea el 80%, o precedencias de garantías, bajarlo para créditos más grandes”.

Asimismo, dijo que “Bancoestado puede jugar un rol (para ayudar a grandes empresas), pero no está llamado a ser el administrador de las empresas, entonces hay un tema que requiere un debate inmediato, pronto, de buscar fórmulas para empresas grandes que ya están diciendo que su proyección a tres meses es no resistir. Temas como que Fogape pueda dar créditos convertibles en acciones, en capital, con garantías en acciones de la misma compañías, creo que es un tema que hay que poner en la mesa y que hay que discutir ya. No hay que esperar que se produzcan estas situaciones para discutirlo”.

Créditos a grandes empresas

Tagle confidenció que los US$500 millones que aprobó el Congreso para capitalizar a la estatal para que pueda salir a dar más créditos, llegarán recién a sus cuentas en el segundo semestre. “Pero el banco hoy día no tiene problema de capital. El banco puede crecer y puede ejecutar este plan durante el primer semestre con el capital que tiene hoy. Por lo tanto, no es un problema que el capital nuevo llegue el segundo semestre. No obstante, en el plan actual hay empresas mucho más grandes involucradas, y por lo tanto, también créditos más grandes, y se está notando ya en el crecimiento que está teniendo el balance del banco”.

En el marco de la presentación del balance de lo que ha hecho la estatal en sus programas que dan facilidades a clientes por la contingencia, Tagle dijo que por ahora no necesitarían más capital, y si bien “esos US$500 millones son muy importantes, por supuesto podrían llegar a ser insuficientes si es que la crisis es mayor”.

Y el rol contracíclico que tiene BancoEstado en escenarios de crisis ya se está haciendo notar. “Muchos no clientes se están acercando al banco a pedir créditos de capital de trabajo”, dijo el presidente de BancoEstado, y confidencia que han duplicado las decisiones del comité de crédito, para responder más rápido a las empresas.

Comentó que “en las últimas semanas de marzo hubo un alto curse de créditos a empresas de mayor tamaño para capital de trabajo, el crecimiento de las colocaciones comerciales de marzo del banco fue de $739.000 millones, un monto muy significativo, un 5% de crecimiento de colocaciones solo en ese mes”.

Detalló que “en las últimas semanas hemos cursado créditos a empresas grandes por $279.000 millones, estamos haciendo un seguimiento muy cercano respecto a cuántos empleados hay asociados a esos créditos (...) De acuerdo al registro del SII, esos $279.000 millones cursados hasta el 3 de abril, representan a empresas que tienen 78.000 empleados”.

Costo de crédito de la banca más que se duplica

Tagle también comentó que el escenario para que la banca acceda a créditos en el extranjero hoy es más complejo. “Efectivamente el crédito en el extranjero hoy es mucho más limitado que lo que había en el pasado, a otras tasas, a otros premios (…) Recientemente, hace pocos días, la clasificadora Moodys ha hecho un cambio de clasificación a muchos bancos chilenos, a BancoEstado le puso perspectiva negativa, antes estábamos con perspectiva neutra, es un paso previo a la baja de clasificación, a otros bancos chilenos le bajó el grado de clasificación, y todo eso significa que empiezan a ahuyentar a algunos inversionistas”.

Es más, comentó que “los recursos que se le presta a la banca chilena últimamente a través de emisiones de bonos, provienen fundamentalmente de bancas privadas del extranjero, y de inversionistas institucionales del extranjero, y ellos están más cautelosos respecto del mundo emergente, y del mundo en general creo yo. Sin duda, hoy el crédito del extranjero es más restringido”.

En ese sentido, dijo que “el spread que se le cobraba a Chile subió desde fines del año pasado, y más fuertemente desde enero y febrero. Cuando antes nos comparábamos con la tasa de referencia de bonos sin riesgo afuera, a Chile se le agregaban 60 puntos, hoy se le agregan 130 puntos, y hace unos días atrás eran 160 puntos. Eso es bastante plata en costo de crédito, entonces, es una realidad”.