CEO de Jetsmart: “La ayuda del Estado debe ser hacia la industria, no hacia una empresa en particular”

Aunque la crisis sanitaria golpeó como no se había visto a la industria aérea, el CEO de Jetsmart, Estuardo Ortiz, es optimista. “La ayuda del Estado sería oportuna, pero la sostenibilidad de Jestmart no depende de ello. La recuperación será hasta fines de 2021 y estamos preparándonos para eso. Contamos con el apoyo de Indigo Partners”, señala, en alusión al fondo controlador de la aerolínea. Eso sí, plantea que es importante que “si el país considera proveer ayudas de naturaleza financiera, debe hacerlo en la industria de una forma equitativa para todas las líneas aéreas”.

Aunque en medio de la pandemia la aerolínea redujo sus operaciones, no dejó de volar y en mayo elevó su capacidad a 15% en Chile.

Las aerolíneas solicitaron ayuda al Gobierno. ¿Qué es lo más importante para ustedes?

-Al momento, las discusiones han ido alrededor de buscar algunas oportunidades en materia fiscal. Hay una serie de tasas aeronáuticas con que la aviación contribuye al fisco, y en materia de apoyo financiero se ha mencionado también la posibilidad de algunos préstamos, sin clarificar si serán o no con respaldo del Estado. Pero, al momento, no se ha concretado nada. Sí entiendo que lo están revisando y yo sigo optimista de que va a existir algún tipo de apoyo a la industria. Quizás para nosotros, como inversionistas extranjeros, un aspecto fundamental es que cualquier ayuda que se vea en la industria sea de forma equitativa y transparente a los tres operadores nacionales que estamos en Chile.

¿Qué le parece entonces que parlamentarios soliciten ayuda específica para Latam?

-Definitivamente la ayuda financiera, logística, operativa, de parte del Estado, debe ser hacia la industria, no hacia una empresa u otra en particular. Deben ser medidas equitativas para que todos tengan las mismas oportunidades de continuar operando. Chile ha sido un ejemplo de eso durante mucho tiempo y fue una de las razones por la cual venimos a invertir a Chile: la gran trayectoria, institucionalidad y transparencia que han demostrado en el tiempo. No esperaría menos en este caso, y me extrañaría enormemente que existiera algún tratamiento preferencial a una de las líneas aéreas versus una política claramente abierta y equitativa para las tres.

En abril Latam se reunió con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. ¿Han tenido esa oportunidad?

-Nos hemos reunido en varias ocasiones con el ministro Lucas Palacios y la ministra Gloria Hutt y ellos nos han confirmado que los interlocutores por parte del gobierno son ellos dos y sus equipos, así que no hemos tenido la necesidad o no nos han sugerido que tengamos una reunión con Hacienda.

¿Tienen pensado solicitar también una reunión con él?

-Nosotros somos una empresa bien seria y nos gusta mantener las cosas bien abiertas y claras, y si el gobierno nos dice que es través de esos dos ministerios, yo confío en continuar como ellos lo soliciten. Somos muy sensibles a la situación país, no es que seamos el único sector en dificultades, hay necesidades de toda índole y contribuimos en ese sentido. Así que espero que el proceso siga su curso y estaremos muy pendientes de cómo resulta.

En mayo aumentaron su capacidad a 15%. ¿Hasta cuándo se mantendrá así?

-Junio no va a ser muy distinto a mayo. Desde julio hacia adelante va a haber un recuperación progresiva, probablemente el tercer trimestre estemos hablando de un 25% y en el cuarto trimestre un 40% a 50%. No va a ser rápido. Nosotros como inversionistas a largo plazo tenemos un plan de 10 años y tenemos claro que el camino va a tener altibajos, pero no está cambiando nuestro plan de largo plazo. Lo que sí es que estamos adaptándonos a la situación, preferimos ser conservadores y asumir que esto va a tomar el 2021 recuperarse, probablemente parte del 2022 y tomar acciones de acuerdo con eso.

¿Cómo se encuentra la caja de la empresa? ¿Hasta cuándo alcanza operando al 15%?

-En costos, hemos hecho un trabajo desde el inicio de montar una ultra low cost, con una estructura de costo variable y muy baja, y eso nos ayuda en esta situación. Hemos manejado nuestra caja de una manera extremadamente eficiente en los últimos 60 días. No tenemos información que permita con certeza ver hacia delante, pero sí puedo decir que esto no cambia los planes de largo plazo que tenemos. Tenemos una muy buena estructura de costos, un buen manejo financiero, el respaldo de Indigo Partners que nos da la tranquilidad de saber que podemos pasar la crisis y recordar que después de las crisis también se generan oportunidades. Hay que saber también que hay luz al final de túnel y hay oportunidades que aprovechar para el que logre llegar ahí.

¿No hay riesgos de que Jetsmart quiebre entonces?

-Así es.

¿Cómo ha respondido la demanda? ¿Cuál ha sido el factor de ocupación?

-Ha sido un factor de ocupación bastante bueno, por encima del 70%, en algunos casos incluso más de eso, y por tanto, existe demanda.