Chile tiene la primera ciudad de Latinoamérica abastecida 100% con agua desalinizada

Este miércoles el Ministerio de Obras Públicas (MOP) inauguró oficialmente la ampliación de la Planta Desaladora Norte en la comuna de Antofagasta. Con esto, se convierte en la primera ciudad en Chile y América Latina que se abastecerá en su totalidad con agua proveniente del mar.

Según relató el MOP, la producción de agua potable en Antofagasta a partir del agua proveniente del mar comenzó en el 2003, cuando se inauguró la Planta Desaladora Norte, pero en ese entonces apenas cubría un 15% de la demanda de la región. Ahora logrará cubrir el 100% en la ciudad de Antofagasta y Mejillones.

“Buenas noticias para nuestro norte. Desde hoy, Antofagasta es la primera ciudad latinoamericana sobre 500 mil habitantes en abastecerse 100% con agua desalada. Así, poniendo a las familias al centro, enfrentamos la mega sequía”, destacó la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien encabezó la instancia.

El proyecto consideró una inversión de US$130 millones, para poder ampliar la capacidad de producción a 1.436 litros por segundo, con lo que se podrá abastecer con agua potable continua en un 100% no sólo a Antofagasta, sino que también a Mejillones. El proyecto fue desarrollado por la empresa Aguas Antofagasta

“Estas obras van en línea con la acción de nuestro gobierno para enfrentar la sequía y asegurar el agua para consumo humano. La desalación es una respuesta concreta a la sequía que vive nuestro país en el norte, al igual que otros proyectos que estamos llevando adelante, como la licitación de la desaladora de Coquimbo por US$350 millones”, añadió la ministra López.

Por su parte, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, agregó “el desierto de Atacama ha empujado a la región de Antofagasta a ser pionera en diferentes ámbitos, la escasez permanente de recursos hídricos es uno de estos, y es por ello que la desalación de agua de mar a gran escala es una realidad hace más de 20 años en Antofagasta”.

“Pero no es lo único, confiamos que Antofagasta también será pionera en reutilización de aguas servidas tratadas, por ejemplo con la licitación en curso de una planta de tratamiento para reúso de las aguas del emisario submarino de Antofagasta. Estas realidades auspiciosas no significan que ya esté todo resuelto, todavía hay grandes desafíos en materia de atención de emergencias y duplicidad de infraestructura para minimizar riesgos”, añadió.