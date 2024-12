Caso Australis: Fiscalía alista formalización de ex dueño de la empresa salmonera

Casi dos años han pasado desde el estallido del caso Australis, conflicto que enfrenta a los actuales dueños de la empresa, la China Joyvio, y su ex controlador, el empresario Isidoro Quiroga. Y el caso, que está en tribunales civiles y arbitrales, llega a una etapa crucial en su arista penal.

Los fiscales de la Fiscalía Oriente se reunieron este viernes con los abogados de las partes y les comunicaron su decisión de formalizar al empresario Isidoro Quiroga y sus ex ejecutivos principales. Joyvio acusa a Quiroga de ocultar información relevante, relativa a la sobreproducción de la salmonera, en el proceso de venta. Los chinos pagaron US$ 921 millones por la compañía a inicios de 2019. Cuatro años después, Joyvio activó una ofensiva legal liderada por el abogado Alberto Eguiguren y los penalistas Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik, quienes se querellaron contra Quiroga y ex ejecutivos de la firma.

Cercanos a los querellantes indicaron que el viernes, la fiscalía informó a las partes su decisión de formalizar por los delitos de estafa y administración desleal al empresario Isidoro Quiroga Moreno y otros dos ex altos ejecutivos de la compañía: el expresidente de Australis Seafoods, Martín Guiloff Salvador, y el exgerente de administración y finanzas, Santiago Octavio Garretón Sánchez.

“El requerimiento formal de audiencia de formalizacion será ingresado por el Ministerio Público al Tribunal de Garantía en los próximos días”, dijeron desde el bando de Joyvio.

Consultados por La Tercera, Gabriel Saliaznik y Jorge Bofill indicaron que “el anuncio de formalización de los imputados Quiroga, Guiloff y Garretón confirma la posición de Joyvio y Australis desde el inicio de estas querellas criminales. Se han reunido paciente y rigurosamente múltiples antecedentes en la investigación que han llevado al Ministerio Público ha tomar en forma responsable la decisión de formalización. Confiamos en que el fraude más grande la historia de Chile no quedará impune”.

El abogado de Quiroga

Juan Domingo Acosta, abogado de Isidoro Quiroga, reaccionó con sorpresa a la decisión y recordó que la Fiscalía había pedido hace dos semanas la revisión de correos de los imputados para tomar una decisión.

“Pero antes de que se realizara la diligencia, la fiscal nos comunicó este viernes en la tarde que estaban considerando formalizar a algunos querellados por algunos de los delitos imputados. Y al día siguiente, sin mediar una solicitud de audiencia ni resolución judicial, ya nos estaban llamando desde los medios para confirmar si esto era efectivo”, respondió Acosta por escrito.

“Esto nos lleva a pensar que se trata de una causa política y mediática inventada por Joyvio para forzar un acuerdo, y que las decisiones de la Fiscalía, en los hechos, lamentablemente están siendo funcionales a esa estrategia”, subrayó.

El abogado afirmó que pedirán “el sobreseimiento definitivo y total de la causa porque nos resulta incomprensible el actuar de la Fiscalía y queremos someter el asunto al juicio imparcial de los tribunales de justicia”.