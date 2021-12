Bonistas locales acusan a Latam de excluirlos de negociaciones en plan de reorganización

El grupo de bonistas chilenos de Latam Airlines están más molestos que la semana pasada, y formularon nuevas acusaciones en contra de la aerolínea, tras declaraciones de Roberto Alvo, CEO de la compañía aérea, que realizó el fin de semana. Este viernes denunciaron que “no es efectivo que los bonos locales se hayan restado de participar en las negociaciones para la Propuesta de Reorganización”.

Mediante un comunicado estos inversionistas precisaron que “lo que ha ocurrido es que los bonos locales fueron excluidos por la empresa de las negociaciones” y “Latam Airlines rechazó incluir en la mediación en curso en el Capítulo 11 las materias de interés para los bonos locales”.

Alvo dijo el sábado en entrevista con Pulso que “algunos decidieron participar del proceso de negociación, otros no (…) Hay distintos inversionistas que tomaron distintas decisiones. El 70% de las acreencias decidió negociar con la compañía, negociar con los accionistas en busca de un plan consensuado”.

El ejecutivo también señaló que “el acuerdo cumple con la normativa de Estados Unidos y la normativa en Chile, y trata a todos los acreedores de manera justa y está, además, llevado por un mediador muy conocedor del proceso que fue instrumental en el acuerdo”.

Sin embargo, los bonistas locales -entre los que figuran las AFP Provida, Capital y Cuprum, además de AFC Chile, MetLife Chile Seguros de Vida, Seguros de Vida Security Previsión, 4Life Seguros de Vida y otros relevantes actores del mercado local- dijeron en un comunicado que las afirmaciones del ejecutivo “no guardan relación con la desfavorable oferta presentada a estos, ni simetría con la propuesta presentada a los tenedores de Bonos Internacionales y a quienes financian el plan”.

Enfatizan que no es cierto “que los bonos internacionales y locales sean instrumentos distintos”, como sostuvo Alvo, “ya que ambos tenían como fuente de pago principal a la matriz Latam Airlines, ambos fueron ofrecidos al mercado como senior unsecured o bonos senior no garantizados”, y precisan que “así se informó en los documentos de ofertas de dichos bonos, los cuales expresamente explican que el pago de los bonos internacionales provendrá de Latam Airlines porque el emisor de los bonos, su filial Latam Finance, no tiene activos ni flujos para cumplir con el pago de los bonos”.

También replicaron que las diferencias de valor entre el recupero de los bonos locales y de los bonos internacionales se explican en que los bonos internacionales vieron injustificadamente mejorada su posición acreedora por operaciones financieras entre partes relacionadas, efectuadas el año 2019, entre Latam Airlines, Latam Finance, Peuco y sus filiales operativas, que no fueron reveladas oportunamente por Latam Airlines a sus acreedores y al mercado”.

El grupo de bonistas locales cerró diciendo que “no renunciarán a ninguno de los derechos que les otorgan las leyes para preservar sus derechos como acreedores tanto en Chile y en el extranjero”, y también “para que se investiguen, determinen y sancionen las responsabilidades correspondientes y se les otorgue un trato justo”.