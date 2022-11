Brusca caída en ganancias de Hites: descienden 98% en el tercer trimestre

Hites informó este jueves sus resultados financieros al cierre del tercer trimestre. La empresa registró ganancias por $4.906 millones en los primeros nueves meses de 2022, lo que representa una caída de 78,8% en relación al mismo lapso de 2021.

De manera trimestral, en tanto, la compañía reportó utilidades por $214 millones entre julio y septiembre, lo que significa una importante baja de 98% con respecto al tercer trimestre del año pasado.

Al igual que los grandes retailers la alta base de comparación del histórico 2021 hizo su efecto en las ganancias de Hites. Mientras Falabella anotó pérdidas por US$ 26 millones millones en el tercer cuarto de 2022, Cencosud bajó sus ganancias casi a la mitad con US$ 76 millones y Ripley perdió US$ 12,9 millones.

En cuanto a las ventas, la empresa reportó ingresos por $262.593 millones entre enero y septiembre pasado, esto representa una baja de 3,9% en doce meses. En el trimestre, la compañía logró ventas por $83.532 millones, un 25,2% menos que en el tercer trimestre del ejercicio anterior, lo que la empresa explica por la alta base de comparación que significó el histórico año 2021.

Las ventas retail alcanzaron los $58.224 millones, disminuyendo un 38,4% respecto al tercer trimestre del año pasado. “La disminución se explica por una alta base de comparación, dada la gran cantidad de estímulos económicos extraordinarios que existían en el país el 2021″. La cifra, sin embargo, es la segunda más alta históricamente para un tercer trimestre, creciendo un 19,6% respecto al 2019.

Por su parte, con respecto a los canales virtuales, las ventas de hites.com alcanzaron un 17,2% de los ingresos retail en el tercer trimestre del año. Esta cifra es inferior a la del mismo periodo del 2021 debido a que durante ese año la venta estuvo más cargada a ítems de hogar (que en promedio se venden más por internet) y a que aún existían restricciones de aforo en las tiendas, favoreciendo la venta por internet. No obstante, la participación de canales virtuales es 7,7 puntos superior a la del tercer trimestre del 2019.

Con respecto al Ebidta, al tercer trimestre alcanzó los $7.972 millones, bajando en $11.788 millones respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, “producto de una alta base de comparación. El margen EBITDA alcanzó un 9,5%”, señaló la empresa.

Negocio financiero

En tanto, los ingresos del negocio financiero crecieron un 48,2%, lo que se entiende por una mayor cartera de colocaciones, el aumento en la tasa máxima convencional, aumento de tarifas por cargos de administración por variación de la UF y una mayor recaudación de asistencias y seguros.

En relación a los clientes activos, el tercer trimestre de este año aumentaron un 7,4% respecto al mismo lapso de 2021. Dicho crecimiento, señaló la firma, se vio favorecido por la mayor apertura de tiendas físicas. Por su parte, la participación de la tarjeta presentó una leve disminución respecto del tercer trimestre de 2021, alcanzando un 40% entre julio y septiembre de este año.

Sobre la deuda promedio por cliente, esta aumentó un 16,7% respecto al tercer trimestre del ejercicio anterior, algo superior a la inflación del período.

Finalmente, sobre la mora mayor a 90 días, entre julio y septiembre el indicador aumentó 5,2 puntos respecto a la cifra del tercer trimestre del año pasado, debido a la baja base de comparación por una mora extraordinariamente baja durante el 2021. La cartera al día presentó una baja de 13,4 puntos respecto al tercer cuarto del año pasado.