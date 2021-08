BOLD G.A.S.: la docuserie a la que puedes postular para hacer crecer tu proyecto creativo

¿Te imaginas recibir todos los consejos y conocimientos de los mejores exponentes del marketing, branding y finanzas? ¿Y qué, además, te ayuden a ordenar, dirigir y enfocar tus ideas para aplicarlas a tu propio proceso creativo? Bueno. Esta instancia al fin llegó, de la mano de BOLD, y se llama BOLD G.A.S. (Give A Shit!)

Y es que hasta el 03 de septiembre, si tienes una marca, un producto o tan solo una idea prometedora, podrás postular a través de www.boldgas.cl, para ser parte de esta plataforma de apoyo para la gestión y ejecución de proyectos e iniciativas con impacto.

El formato de BOLD G.A.S. será el de una docuserie de 12 capítulos, que serán transmitidos por Youtube e IGTV, y en cada episodio se entregarán mentorías, herramientas y conocimientos de destacados profesionales.

Entre los mentores se encuentran Martina Orrego, directora de Los40; Daniel López, head of creative de Cornershop; Cristian León, publicista senior y responsable de grandes campañas; y Trini Lopetegui, directora de Galería Cima. Por otro lado, también participarán profesores invitados, como Nay Jiménez, Directora de Fruta Studio; JOIA Estudio; Rodrigo Amenabar, experto industrial; y Yer, reconocido diseñador mexicano.

Sobre lo que lo que ha sido su experiencia como emprendedora y creativa, Trini Lopetegui (31), cofundadora de Galería Cima, sostiene que: “Desde el camino que yo he realizado he apendido un montón el trabajo en equipo. Creo que desde ahí hay muchas posibilidades que se abren cuando uno es capaz de conectar con el otro. Por eso, si tú tienes una muy buena idea que generará un impacto te invito a inscribirte en www.boldgas.cl”.

Daniel López (34), head of creative de Cornershop, también comparte su experiencia para motivar a quienes deseen participar de BOLD G.A.S. “A mí me gusta ayudar a empresas a solucionar cosas de forma creativa y a que tengan una buena forma de comunicarse con sus clientes. Me gusta ayudarles a encontrar esa voz que a veces no está tan clara cuando uno tiene un proyecto y me encanta que la encuentren, la mantengan y que sean consistente en el tiempo”.

A medida que avance la docuserie, los mentores, bajo una serie de criterios y requerimientos, irán deliberando y seleccionando los proyectos, hasta llegar a los finalistas y, posteriormente, a un ganador o ganadora. El premio final consistirá en: desarrollo de identidad y de contenido del proyecto; masterclass financiera y de training; desarrollo de e-commerce; exhibición pop-up; difusión media partner y, el proyecto ganador, se llevará un monto de $3.000.000.

Para más información, visita www.boldgas.cl o su Instagram @boldchile.