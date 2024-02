Claudia Sanhueza hace balance del CPTPP y afirma que no se puede atribuir al acuerdo la caída en exportaciones con esos países

La Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, realizó un balance del primer año desde la entrada en vigencia del CPTPP. Aseguró que han participado en todas las reuniones, y descartó que la baja en las exportaciones con esos países de deba al acuerdo

“Lo que hemos hecho como gobierno es hacernos parte plena e íntegramente el CPTPP y hemos participado de todas las reuniones multilaterales que se han hecho. También hemos informado a las pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, cuales son los beneficios del acuerdo. En eso hemos estado trabajando”, dijo la subsecretaria en Radio Duna.

Y agregó que “lo que incluye este análisis es un análisis de cómo cambió el intercambio comercial con el grupo de países que está en el CPTPP durante este año. Las exportaciones disminuyeron este año con ese grupo de países. Esto no se debe al acuerdo. No hemos hecho análisis con los otros países con los cuales comerciamos. Este análisis es exploratorio. Uno no puede atribuir al acuerdo la caída en las exportaciones con ese grupo”.

Los envíos de Chile al bloque llegan a US$13 mil millones, en medio de rebaja de aranceles para una serie de productos. La subsecretaria detalló que ha habido un aumento de las empresas que comercian con ese grupo de países.

“Otro de los resultados interesantes del análisis es que había aumentado el número de empresas que comerciaban con ese grupo de países. Ahí también hay un beneficio. Son pequeñas y medianas empresas. Empresas de bienes no tradicionales. Hay algunos productos específicos cuyos cambios en el acceso a mercado y disminución de aranceles aumentaron muchísimo”, indicó.

Asimismo reiteró que el análisis del primer año “es bien preliminar. Aún hay que hacer el análisis de las importaciones. En un año es muy temprano para evaluar realmente el impacto. Esperamos poder tener esto gradualmente más adelante. Otra de las cosas que pasó durante este último año, es que los productos tradicionales, cobre, litio, celulosa, que usualmente son los que más exportamos a esos países, esos cayeron bastante en el valor de sus exportaciones”.

Por último, indicó que haber solicitado side letters con los países el bloque no fue una pérdida de tiempo.

“Esto es parte de lo que se hace, y eso no puede ser visto como una pérdida de tiempo. Lo que hubo fue asumir que el honorable Congreso aprobó el CPTPP por lo tanto, como gobierno asumimos íntegramente la responsabilidad de aplicar ese acuerdo, y participar de él plenamente. Y eso es lo que hemos estado haciendo en el último año”, puntualizó. .