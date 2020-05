CEO de Sky por futuro de la industria: “No hay prácticamente ninguna aerolínea en el mundo capaz de salir de esto sin ningún tipo de ayuda”

El CEO de Sky Airline, José Ignacio Dougnac, fue poco optimista respecto al futuro de la industria de las aerolíneas en Chile en caso de que las restricciones actuales para hacer frente a la propagación del coronavirus (Covid-19) se tengan que prolongar en el tiempo y este tipo de empresas deba tener sus operaciones considerablemente reducidas.

En entrevista con Radio Pauta, Dougnac planteó que “si esta situación se alarga demasiado no hay prácticamente ninguna aerolínea en el mundo que sea capaz de salir de esto sin ningún tipo de ayuda”.

Desde la aerolínea comentaron que el trabajo con el gobierno se da hoy solo para volver a operar en junio y no para plantear una ayuda económica. “Hemos trabajado en conjunto con la ministra de Transporte y el ministro de Economía para ver qué medidas es necesario tomar para resguardar tanto al pasajero como a la aerolínea. Pero aún no hay ninguna propuesta financiera respecto a una posible ayuda a la industria, la verdad es que ahí no hay nada aún”.

Al ser consultado sobre en caso de existir una ayuda del Ejecutiva está fuera a cambio de una participación en la empresa, el CEO de Sky dijo “estamos abierto a discutir todo, es posible que no sea la mejor opción, dado las complejidades que eso tendría, de hecho, yo pienso que no lo es. Pero no nos cerramos a ninguna opción, estamos abierto a discutirlo”.

Sobre la situación particular de la empresa, la aerolínea dijo haberse beneficiado de su iniciativa, previo a la crisis, tras que se renovaran toda su flota de aviones y se redujera en 40% la cantidad de estos. “Es una ventaja porque en el fondo tengo menos de 40% aviones que mantener y por lo tanto mi posición financiera es un poco mejor que otros que no han podido reducir esa capacidad”.