Camilo Rueda, gerente regional de Dafiti:”La razón por la que empresas como Dafiti o MercadoLibre empezamos a invertir en este mercado es porque es rentable y creemos en él "

Para el gerente regional de la plataforma de e-commerce Dafiti, Camilo Rueda, el 2020, aunque desafiante, se presentó como un año de oportunidades para la compañía. El ejecutivo da cuenta del fortalecimiento de importantes alianzas con marcas como Adidas y Guante, y celebra los números azules que con todo y pandemia pudieron anotar.

Sostiene que Chile es uno de los mercados más importantes de la región después de Brasil, pero que incluso, en términos de penetración de mercado, se pelea ese primer lugar. Con todo, ven que seguirán creciendo en 2021 y el e-commerce llegó para quedarse.

¿Cómo le ha ido a Dafiti en la pandemia?

-Hemos visto un crecimiento importante en el negocio total y particularmente en Chile. Por ejemplo, como grupo en el tercer trimestre crecimos 50% respecto del mismo periodo del año pasado y llegamos a 7,6 millones de clientes. Es algo importante, pero más allá del crecimiento, creo que este año tan desafiante nos ha permitido prepararnos muchísimo para lo que viene, porque creo que la explosión del comercio electrónico es para siempre.

En ese sentido, ¿qué hicieron salir en azul en medio de la crisis?

-Cuando comenzó la pandemia, fijamos tres énfasis: el primero tuvo que ver con el resguardo sanitario de nuestros colaboradores y compradores en los centros de distribución. Creo que fuimos una de las empresas que mejor lo hizo. De hecho, lo que hicimos es que poníamos la ropa o el producto en cuarentena durante diez días antes de venderlo.

En segundo lugar, estrechamos más la relación que teníamos con todas nuestras marcas. Muchos de ellos tuvieron que cerrar sus puertas por la crisis y hallaron en nosotros un aliado para poder seguir vendiendo, el hecho de que nosotros nos encargáramos de toda la logística de búsqueda y entrega fue fundamental para que ambos pudiéramos seguir creciendo.

La tercera parte, tuvo que ver con la expansión de nuestros centros de distribución en Chile, Colombia, Argentina y Brasil, y también con el perfeccionamiento de todos nuestros procesos tanto logísticos como de la plataforma web de Dafiti.

Justamente, ¿Cómo hicieron para fortalecer la logística?

-Invertimos más en eso. Por ejemplo, en Chile, el 95% de los pedidos que nosotros entregamos son con flota de la compañía, el restante es con terceros. Pero, la ciencia de nuestro negocio es no usar los mismos procesos que otros actores del mercado, por eso, finalmente no competimos con Mercado Libre o Falabella. Nuestra clave para no tener estrés logístico pasa por este sistema aparte.

¿En Chile cómo les ha ido?

-No puedo dar cifras exactas, pero en Chile hemos crecido más del 100% comparado con el año anterior. Por categorías también hay algunas que han pegado un salto importante, por ejemplo, la categoría de niños ha crecido un 400%, o la moda deportiva, que también lo ha hecho en más de un 100%. Visto como grupo, crecimos 50% en el tercer trimestre, y algo bien curioso es que en el segundo trimestre, cuando estábamos en plena crisis, logramos crecer un 30%. Nosotros creemos que vamos a mantener ese ritmo de crecimiento, no vemos una baja.

¿Y cómo ven al mercado local, y en qué puesto está respecto de sus pares de Latinoamérica?

-El comercio electrónico en el mercado chileno es muy interesante, y hemos visto cómo este boom ha hecho que muchos actores del mercado, incluido nosotros, queramos seguir invirtiendo allí. En cuanto a la posición, tenemos que Brasil es el primero por el tamaño del país, pero Chile, a pesar de ser un mercado pequeño, se está posicionando como el número dos. Le seguirían Colombia y Argentina. Ahora, si empezamos a ver cifras de penetración, tenemos que en términos de compras en línea, respecto del total, Chile puede incluso estar llegando al número uno. Esa es la razón por la que empresas como Dafiti o MercadoLibre empezamos a invertir en este mercado, porque es súper rentable y creemos mucho en el mercado chileno.

¿Qué innovaciones prevén para 2021?

-Además de la adecuación de todos los procesos que iniciamos en la pandemia, también estamos pensando en que la última milla de entrega sea con vehículos eléctricos. El tema de la sostenibilidad se vuelve la prioridad para nosotros en 2021. Por otro lado, y cuando estamos hablando de logística, lo que queremos es poder integrar todos los inventarios de todas las marcas. Esto, usando todas sus tiendas físicas, sumado a lo que nosotros tenemos en nuestros centros de distribución.

Otra cosa que esperamos hacer en 2021 es poder seguir invirtiendo en nuestra aplicación móvil. Hace 5 años el 80% de la venta era a través de un computador, hoy día eso cambió y ahora es a través del teléfono.

¿Tienen pensado instalar darkstores?

-No. Nuestro modelo de negocios es distinto y lo que estamos buscando es lo que dije antes, la idea es integrar todos los inventarios. Para nosotros el tener minibodegas en muchas partes de la ciudad no es eficiente en términos de inventario.

¿Qué mercados miran con interés?

-Ante todo, miramos el tamaño de la economía, y en ese sentido puede que en el futuro Perú y Ecuador también sean interesantes, pero ahora estamos concentrados en los cuatro países que mencioné.