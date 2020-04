Chile obtiene nota deficiente en encuesta global sobre transparencia del presupuesto fiscal

Chile obtuvo una nota deficiente en materia de transparencia en la Encuesta de Presupuesto Abierto (Open Budget Survey, OBS) que analiza la apertura de los procesos presupuestarios en 117 países.

El sondeo es realizado cada dos años, desde 2006, por parte de la Alianza Internacional de Presupuesto (International Budget Partnership).

En esta ocasión, el Observatorio del Gasto Fiscal fue la organización delegada para calificar la situación de Chile.

El proceso de investigación OBS 2019 evalúa únicamente documentos publicados y eventos, actividades o desarrollos que tuvieron lugar hasta el 31 de diciembre de 2018. La investigación, y la revision de pares se realizó durante el 2019.

Transparencia

En el ítem de transparencia Chile obtuvo una puntuación de 55 (sobre 100). Esta parte del OBS mide el acceso a la información por parte del público y la manera en que el gobierno central recauda y gasta los recursos públicos.

La encuesta evalúa la disponibilidad en línea, la puntualidad y la exhaustividad de ocho documentos presupuestarios utilizando 109 indicadores a los que se da el mismo peso y puntúa a cada país según una escala de 0 a 100.

Una puntuación de transparencia de un mínimo de 61 indica que probablemente el país publica suficiente material para respaldar un debate público informado sobre el presupuesto.

Participación

En cuanto a la participación Chile tuvo una puntuación de 9 puntos sobre 100, en este caso se ubica con un resultado insuficiente, según los estándares internacionales y por debajo de países como Ecuador, Argentina y Bolivia.

Esta parte del OBS busca develar si existen oportunidades formales y significativas, para que los ciudadanos intervengan en el proceso presupuestario.

Vigilancia presupuestaria

Chile se ubicó con una puntuación de 56 sobre 100, cuyo puntaje según el IBP es reflejo de una vigilancia limitada del presupuesto por parte de los órganos fiscalizadores en la materia (Contraloría General de la República y el Congreso Nacional.

Esta parte del OBS trata de conocer, si efectivamente los órganos competentes como la Contraloría y el Congreso realizan la vigilancia pertinente al presupuesto.

Aspectos deficitarios

Ante estos resultados, el investigador del Observatorio del Gasto Fiscal, Manuel Henríquez, quien fue el encargado de aplicar la encuesta en el país, sostiene que la evaluación para 2019 muestra un estancamiento en el índice de transparencia del presupuesto público en el país, evidenciando aún una brecha de al menos 6 puntos para considerarse que la información publicada en Chile es suficiente para soportar un debate informado en materia de gasto público.

Resalta los aspectos deficitarios: no se elaboran ni publican documentos claves como el informe preliminar al al Proyecto de Ley de Presupuestos (PLP), ni el informe de auditoría final a los estados financieros del gobierno, por parte de la Contraloría (a la fecha de corte de la encuesta (31-12-2018), esta entidad no realizaba auditorías financieras); no se vinculan los objetivos y metas de políticas públicas al PLP; no se incluye detalle del stock, compra y venta de activos no financieros en el PLP.

Además indica que tampoco se publica en el PLP un detalle de los insumos que serán adquiridos para el año presupuestario (como por ejemplo, número de computadores, nuevos contratos de arriendos de equipos, infraestructura u otros, o en el caso de salud, cuánto equipamiento médico nuevo o ambulancias, etc), y se conoce muy poca información sobre el gasto extrapresupuestario.

Por otro lado, indica que el talón de Aquiles más importante de Chile está en el ámbito de la participación. En este aspecto, en los resultados se plantean ciertas recomendaciones que abordan, entre otros, aspectos como: la puesta en práctica de mecanismos piloto por parte del Ejecutivo para involucrar a la ciudadanía en la formulación del presupuesto y el monitoreo de su ejecución; que el Congreso promueva la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil durante la etapa de discusión presupuestaria; y que la Contraloría provea retroalimentación de cómo los aportes de los ciudadanos (principalmente a través del portal Contraloría y Ciudadano) han sido utilizados para llevar a cabo sus actividades de fiscalización.

Por último, entre los desafíos que se visualizan a futuro para este importante instrumento de evaluación, se resalta la necesidad de que se considere dentro de la calificación el grado de apertura y profundidad de los datos abiertos que publican los gobiernos, pues en la era digital actual, es clave esta temática para un adecuado y expedito monitoreo ciudadano de los presupuestos públicos.

Junto con ello, se recomienda evaluar en futuro cómo los gobiernos se relacionan con los usuarios de datos fiscales y datos relacionados con el gasto público, para ir adaptando la transparencia fiscal, de acuerdo a las necesidades de estos.

“Finalmente, en un contexto de tensión mundial en torno a demandas sociales de la población hacia sus gobiernos por contener los efectos devastadores que tendrá el Covid-19 en los países, sumado al clima de polarización y convulsión social que vive el país desde octubre del año pasado, creemos que se configura un escenario único para que el gobierno transforme las desconfianzas actuales de la sociedad mediante el impulso de iniciativas de transparencia proactiva, pertinente y útil del gasto público”, señaló el Observatorio del Gasto Fiscal.

En esta línea, la Directora Ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, indica que la oportunidad del momento está en responder las inquietudes por mayor transparencia y participación de los actores sociales en Chile, y reflejar con ello los esfuerzos por construir un Estado más abierto a la participación ciudadana, que rinda cuentas de forma efectiva y que permita el monitoreo y escrutinio de las acciones del Ejecutivo.

Asimismo, recuerda que los resultados de esta encuesta refuerzan la importancia de la agenda de mejor gasto público, impulsado por el Ministerio de Hacienda, y apoyado por el Congreso a través de un protocolo de acuerdo, en enero 2020. En este sentido, los datos de la Encuesta de Presupuesto Abierto servirán de insumo fundamental para pavimentar la senda de las necesarias modernizaciones que requiere nuestro sistema presupuestario, indicó.