Briones y línea de crédito con aval estatal: “Los bancos no van a ganar plata (...) es probable hasta que pierdan"

Ayer se fijó el marco de condiciones establecido por el gobierno para la gestión del programa de créditos con garantías estatales, el cual, entre otras cosas, establece una tasa de interés máxima de 3,5% nominal (cercana al 0% real, dependiendo de la evolución de la inflación) que deberán aplicar los bancos a las empresas que requieran liquidez para mantenerse a flote en medio de la coyuntura.

Sobre esto, el jefe de las finanzas públicas lo primero que hizo fue indicar que la tasa real cercana al 0% solo beneficiará a los clientes, por lo que fue categórico en aclarar que “los bancos no van a ganar plata con esto".

Luego, en conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado profundizó sobre este punto e incluso dijo que la banda podría perder dinero “cualquiera entiende que con estos niveles y con esta tasa cercana a cero es bien difícil que los bancos ganen plata, es más, es probable que hasta pierdan. Pero creemos que el momento así los exige”, apuntó.

"En las condiciones que nosotros fijamos estaban en esos términos, por eso son bien exigentes” dijo en Duna. Sin embargo, este punto también fue precisado en conversación con Radio Infinita “nosotros rayamos la cancha y es lo que corresponde, y por supuesto que son bien exigentes y por lo tanto no llevan a la adhesión inmediata y con sonrisas en la boca en este caso”.

Frente a la acción de la banca de irse sumando progresivamente y no en un solo bloque, Briones, no entró en detalles respecto al porqué no fue una decisión conjunta y optó por derivar la respuesta de eso al presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) José Manuel Mena.

Sin embargo, sobre esto sí dijo que “la verdad es que esto también va en interés de la banca porque a ningún banco le gustaría tener, si es que no dan este financiamiento con garantía estatal, que una parte importante de su cartera se vaya de espalda, y que por lo tanto, ellos tengan mayores dificultades para recuperar sus acreencias previas”.

En el detalle de las medidas que entregó ayer el Presidente Piñera también se aborda la periodicidad con la que deberán ser pagadas la cuotas de los créditos y la posibilidad de postergar cualquier amortización de otros créditos preexistentes.

Trabajadores independientes

En materia laboral, el secretario de Estado dijo que son varias las fórmulas que se están barajando para atender la situación de los trabajadores independientes con boleta de honorarios. En esa línea, afirmó que “eso todavía está en discusión, pero nosotros estamos dándole la vuelta para que sea un mecanismo más permanente y con una lógica de seguro”, similar al de cesantía.

Aunque reconoció que las cuentas individuales del seguro de cesantía se componen en su mayoría por un aporte que otorga el empleador, que en el caso de los independientes a honorarios no aplica, “lo que queremos es que impere el mismo principio, es decir, que haya un ahorro que le permita estar cubierto para eventos de cola”.

Bajo esta lógica, y si este fuera el mecanismo que están pensado aplicar para los trabajadores a honorarios, este finalmente no entraría a atender la actual crisis, sino que se anticiparía a eventos futuros.