Camanchaca revierte pérdidas y logra ganancias en 2021 impulsadas por recuperación de precios y costos del segmento salmones

Camanchaca registró ganancias por US$ 8,5 millones acumulados al 31 de diciembre de 2021, lo que representa un importante salto, considerando las pérdidas por US$ 25,2 millones en 2020.

En tanto, la utilidad neta del cuarto trimestre de 2021 de la matriz de Salmones Camanchaca fue de US$ 10,6 millones, una importante alza frente a la pérdida de US$ 14,4 millones del mismo periodo de 2020, originado por la recuperación de precios y costos del segmento salmones.

La firma, además, reportó ingresos por US$ 640 millones entre enero y diciembre pasado, esto es un aumento de 18,7% en doce meses. En particular, en el cuarto trimestre del año pasado la firma logró ingresos por US$ 173 millones, superando en 40% al mismo trimestre en 2020,

Lo anterior se explica, de acuerdo a la compañía, por las alzas en todas sus divisiones: pesca (42%), salmones (41%) y cultivos (8%).

En 2021, la empresa informó que el segmento pesca capturó la totalidad de la cuota anual de jurel en la zona centro-sur, alcanzando 94 mil toneladas, pero al no contar con planta de congelados propia, las conservas y harina/aceite fueron el foco, subiendo su producción 52% lo primero y 13% lo segundo. Chile, además, fue el principal mercado para las conservas, y la firma lanzó la marca ÚNICO con busca potenciar el consumo nacional de jurel.

Adicionalmente, hubo una recuperación de las capturas en el norte impulsadas por una estrategia industrial/artesanal que usa un barco transportador para apoyar la pesca artesanal.

En tanto, de acuerdo a un comunicado de la empresa, “el mayor volumen de venta de productos de pesca, a mejores precios y a menores costos”, sumado al 42% de aumento en los precios del salmón, elevaron el Ebitda del cuarto trimestre a US$ 14,6 millones, esto es, US$ 29,2 millones más que el mismo periodo de 2020.

Así, el Ebitda de 2021 creció 74% alcanzando US$ 39,1 millones. La compañía informó que fue indemnizada por el margen variable que en 2021 habría generado la planta de congelado que fue siniestrada en octubre de 2020, lo que sumó US$ 12,1 millones al resultado.

El gerente general de la firma, Ricardo García, señaló sobre el segmento pesca que fueron tres los hitos que marcaron el 2021. “Pese a no contar con su planta de congelados, logramos congelar 19 mil toneladas mediante maquilas y cobrar una indemnización que cubrió todo el margen variable perdido por la ausencia de planta; a la fecha hemos iniciado la marcha blanca de la nueva planta de congelados en Coronel que ya ha producido más de 5 mil toneladas y estará plenamente operativa en abril; y modificamos nuestro modelo operativo en el norte introduciendo uno híbrido que apoyará la pesca artesanal dentro de las 5 millas, a través de nuestro barco transportador”, señaló.

“Terminamos mucho mejor un año que partió desfavorablemente por malos precios y floraciones de algas, y que nos afectó mucho en los primeros tres trimestres de 2021. En efecto, terminamos el cuarto trimestre en Salmones con buenos resultados y con un plan de diversificación geográfica y de especies, sumado a nuevas prácticas y tecnologías de cultivos, todo lo cual busca reducir los riesgos propios del cultivo en el mar”, concluyó García.