Si en 2019 el Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó un proceso de fiscalización a 69 influencers instagrammers, youtubers, streammers y e-sporters, en 2023 sumó a otras 141 personas que estaban presentes en Twitch, Instagram, TikTok y OnlyFans. Pues bien, ahora, en el marco de la Operación Renta 2024, los influencers monitoreados se elevaron a un total de 17.000.

Pese a que el SII había anunciado en febrero pasado que controlaría a 15.000 Influencers, los cruces de información generados a partir de la incorporación de una nueva red social, Arsmate (plataforma chilena dedicada a la venta de contenido digital, similar a lo que hace Only Fans), al perímetro de fiscalización, permitió extender la cifra, de modo de garantizar que cada persona pague el monto de impuestos que le corresponde, explicaron desde este servicio público.

Para el SII, un influencer es un tipo específico de creador de contenido que posee un alto número de seguidores (sobre 100 mil) en diversas plataformas digitales, que cuenta con credibilidad e imagen reconocida, y que producto de su presencia e influencia puede llegar a convertirse en difusor de una marca o de un contenido original o exclusivo, ante una audiencia o público objetivo. Así, se trata de individuos que, dado lo anterior, podrían generar importantes ingresos asociados a publicidad, creación de contenido digital, suscripciones o membresías, canjes y regalos, entre otros.

Según reporta el SII, la nómina de influencers para la Operación Renta 2024 se compuso en un 88% de mujeres y, clasificados por tramos etarios, el 66% se ubicó entre los 21-30 años y el 22% en los 31-40 años.

Casi 5.000 influencers declararon ingresos por más de $40 mil millones en la Operación Renta 2024. En la foto: La subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia

La subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, afirmó al respecto que, “como institución, durante el proceso previo a la declaración de renta desplegamos una serie de acciones preventivas para orientar y habilitar a este segmento de contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, entre las que se encuentran el envío de correos informativos, así como la realización de charlas informativas. Ahora lo que corresponde es iniciar acciones correctivas y de fiscalización proporcionales al riesgo de incumplimiento de cada contribuyente”.

Resultados del plan

Del total de 17.000 influencers y/o creadores de contenido fiscalizados, el 96% se concentra en Arsmate, red social chilena que vende contenido digital. Los influencers restantes corresponden a generadores de contenidos de redes como Instagram, TikTok, Twitch y Only Fans.

A su vez, según los datos del SII, de esos 17.000 influencers monitoreados, 4.679 declararon ingresos en esta Operación Renta 2024, por un monto de $41.175 millones. Y de ellos, a 395 influencers les correspondió el pago de impuestos, por un total de $913 millones. Asimismo, el 83% de este grupo tuvo un aumento en el pago de sus tributos respecto del año anterior.

El SII informó también que de los influencers que están monitoreando en base a la información de declaraciones juradas recibidas por agentes retenedores e informantes, 1.023 están obligados a declarar renta. “El 68% de ellos cumplió con su obligación, y de estos el 30% declaró ingresos mayores a los establecidos en las propuestas de declaración construidas por el servicio, es decir, incorporaron ingresos recibidos durante el año 2023″, precisó el SII.

Sin embargo, 32% de estos influencers obligados a declarar no lo hicieron, “por lo que serán sometidos a procesos de revisión y fiscalización más profundos, con el objeto de que cumplan adecuadamente con sus obligaciones tributarias”, señalaron desde el organismo. Para el SII, los contribuyentes no declarantes se arriesgan a sanciones que van desde el pago de intereses, a multas de hasta un 30% del monto no declarado.

En tanto, 3.595 de los influencers que declararon, solicitaron devolución de impuestos, y de ellos, el 70% pidió una devolución mayor que el año anterior.

En este último proceso de Operación Renta, el SII contó con una nueva herramienta para recibir información. Se trata de la declaración jurada 1955, que deben presentar bancos e instituciones financieras respecto de los abonos y saldos en las cuentas de contribuyentes que superen los $52 millones de pesos mensuales.

Con esa declaración jurada fueron informados 107 contribuyentes que cumplen con la clasificación de influencer, de los cuales 12 aparecen en los registros del SII en el tramo exento de impuesto a la renta. “El servicio analizará en profundidad si los abonos y saldos en sus cuentas financieras corresponden a ingresos que debieron ser declarados como renta”, indicó el SII.

A ello se suma que 18 de los influencers informados en esta declaración jurada registran en los sistemas del SII observaciones como “No declarantes” o “con brechas de cumplimiento” en sus obligaciones tributarias, por lo que se aplicarán acciones de tratamiento proporcionales a dichos incumplimientos.

Así, del total de informados 68 estaban obligados a declarar y, de ellos, 57 cumplieron con esta responsabilidad; los restantes serán incorporados en procesos de fiscalización para asegurar su declaración, más aún teniendo la evidencia de que recibieron ingresos durante el año 2023.

Saravia sostuvo que “la nueva información con la que contamos y gracias a la incorporación a nuestros análisis de una nueva red social, nos permite avanzar en la focalización de nuestras acciones de control en quienes muestran un incumplimiento sostenido, o bien, riesgos de incumplimientos mayores”.