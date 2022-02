Capitalizarme: el Uber de las propiedades

04.02.2022 GABRIEL CID, DUEÑO DE CAPITALIZAME.COM. FOTO : FRANCISCO PAREDES

Gabriel Cid pasó por dos emprendimientos. En caja le quedaban US$ 40 mil y el último no estaba funcionando. Convenció a sus inversionistas de apoyar una tercera startup con ese monto. Empezó a vender desde el día uno y hoy Capitalizarme creó un nuevo modelo de negocios en la industria de los activos inmobiliarios. El año pasado facturó US$ 7 millones y ahora va por México.