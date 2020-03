Ben Bernanke se muestra optimista y anticipa una “corta” recesión en Estados Unidos

En medio del avance del coronavirus por Estados Unidos, que con hoy es el tercer país con más contagiados en el mundo, el economista que desde la Fed condujo la recuperación económica del país tras la crisis financiera, ofreció una mirada bastante optimista en relación a la que prima entre sus pares.

Ben Bernanke señaló hoy, en entrevista con CNBC, que “es posible que haya una recesión muy aguda, pero corta en el próximo trimestre, porque todo se está cerrando”. Desde su punto de vista “si no se hace demasiado daño a la fuerza laboral, a las empresas durante el período de cierre, por mucho tiempo que sea, entonces podríamos ver un rebote bastante rápido”.

Frente a visiones más catastróficas respecto al impacto que está generando la pandemia en la economía, la ex autoridad monetaria planteó que “este es un animal muy diferente de la Gran Depresión”.

Según explicó, la crisis del siglo pasado “vino de problemas humanos, shocks monetarios y financieros. Esto tiene algo de la misma sensación, algo de pánico, algo de la sensación de volatilidad de lo que estás hablando. Está mucho más cerca de una gran tormenta de nieve o un desastre natural que de la depresión clásica de los años treinta”.

Consultado por las acciones de la Reserva Federal, que retomó los programas de compra de bonos que se implementaron por primera vez bajo su administración, y el recién aprobado paquete fiscal, Bernanke resaltó sus limitaciones.

“Nada va a funcionar, la Fed no va a ayudar, la política fiscal no va a ayudar si no acertamos en la salud pública, si no resolvemos el problema del virus, de la infección, por lo que seguro de que el riesgo ha disminuido lo suficiente antes de volver a poner a la gente en la línea de fuego”, subrayó el referente de los banqueros centrales.

De todas maneras, tuvo una buena evaluación para la institución que lideró. “Creo que la Fed ha sido extremadamente proactiva. Jay Powell y su equipo han estado trabajando muy duro y se adelantaron a esto y demostraron que pueden establecer un montón de programas diversos que nos ayudarán a mantener la economía funcionando durante este período de cierre”, sostuvo.